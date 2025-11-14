English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'नो एथिक्स..' बिग बींच्या पोस्टवर नेटकऱ्यांचे दोन थरारक अंदाज, नेमका मुद्दा काय?

अमिताभ बच्चन नेहमी एक्स (ट्विटर) वर काही ना काही पोस्ट करून सोशल मीडियावर चर्चेत राहत असतात. अशातच त्यांची लेटेस्ट पोस्ट देखील चर्चेत आली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 14, 2025, 02:30 PM IST
'नो एथिक्स..' बिग बींच्या पोस्टवर नेटकऱ्यांचे दोन थरारक अंदाज, नेमका मुद्दा काय?

Amitabh Bachchan : अमिताभ बच्चन हे सोशल मीडियावर अत्यंत सक्रिय असतात आणि त्यांच्या क्रिप्टिक पोस्टमुळे नेहमीच चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण होते. अशाच एका रहस्यमय पोस्टमुळे बिग बी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्यांनी 14 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 8.44 वाजता “नो एथिक्स… कोई भी अचार-नीति नहीं” अशी केवळ सात शब्दांची पोस्ट केली. मात्र, या सात शब्दांमागचा अर्थ नेमका काय?  यावर सोशल मीडियावर चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

अमिताभ यांच्या पोस्टनंतर अनेकांनी हा संदेश धर्मेंद्र यांच्या खराब तब्येती आणि व्हायरल झालेल्या ICU व्हिडिओशी जोडला आहे. काही दिवसांपूर्वी धर्मेंद्र यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. अनेकांनी त्या व्हिडिओचा निषेध केला आणि असे संवेदनशील व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्यांना ‘नो एथिक्स’ म्हणत ट्रोलही केले.

चाहत्यांनी बिग बीच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना लिहिलं की, 'आपण जे बोलतो ते अगदी खरं आहे.' 'धरम पाजीचा व्हिडिओ खूप विचलित करणारा होता. त्याला व्हायरल करणाऱ्यांना खरंच कोणतीही नीती नाहीत.' 'पहिले सनी देओल संतापले. लोकांनी त्यांच्यासोबत सहमत प्रतिक्रिया दिल्या आणि आता तुम्हीही लिहिलंत… तरीही ते सुधारणार नाहीत.' असं काही नेटकऱ्यांनी म्हटलं आहे. 

 जया बच्चन यांच्या प्रसंगाशीही जोडला संबंध

काही नेटकऱ्यांनी ही पोस्ट जया बच्चन यांच्या अलीकडील पॅपराझींवरील नाराजीशी जोडली. जया बच्चन एका कार्यक्रमाला पांढऱ्या ड्रेसमध्ये मास्क लावून पोहोचल्या होत्या. पॅपराझींनी त्यांना चारही बाजूंनी घेरलं आणि फोटो काढण्याची तीव्र स्पर्धा सुरू झाली. या गोंधळामुळे चिडलेल्या जयांनी संतापात प्रतिक्रिया दिली. 'फोटो लो, पण बदतमीजी मत करो. चुप रहो… मुंह बंद रखो और फोटो लो... खत्म!'

या घटनेनंतर अनेकांनी बिग बीच्या पोस्टचा संदर्भ जयांच्या अनुभवाशी जोडला आणि तशाच प्रतिक्रिया दिल्या.  अमिताभ यांनी यापूर्वी एका व्लॉगमध्ये लिहिले होते की, 'सुलह करो… पर किससे सुलह करो… जब सुलह से कुछ हासिल ही न हो… हर दिन एक नई चुनौती लिए आता है… उससे निपटने और टिके रहने के लिए हिम्मत चाहिए.' 

या व्लॉगनंतर लगेचच आलेली “नो एथिक्स” पोस्ट पाहून अनेकांना वाटू लागलं की ते इंडस्ट्रीतील किंवा समाजातील काही घटकांवर निशाणा साधत आहेत. मात्र, बिग बींच्या अशा रहस्यमय पोस्ट्समुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण येतं हे मात्र पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
