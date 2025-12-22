हनीमूनवर अधारित असणारं ते 7.46 मिनिटांचं गाणं, 20 वर्षांनी लहान अभिनेत्रींसोबत दिग्गज अभिनेत्याचा रोमान्स

Suhagrat Song : बॉलिवूडमध्ये आजवर हनीमूनवर या थीमवर असंख्य गाणी चित्रित करण्यात आली आहेत. लग्नानंतर नवदांपत्यामधील भावनिक, रोमँटिक आणि कधी उत्कट क्षण दाखवणारी अनेक गाणी प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. मात्र, आजच्या आधुनिक रोमँटिक गाण्यांनाही मागे टाकणारं एक गाणं तब्बल 33 वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालं होतं, ज्याची जादू आजही तितकीच कायम आहे.
आम्ही ज्या गाण्याबद्दल बोलत आहोत ते 1992 साली प्रदर्शित झालेल्या सुपरहिट चित्रपट ‘खुदा गवाह’ मधील गाजलेल्या गाण्याबद्दल ‘तू मुझे कबूल’. तब्बल 7 मिनिटे 46 सेकंद लांबीचं हे गाणं लग्नाच्या विधींपासून ते हनीमूनवरच्या जादुई क्षणांपर्यंतचा संपूर्ण प्रवास एका सुरात अतिशय कलात्मक पद्धतीने मांडतं. आजच्या काळात अशी सादरीकरणाची शैली क्वचितच पाहायला मिळते.
या गाण्यात बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन आणि दिवंगत सुपरस्टार श्रीदेवी यांची अप्रतिम केमिस्ट्री पाहायला मिळते. अमिताभ बच्चन यांचा भारदस्त संवाद, श्रीदेवी यांचं सौंदर्य आणि संयमी अभिनय यामुळे हे गाणं अधिकच लक्षवेधी ठरलं. लग्नानंतर नववधू-वरांमधील भावनिक आणि रोमँटिक नात्याचं दर्शन या गाण्यात प्रभावीपणे माडलं आहे.
विशेष म्हणजे, या गाण्यात दाखवलेले काही प्रसंग आजही प्रेक्षकांच्या हृदयाचे ठोके वाढवतात. त्या काळात चित्रपटसृष्टीत इतक्या खुल्या आणि तरीही कलात्मक पद्धतीने रोमँटिक क्षण दाखवणं मोठी बाब मानली जात होती. श्रीदेवी अवघ्या वीस वर्षांच्या असताना या गाण्यात अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत रोमान्स करताना दिसल्या होत्या आणि या जोडीने पडद्यावर अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता.
‘तू मुझे कबूल’ या गाण्याला मोहम्मद अझीझ आणि कविता कृष्णमूर्ती यांचा आवाज लाभला होता तर या गाण्याचं संगीत दिग्गज संगीतकार जोडी लक्ष्मीकांत–प्यारेलाल यांनी दिलं होतं. गाण्यातील शास्त्रीय ढंग, भावनिक ओढ आणि मधुर संगीत यामुळे हे गाणं गेल्या तीन दशकांपासून सतत लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहे. अफगाणिस्तानच्या नयनरम्य लोकेशन्सवर चित्रित करण्यात आलेलं हे गाणं अधिकच मोहक वाटतं.
या चित्रपटात अनेक दिग्गज कलाकारांनी भूमिका साकारल्या होत्या. सुमारे 5.7 कोटी रुपये बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जवळपास 17 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. त्यामुळे तो त्या वर्षातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आणि हिट ठरला.
