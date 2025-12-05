'अशी कपडे घालशील तर मुलं छेडणारच', 'या' अभिनेत्रीचा ड्रेस पाहून भडकलेले अमिताभ बच्चन

Bollywood Actress : बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध जोडी पैकी एक म्हणजे अमिताभ बच्चन आणि जीनत अमान. दोघांनी मिळून अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. पण तुम्हाला माहिती आहे का, एकदा बिग बींनी जीनत अमानला तिच्या कपड्यांवरून अशी समज दिली होती की जीनत थक्कच झाली होती. अलिकडेच जीनत अमान यांनी सोशल मीडियावर हा किस्सा शेअर केला आणि पुन्हा एकदा या प्रसंगाची चर्चा रंगली.
हा किस्सा आहे 1979 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘द ग्रेट गैम्बलर’ या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यानचा. या चित्रपटाला तब्बल 46 वर्षे पूर्ण झाली असूनही, यातील काही प्रसंग आजही लोकांच्या लक्षात आहेत. या चित्रपटात अमिताभ बच्चन आणि जीनत अमान मुख्य भूमिकेत होते. शूटिंगदरम्यान घडलेल्या एका सीनबद्दल जीनतने आठवण सांगितली.
एका सीनमध्ये काहीजण जीनतला छेडतात आणि याचीच तक्रार देण्यासाठी ती पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांना घेऊन जाते. इथे अमिताभ बच्चन यांचा अँग्री-इन्स्पेक्टर अवतार दिसतो. सीनमध्ये ते जीनतला म्हणतात की, 'तुम्ही अशा प्रकारे कपडे घातले तर मुलं छेडणारच ना'. हा संवाद जीनतला त्या काळात खूप धक्कादायक वाटला होता.
हा प्रसंग आठवत जीनत यांनी सांगितले की, 'त्या काळी मला वाटत होतं की समाजातील हे कठोर नियम कधीच बदलणार नाहीत. परंतु आता जाणवतं की बऱ्याच गोष्टींमध्ये बदल झाला आहे. आजही काही लोक नैतिकतेचे ठेकेदार आहेत पण लोकांची विचारसरणी पूर्वीपेक्षा नक्कीच बदलली आहे.'
आपल्या पोस्टमध्ये जीनतने महिलांना थेट प्रश्न विचारला. 'हा सीन पाहून तुम्हाला इन्स्पेक्टरचा ‘खुद ही बुलावा देती हो’ हा डायलॉग ऐकून राग आला नाही का? जीनतने सांगितले की, त्यांनी हा सीन एका महिलेच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी तिला दाखवला. तेव्हा तिने हसतच उत्तर दिलं 'काय लूझर आहे हा”
जीनत म्हणाल्या, 'हे ऐकून मला खूप हसू आलं. आता माझा दृष्टीकोनही खूप व्यवहारिक झाला आहे. प्रत्येकाला आपल्याला हवे तसे कपडे घालण्याचा अधिकार आहे. पण तेवढंच खरं की जग आपल्या विचारांवर चालत नाही. काही ठिकाणी काही कपडे अधिक योग्य वाटतात हेही वास्तव आहे.'
जीनत अमानच्या या आठवणीने सोशल मीडियावर चाहत्यांनी मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या. एकीकडे बरेच लोक म्हणतायत की महिलांना कपड्यांवरून दोष देण्याची मानसिकता आजही पूर्णपणे संपलेली नाही.