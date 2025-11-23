‘2-3 तास तीव्र वेदना…’, ऐश्वर्याच्या प्रसूतीवर अमिताभ यांची भावूक प्रतिक्रिया; जुनी मुलाखत पुन्हा चर्चेत

Amitabh Bachchan: बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांची एक जुनी मुलाखत गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या मुलाखतीमध्ये ते आपल्या सूनबाई ऐश्वर्या राय बच्चन यांच्या डिलिव्हरीदरम्यान घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयाबद्दल बोलत आहेत.
अमिताभ यांनी या मुलाखतीमध्ये सांगितले होते की, 2011 मध्ये जेव्हा ऐश्वर्याने मुलीला जन्म दिला तेव्हा तिने नॉर्मल डिलिव्हरी निवडली होती आणि त्यावेळी ना पेनकिलर घेतले, ना एपिड्यूरल. हा निर्णय सोपा नव्हता. कारण तिला बराच वेळ तीव्र वेदना सहन कराव्या लागल्या होत्या.
अमिताभ यांनी सांगितलं होतं की, ऐश्वर्याला जवळपास 2 ते 3 तास तीव्र वेदना होत होत्या. डॉक्टरांनी पर्याय दिल्यानंतरही तिने नॉर्मल डिलिव्हरीच करायची असा ठाम निर्णय घेतला होता. त्या वेळी हा खुलासा ऐकून अनेकांनी तिच्या धैर्याचे कौतुक केले होते. आता पुन्हा हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लोक ऐश्वर्याच्या हिम्मतीचं कौतुक करत आहेत.
2011 मध्ये आराध्याचा जन्म झाल्यानंतर बच्चन कुटुंबाने मिडियाच्या प्रचंड गर्दीत खास प्रेस इंटरअॅक्शन केलं होतं. त्यादरम्यानही अमिताभ यांनी हा अनुभव सांगितला होता आणि तोही खूप चर्चेत आला होता.
अमिताभ यांची सूनबाई ऐश्वर्याबद्दलची जिव्हाळ्याची भावना याआधीही दिसली आहे. 2010 मध्ये एका मुंबई टॅब्लॉइडने चुकीची बातमी छापली होती की ऐश्वर्या आई बनू शकत नाही. ही बातमी वाचताच अमिताभ संतापले होते आणि त्यांनी आपल्या ब्लॉगवर एक मोठी पोस्ट लिहून त्या रिपोर्टची कडक शब्दांत निंदा केली होती.
ते म्हणाले होते, 'ही बातमी पूर्णपणे खोटी आणि अतिशय निकृष्ट दर्जाची पत्रकारिता आहे.' ऐश्वर्या माझी सून नाही, ती माझी मुलगी आहे. तिच्याबद्दल कोणी अपमानजनक लिहिलं तर मी शांत बसणार नाही. त्यांची ही पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली होती.
बिग बींच्या जुन्या मुलाखतीतील खुलासा पुन्हा चर्चेत येण्याचं एक कारण म्हणजे आराध्याने नुकताच आपला 14वा वाढदिवस साजरा केला. सोशल मीडियावर चाहत्याने तिला भरभरून शुभेच्छा दिल्या. बच्चन परिवाराने मात्र, हा दिवस नेहमीप्रमाणे साधेपणात आणि कौटुंबिक वातावरणात साजरा केला.
दरम्यान, कामाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर अमिताभ बच्चन अनेक मोठ्या प्रोजेक्ट्समध्ये दिसणार आहेत. वयोमानानुसार ऊर्जा, शिस्त आणि कामाची आवड यामुळे ते आजही तरुण कलाकारांना प्रेरणा देतात.
