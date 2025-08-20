English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुसळधार पावसाचा कलाकारांनाही फटका; अमिताभ बच्चन यांच्या बंगल्यातही पाणी, Video व्हायरल

Amitabh Bachchan : गेल्या दोन दिवसांपासून सुरु असलेल्या मुसळधार पावसाचा फटका सर्व सामान्य नागरिकांसोबतच बॉलिवूडच्या कलाकारांना देखील बसला आहे.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 20, 2025, 07:00 AM IST
Amitabh Bachchan : मुंबईत गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरु आहे. या पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले असून या पावसाचा फटका सामान्य नागरिकांसोबतच बॉलिवूडच्या दिग्गज कलाकारांनाही बसला आहे. महानायक अमिताभ बच्चन यांचा जुहू येथील सुप्रसिद्ध बंगला ‘प्रतीक्षा’  यामध्ये देखील मुसळधार पावसामुळे पाणी शिरले आहे. सध्या याचाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. 

सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या या व्हिडिओमध्ये प्रतीक्षा बंगल्याच्या बाहेरील रस्त्यांपासून ते बंगल्याच्या आतल्या परिसरात पाणी साचलेले दिसत आहे. त्या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती म्हणताना ऐकू येते की, 'कितीही पैसा असला तरी मुंबईच्या पावसापासून कोणीही वाचू शकत नाही. न अंबानी, न अमिताभ बच्चन'. इतकेच नाही तर या व्यक्तीने असा दावाही केला की बिग बी स्वतः हातात वायपर घेऊन पाणी काढत होते.

व्हायरल व्हिडीओमध्ये काय? 

या व्हिडिओमध्ये रस्त्यावर उभ्या असलेल्या गाड्याही पाण्यात अडकलेल्या दिसत आहेत. व्हिडिओ शूट करणारी व्यक्ती अचानक बंगल्यातील आतल्या सिक्युरिटी गेटपर्यंत पोहोचते. मात्र त्यानंतर सुरक्षा रक्षकांनी तिला त्वरित बाहेर काढले.

अमिताभ बच्चन यांचा प्रतीक्षा बंगला हा मुंबईतील एक महत्त्वाचे आयकॉनिक ठिकाण मानले जाते. 1976 साली ‘शोले’ चित्रपटाच्या यशानंतर अमिताभ बच्चन यांनी हा बंगला विकत घेतला होता. सध्या या बंगल्याची किंमत 50 कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते.

अमिताभ बच्चन यांच्या बंगल्याचे नाव कोणी ठेवले? 

या घरालाच बच्चन कुटुंबासाठी वेगळे महत्त्व आहे कारण अमिताभ बच्चन यांची दोन्ही मुले श्वेता बच्चन आणि अभिषेक बच्चन यांचा जन्म ह्याच बंगल्याात झाला होता. बंगल्यााचे नाव ‘प्रतीक्षा’ हे अमिताभ यांचे वडील आणि महान कवी हरिवंश राय बच्चन यांनी ठेवले होते.

सुरुवातीला अमिताभ बच्चन आपल्या आई-वडिलांसोबत  प्रतीक्षा बंगल्यामध्ये राहत होते. नंतर संपूर्ण कुटुंब शेजारील ‘जलसा’ या दुसऱ्या बंगल्यात स्थायिक झाले. सध्या प्रतीक्षा बंगला श्वेता बच्चन यांच्या ताब्यात असल्याचे सांगितले जाते.

FAQ

मुंबईतील मुसळधार पावसाचा अमिताभ बच्चन यांच्या बंगल्यावर काय परिणाम झाला?

मुंबईत गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अमिताभ बच्चन यांचा जुहू येथील सुप्रसिद्ध ‘प्रतीक्षा’ बंगला पाण्याखाली गेला आहे. बंगल्याच्या बाहेरील रस्त्यांपासून ते आतल्या परिसरात पाणी साचले आहे.

‘प्रतीक्षा’ बंगल्याबाबत कोणता व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे?

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये ‘प्रतीक्षा’ बंगल्याच्या बाहेरील रस्त्यांवर आणि आतल्या परिसरात साचलेले पाणी दिसत आहे. यात एक व्यक्ती म्हणते की, "कितीही पैसा असला तरी मुंबईच्या पावसापासून कोणीही वाचू शकत नाही. न अंबानी, न अमिताभ बच्चन."

व्हायरल व्हिडीओमध्ये आणखी काय दिसते?

व्हिडीओमध्ये रस्त्यावर अडकलेल्या गाड्या आणि बंगल्याच्या आतल्या सिक्युरिटी गेटपर्यंत पोहोचलेली व्यक्ती दिसते. मात्र, सुरक्षा रक्षकांनी त्या व्यक्तीला त्वरित बाहेर काढले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
amitabh bachchan prateeksha submergedamitabh bunglow submerged in mumbai rainsअमिताभ बच्चनअभिनेते अमिताभ बच्चनमुंबई पाऊस

