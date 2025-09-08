English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Amitabh Bacchan: मुंबईत इतकी वर्षे राहून मराठी येत नाही? 'बीग बीं'ना कोणी सुनावलं?

Amitabh Bachchan On Marathi:  बॉलिवूडचे शहेनशाह अमिताभ बच्चन सोशल मीडियावर सतत सक्रिय असतात. त्यांनी मराठी भाषेवरुन एक पोस्ट लिहिली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 8, 2025, 03:46 PM IST
Amitabh Bacchan: मुंबईत इतकी वर्षे राहून मराठी येत नाही? 'बीग बीं'ना कोणी सुनावलं?
अमिताभ बच्चन

Amitabh Bachchan On Marathi: सध्या मुंबईत मराठी विरुद्ध अमाराठी असा वाद सुरु आहे. आम्ही मराठी बोलणारच नाही असे काहीजण ठणकावून सांगतातय. मग त्यांना स्थानिक भाषेत समज दिली जातेय. दरम्यान मराठी भाषेबद्दल सुरु असलेल्या वादादरम्यान बीग बी अमिताभ बच्चन यांनी एक पोस्ट केलीय. बॉलिवूडचे शहेनशाह अमिताभ बच्चन सोशल मीडियावर सतत सक्रिय असतात. जिथे ते त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्याबाबत अपडेट्स शेअर करतात. रविवारी रात्री उशिरा त्यांनी एका पोस्टद्वारे मराठी भाषेबाबत उल्लेख केला, ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधले.

Add Zee News as a Preferred Source

मराठी न येण्याची पोस्ट नेमकी काय होती?

अमिताभ यांनी फेसबुकवर लिहिले, “कोणी तरी मला विचारले, तू इतकी वर्षे मुंबईत राहतोस, पण तुला मराठी येत नाही. हे खरे आहे, पण मी शिकण्याचा प्रयत्न करतोय; शिकणे हा एक सन्मान आहे.” या पोस्टद्वारे त्यांनी मराठी शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली, परंतु सध्याच्या मराठी भाषेच्या वादावर कोणतेही भाष्य केले नाही.

ट्विटरवर पुन्हा चूक

त्यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिले, “जो शिकवतो तो शिकतही असतो.” पण यात त्यांनी ‘Va’ ऐवजी ‘Vi’ असे चुकीचे लिहिले. नेटकऱ्यांनी ही चूक लक्षात आणून दिली, आणि त्यावर एका वापरकर्त्याने म्हटले, “हे अगदी बरोबर आहे,” अशी सहमती दर्शवली.याआधी गणपती विसर्जनाच्या पोस्टमध्ये अमिताभ यांनी “लालबागचा राजा” लिहिताना ‘चा’ ऐवजी ‘च’ लिहिले होते. चाहत्यांनी ही चूक दाखवताच त्यांनी दुरुस्ती करत लिहिले, “माझ्या हितचिंतकाने चुकीचा शब्द दाखवला; मी ‘लालबागचा राजा’ असे दुरुस्त करतो.”

चाहत्यांनी काय दिल्या प्रतिक्रिया?

अमिताभ यांच्या पोस्टवर चाहत्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी मराठी शिकण्याच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले, तर काहींनी त्यांच्या चुका दुरुस्त करण्याच्या प्रामाणिकपणाचे स्वागत केले. त्यांच्या या पोस्टमुळे मराठी भाषेच्या संदर्भात सोशल मीडियावर चर्चा तीव्र झाली

FAQ

प्रश्न: अमिताभ बच्चन यांना मराठी भाषेबाबत कोणी प्रश्न विचारला आणि त्यांनी काय उत्तर दिले?

उत्तर: अमिताभ बच्चन यांनी फेसबुकवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये उल्लेख केला की, कोणीतरी त्यांना विचारले, “तू इतकी वर्षे मुंबईत राहतोस, पण तुला मराठी येत नाही.” त्यांनी याला प्रामाणिकपणे उत्तर देत लिहिले, “हे खरे आहे, पण मी मराठी शिकण्याचा प्रयत्न करतोय; शिकणे हा सन्मान आहे.”

प्रश्न: अमिताभ बच्चन यांनी सोशल मीडियावर कोणती चूक केली आणि त्यावर चाहत्यांची काय प्रतिक्रिया होती?

उत्तर: अमिताभ यांनी एक्सवर “जो शिकवतो तो शिकतही असतो” असे लिहिताना ‘Va’ ऐवजी ‘Vi’ अशी स्पेलिंग चूक केली. नेटकऱ्यांनी ही चूक लक्षात आणून दिली. एका वापरकर्त्याने “हे अगदी बरोबर आहे” असे म्हणत त्यांच्या मताशी सहमती दर्शवली, तर इतरांनी चुकीकडे लक्ष वेधले.

प्रश्न: याआधी अमिताभ बच्चन यांनी कोणत्या पोस्टमध्ये चूक केली होती आणि त्यांनी ती कशी दुरुस्त केली?

उत्तर: गणपती विसर्जनाच्या पोस्टमध्ये अमिताभ यांनी “लालबागचा राजा” ऐवजी “लालबाग ‘चा’ राजा” असे चुकीचे लिहिले. चाहत्यांनी ही चूक दाखवताच त्यांनी दुसऱ्या पोस्टमध्ये लिहिले, “माझ्या हितचिंतकाने चुकीचा शब्द दाखवला; मी ‘लालबागचा राजा’ असे दुरुस्त करतो.”

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Amitabh Bachchanamitabh bachchan potsMarathi Language Controversyअमिताभ बच्चनअमिताभ बच्चन भांडे

इतर बातम्या

36 वर्षांपूर्वीचा हा चित्रपट रिलीज न होताच ठरला ब्लॉकबस्टर,...

मनोरंजन