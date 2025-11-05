अमिताभ बच्चन यांचा पहिला सिनेमा आणि 7 दिवस न धुतलेलं तोंड!

बॉलिवूडचे शहंशाह, मेगास्टार अमिताभ बच्चन हे नाव ऐकताच भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एका युगाची आठवण होते. आज वयाच्या 83व्या वर्षीही ते तितक्याच उत्साहाने काम करत आहेत. प्रत्येक नव्या पिढीला प्रेरणा देणारे अमिताभ यांनी गेल्या पाच दशकांत असंख्य सुपरहिट चित्रपट दिले. ‘शोले’, ‘दीवार’, ‘जंजीर’, ‘डॉन’, ‘पिकू’ ते ‘ब्रह्मास्त्र’ प्रत्येक काळात त्यांनी आपली वेगळी छाप उमटवली आहे. परंतु, त्यांच्या या तेजस्वी प्रवासाची सुरुवात ज्या चित्रपटातून झाली, त्यामागे एक अनोखा आणि थोडासा विचित्र किस्सा दडलेला आहे. तो किस्सा ऐकला की कोणालाही त्यांचा कामावरील समर्पणाचा अंदाज येतो.
अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात ‘सात हिंदुस्तानी’ या चित्रपटातून केली. हा चित्रपट 1969 साली प्रदर्शित झाला आणि त्याच वर्षी अमिताभ यांनी बॉलिवूडमध्ये पहिले पाऊल टाकले. या सिनेमाचे दिग्दर्शन ख्वाजा अहमद अब्बास यांनी केले होते. त्यावेळी बिग बी हे नुकतेच रंगभूमीवरून सिनेमाकडे वळलेले एक नवीन चेहरे होते. चित्रपटाचे बहुतांश चित्रीकरण गोवा येथे झाले होते. तो काळ आजच्या प्रमाणे तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत नव्हता. शूटिंगची साधने, बजेट आणि सुविधा खूपच मर्यादित असत. पण त्या मर्यादांमध्येही कलाकार आपल्या कामात जीव ओतत असत आणि अमिताभ बच्चन त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण ठरले.
एक दिवस शूटिंग सुरू असतानाच अमिताभ यांचा मेकअप आर्टिस्ट अचानक मुंबईला जाण्याची वेळ आली. चित्रपटाचे बजेट कमी असल्याने नवीन मेकअप आर्टिस्ट ठेवणे निर्मात्यांना शक्य नव्हते. त्यामुळे जाण्यापूर्वी त्या मेकअप आर्टिस्टने अमिताभ यांना सांगितले, 'सर, मी परत येईपर्यंत तुमचा चेहरा धुवू नका.' हे ऐकून अमिताभ बच्चन यांनी तो सल्ला अक्षरशः मनावर घेतला.
आपल्या कामाबद्दल अतिशय प्रामाणिक असलेल्या अमिताभ यांनी सात दिवस तोंड धुतले नाही! ते त्या मेकअपला जसंच्या तसं टिकवून ठेवत होते, कारण त्यांनी ते सांगितलेलं वचन पाळायचं ठरवलं होतं. सात दिवसांनी जेव्हा तो मेकअप आर्टिस्ट परत आला, तेव्हा अमिताभ यांना पाहून तो थक्क झाला. त्याने हसत म्हटलं 'सर, जर तुम्ही इतकं समर्पण दाखवलं आहे, तर तुम्ही एक दिवस नक्कीच खूप मोठे कलाकार व्हाल.' त्या वेळी कदाचित कुणालाही कल्पना नव्हती की हा तरुणच पुढे हिंदी सिनेमाचा शहंशाह होईल.
जरी ‘सात हिंदुस्तानी’ व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी ठरला नाही, तरी या चित्रपटाने अमिताभ बच्चन यांचं भविष्य बदलून टाकलं. त्यांच्या अभिनयाकडे लोकांचं लक्ष वेधलं गेलं आणि त्यानंतर ‘आनंद’, ‘जंजीर ‘शोले’, ‘दीवार’ अशा चित्रपटांनी त्यांना घराघरात पोहोचवलं. त्यांच्या मेहनतीने, शिस्तीने आणि प्रचंड आत्मविश्वासाने त्यांनी बॉलिवूडमध्ये एक वेगळी ओळख निर्माण केली. त्या एका छोट्या घटनेतून त्यांच्या कामाप्रती असलेल्या निष्ठेचा अंदाज सहज येतो.
आज वयाच्या 83व्या वर्षीही अमिताभ बच्चन कामात तेवढ्याच जोमाने गुंतलेले आहेत. नुकतेच ते ‘कल्की’ या चित्रपटात दिसले. तसेच लवकरच ते ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट 2’, ‘आँखे 2’ यांसारख्या मोठ्या प्रोजेक्ट्समध्ये झळकणार आहेत. याशिवाय, ते लोकप्रिय क्विझ शो ‘कौन बनेगा करोडपती’ (KBC)च्या 17व्या सीझनचे सूत्रसंचालन करत आहेत. या शोमध्ये ते अनेकदा त्यांच्या आयुष्यातील अशा आठवणी चाहत्यांसोबत शेअर करतात. प्रत्येक किस्स्यात त्यांच्या जीवनातील संघर्ष, शिस्त आणि विनम्रतेचा प्रत्यय येतो.
‘सात हिंदुस्तानी’मधील हा छोटासा प्रसंग म्हणजे केवळ एका कलाकाराचा अनुभव नव्हे, तर कठोर परिश्रम आणि समर्पणाचं प्रतीक आहे. अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या व्यावसायिक आयुष्याची सुरुवात ज्या प्रामाणिकतेने केली, त्याच समर्पणामुळेच ते आजही लाखो चाहत्यांच्या हृदयात अधिराज्य गाजवत आहेत.
