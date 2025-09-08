'बिग बीं'समोर फॅनने साडी फेडली अन्..., अमिताभ घाबरले, वाचण्यासाठी अवलंबली अप्रतिम युक्ती

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Amitabh Bachchan :  अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत अनेक घटना घडल्या आहेत. यामधील एक घटना म्हणजे एका महिला चाहतीने त्यांच्यासमोर साडी फेडण्याचा प्रयत्न केला होता. नेमकं काय घडलं?  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 8, 2025, 04:38 PM IST
Amitabh Bachchan : बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचे चाहते संपूर्ण देशभर आहेत. त्यांच्या अभिनयाने, व्यक्तिमत्त्वाने आणि लोकप्रियतेने लाखो नाही तर कोट्यवधी लोक त्यांच्या प्रेमात आहेत. परंतु कधी-कधी अति उत्साही किंवा चुकीच्या हेतूने वागणारे काही चाहते हे कलाकारांसाठी संकट निर्माण करतात. 

असाच एक धक्कादायक प्रसंग 1975 मध्ये अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत घडला. जेव्हा अमिताभ बच्चन यांच्या एका क्रेझी फॅनने त्यांना ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला होता.

हॉटेलमध्ये अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत काय घडलं? 

त्या काळात अमिताभ बच्चन एका चित्रपटाच्या शूटसाठी बाहेर गेले होते. शूटिंग संपवून ते हॉटेलमध्ये परतले तेव्हा त्यांच्या खोलीत त्यांना एक तरुणी बराच वेळ थांबलेली दिसली. प्रथम अमिताभ बच्चन थोडे घाबरले. पण त्यांनी शांतपणे परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी त्या तरुणीला वेळोवेळी खोलीतून बाहेर देखील जाण्यास सांगितलं पण ती हट्टाने तिथेच थांबली आणि सतत एकच वाक्य म्हणत राहिली. 'मी तुमच्यावर खूप प्रेम करते.'

अमिताभ बच्चन यांनी तिचं प्रेम स्वीकारण्यास नकार दिल्यावर तरुणीने आणखी धक्कादायक पाऊल उचललं. तिने खोलीतच स्वतःची साडी काढायला सुरुवात केली आणि त्यांना ब्लॅकमेल करायला लागली. तिने थेट धमकी दिली की जर त्यांनी तिच्या प्रेमाला मान्यता दिली नाही तर ती मोठा गोंधळ घालून त्यांच्यावर अत्याचाराचा आरोप लावेल.

अमिताभ यांनी मुलीला शांत कसं केलं?

ही परिस्थिती कोणत्याही कलाकारासाठी अतिशय भीतीदायक ठरली असती. अमिताभ बच्चन देखील घाबरले पण त्यांनी संयम आणि समजूतदारपणाने परिस्थिती हाताळण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना वाटलं की त्या तरुणीचं मानसिक संतुलन कदाचित ठीक नसेल. त्यामुळे त्यांनी रागावण्याऐवजी प्रेमाने संवाद साधण्याचा मार्ग निवडला. त्यांनी तिला शांत करण्यासाठी चहा घेऊया का असं विचारलं.

चहा मागवून काही वेळ संवाद साधल्यानंतर अमिताभ बच्चन यांनी योग्य क्षणी संधी साधली. जेव्हा वेटर चहा घेऊन खोलीत आला तेव्हा त्यांनी त्या तरुणीला प्रेमाने उचलून खोलीच्या बाहेर नेलं आणि पुढे हॉटेलच्या स्टाफ आणि सुरक्षारक्षकांकडे परिस्थिती सोपवली.

FAQ

1. अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत 1975 मध्ये कोणता धक्कादायक प्रसंग घडला? 

1975 मध्ये, अमिताभ बच्चन एका चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी हॉटेलमध्ये उतरले होते. शूटिंगनंतर आपल्या खोलीत परतल्यावर त्यांना एक तरुणी तिथे थांबलेली आढळली. ती सतत “मी तुमच्यावर खूप प्रेम करते” असे म्हणत होती. अमिताभ यांनी तिला खोली सोडण्यास सांगितले, परंतु तिने नकार दिला आणि साडी काढून ब्लॅकमेल करण्याची धमकी दिली, ज्यात ती त्यांच्यावर अत्याचाराचा आरोप लावेल असे सांगितले.

2. अमिताभ बच्चन यांनी या परिस्थितीला कसे हाताळले? 

अमिताभ बच्चन यांनी संयम आणि समजूतदारपणाने परिस्थिती हाताळली. त्यांना त्या तरुणीचे मानसिक संतुलन बिघडलेले वाटले, त्यामुळे त्यांनी रागावण्याऐवजी शांतपणे संवाद साधला. त्यांनी तिला शांत करण्यासाठी चहा मागवण्याचा बहाणा केला. वेटर चहा घेऊन आल्यावर त्यांनी योग्य वेळ साधून त्या तरुणीला प्रेमाने खोलीबाहेर नेले आणि हॉटेलच्या स्टाफ व सुरक्षारक्षकांकडे तिची जबाबदारी सोपवली.

3. या प्रसंगाचे कारण काय होते? 

हा प्रसंग अमिताभ बच्चन यांच्या त्या काळातील प्रचंड लोकप्रियतेमुळे घडला. 1975 मध्ये ‘शोले’ आणि ‘दीवार’ यांसारख्या चित्रपटांनी त्यांना बॉलिवूडचे सुपरस्टार बनव ले होते. त्यांच्या चाहत्यांमध्ये, विशेषतः तरुणींमध्ये, त्यांच्याबद्दल वेड होते. या तरुणीचा अतिउत्साह आणि संभाव्य मानसिक असंतुलन यामुळे तिने ब्लॅकमेलचा प्रयत्न केला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

