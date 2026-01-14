‘Mardaani 3’ ट्रेलरमधील ‘अम्मा’ चर्चेत

मर्दानी 3 चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, अवघ्या काही तासांतच त्याने सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडवली आहे. राणी मुखर्जी पुन्हा एकदा एसीपी शिवानी शिवाजी रॉयच्या भूमिकेत दमदार अंदाजात दिसत असून, ट्रेलरमधील प्रत्येक दृश्य प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी शिवानीसमोर उभी असलेली खलनायिका ‘अम्मा’ सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.
अभिनेत्री मल्लिका प्रसादने साकारलेली ‘अम्मा’ ही व्यक्तिरेखा केवळ क्रूर नाही, तर ती मानसिकदृष्ट्या अत्यंत ताकदवान आणि धोकादायक असल्याचं ट्रेलरमधून स्पष्ट होतं. तिच्या डोळ्यांतली थंड नजर, शांत पण भयावह देहबोली आणि निर्दय निर्णयक्षमता प्रेक्षकांच्या मनात भीती, अस्वस्थता आणि कुतूहल निर्माण करतेय. याआधीच्या मर्दानी चित्रपटांमधील खलनायकांनी प्रेक्षकांवर खोल छाप सोडली होती आणि आता तिसऱ्या भागातील ‘अम्मा’ ही व्यक्तिरेखा त्या परंपरेला पुढे नेताना दिसते.
या चित्रपटात ‘अम्मा’ ही मानवी तस्करीच्या एका अत्यंत क्रूर आणि संघटित जाळ्याची सूत्रधार आहे. समाजाच्या काळ्या बाजूचं प्रतीक असलेली ही व्यक्तिरेखा आणि कायद्याचं प्रतिनिधित्व करणारी शिवानी शिवाजी रॉय यांच्यातील संघर्ष हा मर्दानी ३चा केंद्रबिंदू आहे. न्याय आणि अन्याय यांच्यातील ही लढाई यावेळी अधिक तीव्र आणि धक्कादायक स्वरूपात मांडण्यात आल्याचं ट्रेलरमधून दिसून येतं.
प्रेक्षकांकडून मिळणाऱ्या प्रतिक्रियांबद्दल बोलताना अभिनेत्री मल्लिका प्रसादने आपली भावना व्यक्त केली. ती म्हणाली, 'मर्दानी 3 हा सिनेमा करणं माझ्यासाठी केवळ एक भूमिका नव्हती, तर एक शिकवणारा प्रवास होता. अम्मा ही वाईट आहे, पण तिच्यात एक प्रखर आणि अस्वस्थ करणारा आत्मा आहे. अशा भूमिका कलाकाराला स्वतःच्या भीतीचा सामना करायला भाग पाडतात. दिग्दर्शक अभिराज मिनावालांची दृष्टी, आदित्य चोप्रा आणि यश राज फिल्म्सचा विश्वास यामुळेच हे पात्र इतक्या खोलवर साकारता आलं. अम्माबद्दल निर्माण झालेलं कुतूहल पाहून मी भारावून गेले आहे.'
अभिराज मिनावाला दिग्दर्शित आणि आदित्य चोप्रा निर्मित मर्दानी ३ हा चित्रपट समाजातील एका अत्यंत क्रूर वास्तवावर थेट भाष्य करतो. सामाजिक प्रश्नांवर निर्भीडपणे प्रकाश टाकण्याची मर्दानी फ्रेंचायझीची ओळख याही भागात कायम ठेवण्यात आली आहे. महिला सुरक्षेसारख्या संवेदनशील विषयाला वास्तववादी आणि प्रभावी पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न चित्रपटात करण्यात आला आहे.
ट्रेलरची सुरुवात मुलींच्या अपहरणासंबंधीच्या धक्कादायक आकडेवारीने होते. सुमारे ३ मिनिटे 16 सेकंदांचा हा ट्रेलर असून, अवघ्या तीन महिन्यांत ९३ मुली बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर येते. या गंभीर प्रकरणाचा छडा लावण्याची जबाबदारी एसीपी शिवानी शिवाजी रॉयवर सोपवण्यात आल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. पुढे ट्रेलरमध्ये शिवानी एका अत्यंत शक्तिशाली, निर्दयी आणि संघटित गुन्हेगारी टोळीचा सामना करताना दिसते.
‘कुसूमपूरची अम्मा’ म्हणून ओळखली जाणारी ही खलनायिका केवळ गुन्हेगारी टोळीची प्रमुख नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेला आव्हान देणारी ताकद असल्याचं चित्रपटात दाखवण्यात आलं आहे. मल्लिका प्रसादचा प्रभावी अभिनय आणि राणी मुखर्जीचा ठाम, निडर अवतार यामुळे मर्दानी ३ बद्दल प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.
मर्दानी ३ हा केवळ एक थ्रिलर चित्रपट नसून, तो समाजाला आरसा दाखवणारा आणि प्रश्न विचारायला लावणारा सिनेमा ठरणार असल्याचं ट्रेलरवरून स्पष्ट होत आहे. आता हा संघर्ष मोठ्या पडद्यावर कसा उलगडतो, याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.