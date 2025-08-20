मुसळधार पावसाचा कलाकारांनाही फटका; अमिताभ बच्चन यांच्या बंगल्यातही पाणी, Video व्हायरल

Amitabh Bachchan : मुंबईत गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरु आहे. या पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले असून या पावसाचा फटका सामान्य नागरिकांसोबतच बॉलिवूडच्या दिग्गज कलाकारांनाही बसला आहे. महानायक अमिताभ बच्चन यांचा जुहू येथील सुप्रसिद्ध बंगला ‘प्रतीक्षा’ यामध्ये देखील मुसळधार पावसामुळे पाणी शिरले आहे. सध्या याचाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या या व्हिडिओमध्ये प्रतीक्षा बंगल्याच्या बाहेरील रस्त्यांपासून ते बंगल्याच्या आतल्या परिसरात पाणी साचलेले दिसत आहे. त्या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती म्हणताना ऐकू येते की, 'कितीही पैसा असला तरी मुंबईच्या पावसापासून कोणीही वाचू शकत नाही. न अंबानी, न अमिताभ बच्चन'. इतकेच नाही तर या व्यक्तीने असा दावाही केला की बिग बी स्वतः हातात वायपर घेऊन पाणी काढत होते.
या व्हिडिओमध्ये रस्त्यावर उभ्या असलेल्या गाड्याही पाण्यात अडकलेल्या दिसत आहेत. व्हिडिओ शूट करणारी व्यक्ती अचानक बंगल्यातील आतल्या सिक्युरिटी गेटपर्यंत पोहोचते. मात्र त्यानंतर सुरक्षा रक्षकांनी तिला त्वरित बाहेर काढले.
अमिताभ बच्चन यांचा प्रतीक्षा बंगला हा मुंबईतील एक महत्त्वाचे आयकॉनिक ठिकाण मानले जाते. 1976 साली ‘शोले’ चित्रपटाच्या यशानंतर अमिताभ बच्चन यांनी हा बंगला विकत घेतला होता. सध्या या बंगल्याची किंमत 50 कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते.
या घरालाच बच्चन कुटुंबासाठी वेगळे महत्त्व आहे कारण अमिताभ बच्चन यांची दोन्ही मुले श्वेता बच्चन आणि अभिषेक बच्चन यांचा जन्म ह्याच बंगल्याात झाला होता. बंगल्यााचे नाव ‘प्रतीक्षा’ हे अमिताभ यांचे वडील आणि महान कवी हरिवंश राय बच्चन यांनी ठेवले होते.
सुरुवातीला अमिताभ बच्चन आपल्या आई-वडिलांसोबत प्रतीक्षा बंगल्यामध्ये राहत होते. नंतर संपूर्ण कुटुंब शेजारील ‘जलसा’ या दुसऱ्या बंगल्यात स्थायिक झाले. सध्या प्रतीक्षा बंगला श्वेता बच्चन यांच्या ताब्यात असल्याचे सांगितले जाते.
