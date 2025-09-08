Amitabh Bacchan: मुंबईत इतकी वर्षे राहून मराठी येत नाही? 'बीग बीं'ना कोणी सुनावलं?

Amitabh Bachchan On Marathi: सध्या मुंबईत मराठी विरुद्ध अमाराठी असा वाद सुरु आहे. आम्ही मराठी बोलणारच नाही असे काहीजण ठणकावून सांगतातय. मग त्यांना स्थानिक भाषेत समज दिली जातेय. दरम्यान मराठी भाषेबद्दल सुरु असलेल्या वादादरम्यान बीग बी अमिताभ बच्चन यांनी एक पोस्ट केलीय. बॉलिवूडचे शहेनशाह अमिताभ बच्चन सोशल मीडियावर सतत सक्रिय असतात. जिथे ते त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्याबाबत अपडेट्स शेअर करतात. रविवारी रात्री उशिरा त्यांनी एका पोस्टद्वारे मराठी भाषेबाबत उल्लेख केला, ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधले.
अमिताभ यांनी फेसबुकवर लिहिले, “कोणी तरी मला विचारले, तू इतकी वर्षे मुंबईत राहतोस, पण तुला मराठी येत नाही. हे खरे आहे, पण मी शिकण्याचा प्रयत्न करतोय; शिकणे हा एक सन्मान आहे.” या पोस्टद्वारे त्यांनी मराठी शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली, परंतु सध्याच्या मराठी भाषेच्या वादावर कोणतेही भाष्य केले नाही.
T 5495 - जो सिखाता है वि भी सीख रहा है
— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 7, 2025
त्यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिले, “जो शिकवतो तो शिकतही असतो.” पण यात त्यांनी ‘Va’ ऐवजी ‘Vi’ असे चुकीचे लिहिले. नेटकऱ्यांनी ही चूक लक्षात आणून दिली, आणि त्यावर एका वापरकर्त्याने म्हटले, “हे अगदी बरोबर आहे,” अशी सहमती दर्शवली.याआधी गणपती विसर्जनाच्या पोस्टमध्ये अमिताभ यांनी “लालबागचा राजा” लिहिताना ‘चा’ ऐवजी ‘च’ लिहिले होते. चाहत्यांनी ही चूक दाखवताच त्यांनी दुरुस्ती करत लिहिले, “माझ्या हितचिंतकाने चुकीचा शब्द दाखवला; मी ‘लालबागचा राजा’ असे दुरुस्त करतो.”
T 5494(i) - हमारे एक शुभचिंतक ने कहा, की हमनें कल के ट्वीट में ग़लत शब्द लिख दिया है , तो उसे सही कर रहा हूँ ।
मैंने लिखा था 'लालबाग 'च' राजा '
उन्होंने कहा होना चाहिए 'चा ' सो सही कर रहा हूँ।
लालबाग चा राजा
क्षमा प्रार्थी
— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 7, 2025
अमिताभ यांच्या पोस्टवर चाहत्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी मराठी शिकण्याच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले, तर काहींनी त्यांच्या चुका दुरुस्त करण्याच्या प्रामाणिकपणाचे स्वागत केले. त्यांच्या या पोस्टमुळे मराठी भाषेच्या संदर्भात सोशल मीडियावर चर्चा तीव्र झाली
