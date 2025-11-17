अमिताभ बच्चन यांनी 21 वर्षांनी लहान अभिनेत्रींसोबत दिलेला बोल्ड आणि इंटीमेट सीन; बॉलिवूडमध्ये माजली होती खळबळ

Amitabh Bachchan : बॉलिवूडचे ‘महानायक’ अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या पाच दशकांच्या कारकिर्दीत असंख्य भूमिका साकारल्या आहेत. अॅक्शन, ड्रामा, रोमान्स अशा सर्वच प्रकारांमध्ये त्यांनी अविस्मरणीय अभिनय केला. मात्र, 80 च्या दशकाच्या अखेरीस त्यांचा एक चित्रपट प्रचंड चर्चेत आला होता. कारण या चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांनी दिलेला बोल्ड आणि इंटीमेट सीन त्या काळच्या प्रेक्षकांसाठी धक्कादायक ठरला होता.
1988 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘गंगा जमुना सरस्वती’ या चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांच्या सोबत मुख्य भूमिकेत अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री दिसली होती. या चित्रपटात दोघांमध्ये काही रोमँटिक आणि इंटीमेट सीन दाखवण्यात आले होते. जे त्या काळात खूपच बोल्ड मानले गेले. अमिताभ आपल्या गंभीर आणि ‘अॅंग्री यंग मॅन’ प्रतिमेसाठी ओळखले जात असल्याने प्रेक्षकांना त्यांचा हा अवतार एकदम अनपेक्षित होता.
या चित्रपटाचे दिग्दर्शन मनमोहन देसाई यांनी केले होते. त्यांनी ‘अमर अकबर अंथनी’ आणि ‘कुली’सारख्या सुपरहिट चित्रपटांमध्ये अमिताभ यांच्यासोबत काम केले आहे. त्या काळात मीनाक्षी शेषाद्री या बॉलिवूडमधील सर्वात सुंदर आणि लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक होत्या. मात्र, त्या अमिताभ बच्चनपेक्षा तब्बल 21 वर्षांनी लहान होत्या. इतक्या मोठ्या वयाच्या अंतरानंतरही दोघांवर रोमँटिक आणि इंटीमेट सीन शूट करण्यात आला होता. जो पाहून इंडस्ट्रीमध्ये मोठी चर्चा रंगली.
चित्रपटातील एक सीन विशेषतः वादग्रस्त ठरला. या सीनमध्ये दाखवले होते की मीनाक्षी बर्फामध्ये अडकते व थंडीमुळे बेशुद्ध पडते. त्यानंतर अमिताभ त्यांना उब देतात. हा सीन त्या काळासाठी अतिशय बोल्ड वाटणारा होता. रिपोर्ट्सनुसार, या सीन्सच्या शूटिंगदरम्यान मीनाक्षी खूपच अस्वस्थ होत होत्या. तरीही दोघांनीही हा सीन पूर्ण प्रोफेशनलिझमने दिला.
जरी सीन वादात सापडला असला तरी अमिताभ आणि मीनाक्षी यांची ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री प्रेक्षकांना खूप भावली. त्यांच्या रोमँटिक गाण्यांना आणि सीन्सना चांगला प्रतिसाद मिळाला. चित्रपटात जया प्रदा, मिथुन चक्रवर्ती आणि अमरीश पुरी यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका होत्या.
‘गंगा जमुना सरस्वती’मध्ये एकूण 9 गाणी असून त्यातील अनेक गाणी आजही लोकप्रिय आहेत. पार्ट्यांमध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये ही गाणी आजही वाजतात. तथापि, गाणी सुपरहिट असूनही चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला.