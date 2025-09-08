'बिग बीं'समोर फॅनने साडी फेडली अन्..., अमिताभ घाबरले, वाचण्यासाठी अवलंबली अप्रतिम युक्ती

Amitabh Bachchan : बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचे चाहते संपूर्ण देशभर आहेत. त्यांच्या अभिनयाने, व्यक्तिमत्त्वाने आणि लोकप्रियतेने लाखो नाही तर कोट्यवधी लोक त्यांच्या प्रेमात आहेत. परंतु कधी-कधी अति उत्साही किंवा चुकीच्या हेतूने वागणारे काही चाहते हे कलाकारांसाठी संकट निर्माण करतात.
असाच एक धक्कादायक प्रसंग 1975 मध्ये अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत घडला. जेव्हा अमिताभ बच्चन यांच्या एका क्रेझी फॅनने त्यांना ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला होता.
त्या काळात अमिताभ बच्चन एका चित्रपटाच्या शूटसाठी बाहेर गेले होते. शूटिंग संपवून ते हॉटेलमध्ये परतले तेव्हा त्यांच्या खोलीत त्यांना एक तरुणी बराच वेळ थांबलेली दिसली. प्रथम अमिताभ बच्चन थोडे घाबरले. पण त्यांनी शांतपणे परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी त्या तरुणीला वेळोवेळी खोलीतून बाहेर देखील जाण्यास सांगितलं पण ती हट्टाने तिथेच थांबली आणि सतत एकच वाक्य म्हणत राहिली. 'मी तुमच्यावर खूप प्रेम करते.'
अमिताभ बच्चन यांनी तिचं प्रेम स्वीकारण्यास नकार दिल्यावर तरुणीने आणखी धक्कादायक पाऊल उचललं. तिने खोलीतच स्वतःची साडी काढायला सुरुवात केली आणि त्यांना ब्लॅकमेल करायला लागली. तिने थेट धमकी दिली की जर त्यांनी तिच्या प्रेमाला मान्यता दिली नाही तर ती मोठा गोंधळ घालून त्यांच्यावर अत्याचाराचा आरोप लावेल.
ही परिस्थिती कोणत्याही कलाकारासाठी अतिशय भीतीदायक ठरली असती. अमिताभ बच्चन देखील घाबरले पण त्यांनी संयम आणि समजूतदारपणाने परिस्थिती हाताळण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना वाटलं की त्या तरुणीचं मानसिक संतुलन कदाचित ठीक नसेल. त्यामुळे त्यांनी रागावण्याऐवजी प्रेमाने संवाद साधण्याचा मार्ग निवडला. त्यांनी तिला शांत करण्यासाठी चहा घेऊया का असं विचारलं.
चहा मागवून काही वेळ संवाद साधल्यानंतर अमिताभ बच्चन यांनी योग्य क्षणी संधी साधली. जेव्हा वेटर चहा घेऊन खोलीत आला तेव्हा त्यांनी त्या तरुणीला प्रेमाने उचलून खोलीच्या बाहेर नेलं आणि पुढे हॉटेलच्या स्टाफ आणि सुरक्षारक्षकांकडे परिस्थिती सोपवली.
FAQ
1975 मध्ये, अमिताभ बच्चन एका चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी हॉटेलमध्ये उतरले होते. शूटिंगनंतर आपल्या खोलीत परतल्यावर त्यांना एक तरुणी तिथे थांबलेली आढळली.
अमिताभ बच्चन यांनी संयम आणि समजूतदारपणाने परिस्थिती हाताळली.
हा प्रसंग अमिताभ बच्चन यांच्या त्या काळातील प्रचंड लोकप्रियतेमुळे घडला. 1975 मध्ये ‘शोले’ आणि ‘दीवार’ यांसारख्या चित्रपटांनी त्यांना बॉलिवूडचे सुपरस्टार बनव ले होते. त्यांच्या चाहत्यांमध्ये, विशेषतः तरुणींमध्ये, त्यांच्याबद्दल वेड होते. या तरुणीचा अतिउत्साह आणि संभाव्य मानसिक असंतुलन यामुळे तिने ब्लॅकमेलचा प्रयत्न केला.