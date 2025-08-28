अमिताभ बच्चन यांच्या 'या' चित्रपटाने एका सुपरहिट दिग्दर्शकाचे करिअर उद्धवस्त केलं

Amitabh Bachchan : बॉलिवूड अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी ‘दीवार’, ‘डॉन’, ‘अमर अकबर अँथनी’, ‘कुली’ यांसारख्या अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमधून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. या चित्रपटांच्या यशामागे दिग्दर्शक मनमोहन देसाई यांचा मोठा वाटा होता. मनमोहन देसाई यांना अमिताभ बच्चनचा सुपरस्टार म्हणून घडविण्याचं श्रेय दिलं जातं. पण दुर्दैवाने, त्यांच्या कारकिर्दीतील शेवटचा अमिताभ बच्चनसोबतचा चित्रपट ‘गंगा जमुना सरस्वती’ बॉक्स ऑफिसवर पूर्णपणे अपयशी ठरला.
सुरुवातीला या चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांना गंगा, जितेंद्रला जमुना आणि ऋषी कपूरला सरस्वतीचंद्र ही मुख्य पात्रं साकारायची होती. मात्र, लवकरच जितेंद्रनं प्रोजेक्टमधून माघार घेतली आणि त्याच्या जागी मिथुन चक्रवर्तीची निवड करण्यात आली. काही काळानंतर ऋषी कपूरनंही हा चित्रपट सोडला. या मोठ्या बदलांमुळे कथानकात मोठी उलथापालथ झाली आणि पटकथेची मूळ चमक हरवली.
या चित्रपटात अमिताभ बच्चन आणि मिथुन चक्रवर्तींसोबत मीनााक्षी शेषाद्री आणि जया प्रदा या अभिनेत्री मुख्य भूमिकेत होत्या. मात्र, चित्रपटाची कथा अतिशय गुंतागुंतीची आणि विस्कळीत वाटली. प्रेक्षकांना चित्रपटाशी भावनिक नातं जोडता आलं नाही. त्यामुळे, ‘गंगा जमुना सरस्वती’ बॉक्स ऑफिसवर पूर्णपणे अयशस्वी ठरला.
चित्रपटाच्या अपयशानं दिग्दर्शक मनमोहन देसाई यांना मोठा धक्का बसला. अमिताभ-मनमोहन ही जोडी त्या काळात हिटची हमी मानली जायची. मात्र, या चित्रपटानं त्या यशस्वी जोडीला मोठा धक्का दिला आणि त्यानंतर मनमोहन देसाई यांनी दिग्दर्शनातून कायमची निवृत्ती घेतली.
नंतर त्यांनी निर्माते म्हणून अमिताभ बच्चनसोबत ‘तूफान’ हा चित्रपट तयार केला. पण तोही जुना जादू परत आणण्यात अपयशी ठरला. मनमोहन देसाई यांनी अमिताभ बच्चन यांना मोठ्या पडद्यावर सुपरस्टार म्हणून घडविण्यात मोलाचं योगदान दिलं होतं. मात्र, त्यांच्या अखेरच्या काही चित्रपटांत तोच करिश्मा आणि जादू दिसून आला नाही.
FAQ
1. ‘गंगा जमुना सरस्वती’ चित्रपट कोणत्या वर्षी प्रदर्शित झाला आणि त्याचे दिग्दर्शक कोण होते?
‘गंगा जमुना सरस्वती’ हा चित्रपट 1988 मध्ये प्रदर्शित झाला आणि त्याचे दिग्दर्शक मनमोहन देसाई होते.
2. या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत कोणते कलाकार होते?
चित्रपटात अमिताभ बच्चन (गंगा), मिथुन चक्रवर्ती (जमुना), मीनाक्षी शेषाद्री, आणि जया प्रदा मुख्य भूमिकेत होते.
3. ‘गंगा जमुना सरस्वती’ चित्रपटाच्या कथानकात कोणत्या अडचणी आल्या?
सुरुवातीला जितेंद्र (जमुना) आणि ऋषी कपूर (सरस्वतीचंद्र) यांना कास्ट करण्यात आले होते, परंतु दोघांनी प्रोजेक्टमधून माघार घेतली. जितेंद्रच्या जागी मिथुन चक्रवर्ती आले, आणि ऋषी कपूर यांच्या माघारीमुळे कथानकात मोठी उलथापालथ झाली, ज्यामुळे पटकथेची मूळ चमक हरवली.