English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • अमिताभ बच्चन यांचा मला मदत करा... हातात धरलेले पोस्टर व्हायरल

अमिताभ बच्चन यांचा 'मला मदत करा...' हातात धरलेले पोस्टर व्हायरल

 Amitabh Bachchan's 'Help me...' poster goes viral : अमिताभ बच्चन व्हायरल व्हिडिओत चाहत्यांना भेटताना चित्रपट प्रचार पोस्टर पकडलेले दिसले; ‘वेट्टैयन’मध्ये त्यांनी रजनीकांतसोबत 33 वर्षांनंतर काम केले.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 9, 2026, 02:14 PM IST
अमिताभ बच्चन यांचा 'मला मदत करा...' हातात धरलेले पोस्टर व्हायरल

मुंबई: बॉलिवूड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांच्या एका व्हिडिओने सोशल मीडियावर खळबळ माजवली आहे. रविवारी, मुंबईत त्यांच्या घराबाहेर प्रत्येक रविवारीप्रमाणे त्यांच्या चाहत्यांना भेटताना, अमिताभ बच्चन यांनी एका पोस्टरचा प्रचार केला, जो अनेकांना आश्चर्यचकित करणारा होता. या पोस्टरवर असं एक वाक्य लिहिलं होतं की, “मला सपोर्ट करा! माझे सासरचे लोक माझ्या पत्नीला पाठवत नाहीत. 1982 ए लव्ह मॅरेज.” हे वाचून अनेकांना खूपच गोंधळ झाला, कारण पोस्टरवरील मजकूर हा एकदम वैयक्तिक आणि थोडा गोंधळ निर्माण करणारा वाटत होता.

Add Zee News as a Preferred Source

पण याचा अमिताभ बच्चन यांच्याशी कोणताही संबंध नाही. हा पोस्टर एक चित्रपट प्रचार आहे, जो लवकरच प्रदर्शित होणारा आहे. त्यामुळे या पोस्टरचा उद्देश केवळ एक प्रचारात्मक कॅम्पेन असावा, असे स्पष्ट झाले आहे. हे पोस्टर 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटाशी संबंधित आहे, ज्याचे नाव “1982 ए लव्ह मॅरेज” आहे.

अमिताभ बच्चन हे दर रविवारी आपल्या घराबाहेर उमद्या चाहत्यांना भेटण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. या दरम्यान, चाहते आपल्या आवडत्या स्टारला पाहण्यासाठी आणि त्याच्याशी संवाद साधण्यासाठी एकत्र येतात. यावेळी त्यांनी हे पोस्टर उचलले होते, ज्यामुळे त्यांचे चाहते लगेचच गोंधळले आणि सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमठल्या.

अमिताभ बच्चन आणि रजनीकांत यांच्या आगामी चित्रपटाची चर्चा सुरू आहे. ‘वेट्टैयन’ हा चित्रपट 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रदर्शित झाला होता, ज्यामध्ये अमिताभ बच्चन आणि रजनीकांत यांची 33 वर्षांनंतर एकत्र काम करण्याची संधी मिळाली. या चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांनी सत्यदेव (जस्टिस डॉ. सत्यदेव ब्रह्मदत्त पांडे) यांची भूमिका साकारली होती, तर रजनीकांतने एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारली. दोघांनी एकत्र काम केलेले 33 वर्षे ही बऱ्याच चाहत्यांसाठी एक मोठा आनंददायी अनुभव होता.

मुळात, अमिताभ आणि रजनीकांत यांची जोडी 1991 च्या सुपरहिट चित्रपट ‘हम’ मध्ये पाहायला मिळाली होती. या चित्रपटामुळे दोघांची एक विशेष बंधुत्वाची नाती निर्माण झाली आणि त्याचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक करण्यात आले. त्यानंतरच्या काळात दोघांनाही एकमेकांच्या कामाचे मोठे कौतुक आहे. त्यांच्या जवळच्या मित्रांनुसार, दोघांमध्ये एक अनोखी केमिस्ट्री आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आगामी चित्रपटाची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

संपूर्ण चित्रपटाच्या संदर्भात अमिताभ बच्चन यांच्या आगामी कार्याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चाही सुरू आहे. सोशल मीडियावर त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया आणि पोस्टरसाठी असलेली उत्सुकता यावरून असे दिसते की, त्यांनी आपल्या कॅरियरच्या या टप्प्यावर देखील चाहते आणि आपल्या कामाची लोकप्रियता कायम राखली आहे.

अशा प्रकारे, अमिताभ बच्चन यांच्या या पोस्टरच्या माध्यमातून, एक अनोखा प्रचार आणि चित्रपटाला मिळणारी लोकप्रियता यावर प्रक्षिप्त नजर टाकली आहे. यातून हेही दिसून येते की, सोशल मीडियाचा वापर कसा प्रभावीपणे करता येतो, ते खासगी जीवनाशी संबंधित नसतानाही एक चित्रपट त्याद्वारे प्रोत्साहित केला जातो.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Amitabh Bachchanअमिताभ बच्चनbollywoodmarathi newsViral Video

इतर बातम्या

सून जिंकल्याच्या आनंदात फक्त Innerwear मध्ये मिरवणुकीत आला...

महाराष्ट्र बातम्या