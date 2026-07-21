/हॉस्पिटल सर्जरी आणि ICU... अमिताभ बच्चन यांची प्रकृती खालावली? नव्या पोस्टने चाहत्यांची चिंता वाढली

Amitabh Bachchan Health News : बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन हे काही दिवसांपासून त्यांचा प्रसिद्ध टीव्ही शो आणि आगामी चित्रपटांच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहेत. मात्र तरीही अमिताभ बच्चन हे त्यांच्या सोशल मीडियावर नेहमी ऍक्टिव्ह असतात आणि पोस्ट, ब्लॉगच्या माध्यमातून त्यांच्या फॅन्सशी संवाद साधतात. अशातच अमिताभ बच्चन यांनी पुन्हा एकदा एक ब्लॉग लिहिला असून त्यात लिहिलेल्या मजकुराने बच्चन यांच्या फॅन्सची चिंता वाढली आहे. अमिताभ यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये हॉस्पिटल, सर्जरी सारख्या गोष्टींचा उल्लेख केला असून यामुळे फॅन्सना बच्चन यांच्या प्रकृतीविषयी काळजी वाटत आहे.
ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी 20 जुलै रोजी खूप रात्री एक ब्लॉग शेअर केला. ज्यात लिहिलं गेलं की, या प्रवासात हॉस्पिटलमधील मुक्काम, शस्त्रक्रिया आणि कुशल डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली आयसीयू मधील कालावधी यांचा समावेश असतो. त्यानंतर रुग्णालयातून सुट्टी मिळाली की घरी परतणे होते. घरी परतण्याचा हा टप्पा शारीरिक, मानसिक आणि व्यावहारिक अशा सर्वच दृष्टींनी अत्यंत आव्हानात्मक असतो. तुम्ही एक विजेते असता, तरीही एके दिवशी तुम्हाला पराभवाचा सामना करावा लागतो. हा तुमच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण काळ असतो. काहीजण याचा बहादुरीने सामना करतात तर काही जण गुडघे टेकतात. जो संघर्ष करतो तो बहादूर बनून राहतो. तो नेहमी चॅम्पियन असतो. जे असं करत नाहीत त्यांना तडजोड करावी लागते आणि त्यांना पूर्वी मिळालेल्या उपलब्धतेवर जगावे लागते. हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक निर्णय असतो.
हा ब्लॉगवाचून फॅन्सना कळत नाहीये की अमिताभ बच्चन हे ब्लॉगमध्ये त्यांचा वैयक्तिक अनुभव शेअर करतायत की कोणत्या वेगळ्याच गोष्टीविषयी बोलतायत. कारण या ब्लॉगच्या शेवटी त्यांनी लिहिलं की, 'दोघांमध्ये कोणताही मार्ग हा चुकीचा नाही. स्वस्थ राहा आणि खुश राहा'. इतकेच नाही तर, या ब्लॉग पोस्टनंतर त्यांनी 'X' वर एक गूढ मेसेजही शेअर केला: 'T 5806 – खेळ संपला आहे. पण काम अजूनही सुरू आहे'. या पोस्टमुळे लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे की हा संदेश नेमका कोणासाठी आहे. वापरकर्ते त्यांच्या प्रकृतीबद्दल विचारणा करत आहेत आणि त्यांना प्रश्न पडला आहे की अभिनेत्याची प्रकृती ठीक आहे ना, की अशी काही गोष्ट आहे जी त्यांनी अजून चाहत्यांसमोर उघड केलेली नाही.