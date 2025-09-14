याला म्हणतात खरं प्रेम! अमिताभ यांना खूश करण्यासाठी रेखाने घेतलेला मोठा निर्णय, अनेक वर्षांनंतर झाला खुलासा

Amitabh Bachchan : बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन आणि अभिनेत्री रेखा यांचे प्रेमसंबंध अनेक दशकांपूर्वी संपले असले तरी आजही त्यांची लव्ह स्टोरी चर्चेचा विषय ठरते. त्या काळात अमिताभ आणि रेखा यांच्यात प्रचंड जिव्हाळ्याचे नाते होते. परंतु काही कारणांमुळे त्यांचे लग्न होऊ शकले नाही. अलीकडेच त्यांच्या नात्याबाबत काही नवे खुलासे समोर आले आहेत.
वरिष्ठ पत्रकार पूजा सामंत यांनी 'हिंदी रश'ला दिलेल्या मुलाखतीत या प्रेमकथेवरील काही खास गोष्टी सांगितल्या. त्यानुसार, अमिताभ बच्चन यांच्यासाठी रेखाने नॉनवेज खाणे सोडून दिले होते. अमिताभ पूर्णपणे शाकाहारी असल्याने त्यांना प्रभावित करण्यासाठी रेखा शूटिंगदरम्यान सेटवर नॉनवेज खात नव्हती असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पूजा सामंत यांनी सांगितले की, अमिताभ बच्चन पूर्णपणे शाकाहारी होते. त्यांना प्रभावित करण्यासाठी रेखा यांनी नॉनवेज खाणे बंद केले होते. शूटिंग दरम्यानही त्या शाकाहारी राहायच्या. त्यांनी सांगितले की दोघांमध्ये अतिशय जवळीक होती. मात्र काळाच्या ओघात ते दोघेही वेगळे झाले.
सामंत यांनी पुढे सांगितले की, अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलेल्या एका अभिनेत्रीनेही त्यांचे नाते खरे असल्याचे कबूल केले होते. त्यामुळे त्यांच्या अफेयरच्या बातम्यांमध्ये काही तथ्य होते.
याशिवाय, रेखा यांनी ऋषी कपूर आणि नीतू कपूर यांच्या लग्नात सिंदूर लावून उपस्थित राहिल्याने मोठा गोंधळ झाला होता. याबाबत सामंत म्हणाल्या, 'रेखा त्या वेळी विवाहिता नव्हत्या. तरीही त्या एका विवाहित स्त्रीप्रमाणे लग्नात आल्या. त्यामुळे उपस्थित लोक आश्चर्यचकित झाले आणि त्यांचे लक्ष रेखाकडेच केंद्रित झाले. सगळे त्यांना विचारत होते की त्यांनी मांगेत सिंदूर का लावले?
FAQ
1. अमिताभ बच्चन आणि रेखाच्या प्रेमकथेची सुरुवात कशी झाली?
अमिताभ बच्चन आणि रेखाची प्रेमकथा 1970 च्या दशकात ‘दो अंजाने’ सारख्या चित्रपटांच्या शूटिंगदरम्यान सुरू झाली. त्यांची ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री आणि ऑफ-स्क्रीन जवळीक यामुळे अफवा पसरल्या. रेखाने कधीकधी प्रेम कबूल केले, तर अमिताभने नेहमी नाकारले.
2. पूजा सामंत यांनी रेखाच्या नॉनवेज सोडण्याबाबत काय सांगितले?
वरिष्ठ पत्रकार पूजा सामंत यांनी ‘हिंदी रश’ मुलाखतीत सांगितले की, अमिताभ बच्चन शुद्ध शाकाहारी असल्याने रेखा त्यांना प्रभावित करण्यासाठी नॉनवेज खाणे बंद केले. शूटिंगदरम्यानही त्या शाकाहारी राहायच्या. ही गोष्ट एका सिनियर अभिनेत्रीच्या स्रोतावरून समोर आली.
3. रेखाने नॉनवेज सोडण्यामागचे कारण काय होते?
रेखाने अमिताभसाठी नॉनवेज सोडले, कारण अमिताभ शुद्ध शाकाहारी होते. पूजा सामंत यांच्या म्हणण्यानुसार, ही रेखाची अमिताभबद्दलची आस आणि प्रभावित करण्याची इच्छा दर्शवते. त्या काळात दोघांमध्ये जिव्हाळ्याचे नाते होते.