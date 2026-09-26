/अमिताभ बच्चन यांच्या घरी लावलीये 4 कोटींची पेंटिंग, यात असं काय आहे खास?

Amitabh Bachchan House Painting : बॉलिवूडचे बिग बी अमिताभ बच्चन हे त्यांच्या आलिशान लाईफस्टाईलसाठी ओळखले जातात. मुंबईत अमिताभ बच्चन यांच्या अनेक प्रॉपर्टी आहेत. मात्र यापैकी त्यांचा जलसा हा बंगला नेहमी चर्चेत राहतो. दिवाळीच्या दरम्यान शेअर करण्यात आलेल्या फॅमिली फोटोमध्ये अमिताभ बच्चन यांच्या घरातील लिविंग रूममध्ये एका भिंतीवर एक मोठी पेंटिंग लावलेली दिसली. 'बुल पेंटिंग' ने यावेळी सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार बच्चन कुटुंबाच्या घरी लागलेली ही पेंटिंग प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा यांनी बनवली असून या पेंटिंगची किंमत जवळपास 4 कोटी इतकी आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का की अमिताभ बच्चन यांनी ते केवळ दिखाव्यासाठी बसवले नाही? वास्तुशास्त्र आणि इंटिरियर डिझाइनच्या दृष्टीने ही पेंटिंग अतिशय उत्कृष्ट असून यामुळे घराला शाही लूक मिळतोय.
अमिताभ बच्चन यांच्या मुंबईतील 'जलसा' या बंगल्याच्या लिविंग रूममध्ये एका बैलाचे प्रभावी चित्र लावलेले आहे. जे तिथले मुख्य आकर्षण ठरते/ प्रसारमाध्यमांतील वृत्तानुसार या अद्वितीय आणि मौल्यवान चित्राची किंमत सुमारे 4 कोटी रुपये इतकी आहे. बिग बींच्या घरात लावलेल्या या चित्राबद्दल माहिती मिळताच चाहते थक्क झाले. या पेंटिंगचे चित्रकार मंजीत बावा आपल्या नॅचरल आणि इंडियन कल्चर सारख्या पेंटिंगसाठी ओळखले जातात. अमिताभ यांना पेंटिंग आणि जुन्या वस्तूंचा संग्रह करण्याची आवड आहे. त्यामुळेच त्यांनी ही पेंटिंग त्यांच्या लिविंग रूममध्ये लावली आहे.
अमिताभ बच्चन यांच्या लिविंग रूममध्ये अनेक आलिशान गोष्टी असून यातील ही बुल पेंटिंग सर्वात वेगळी आढळून येते. भारतीय संस्कृतीत बैलाला अत्यंत पवित्र मानले जाते, कारण तो भगवान शिवाचे वाहन आहे आणि 'नंदी' म्हणून ओळखला जातो. नंदी हा शक्ती, भक्ती आणि संयमाचे प्रतीक आहे. याच धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वामुळे 'जलसा'साठी हे चित्र अत्यंत खास ठरते.
वास्तुकलेच्या तज्ञांनुसार बुल पेंटिंग ही ताकद, आशा, वेग आणि पैशांची वाढ इत्यादींवर अवलंबून असते. वेगाने धावणाऱ्या बैलाची हालचाल ही जीवनातील प्रगती आणि उन्नतीचे प्रतीक आहे. तो घरात किंवा कार्यालयात ठेवल्याने सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होते आणि व्यावसायिक प्रगतीसाठी नवीन संधींची दारे उघडतात.