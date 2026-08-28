/...अन् संतापलेल्या अमरीश पुरी यांनी गोविंदाच्या कानाखाली लगावली, मुलाने अखेर 36 वर्षांनी उघड केलं सत्य

अमरीश पुरी आणि गोविंदा यांच्याशी संबंधित एक किस्सा बॉलिवूडमध्ये मागील अनेक काळापासून चर्चेत आहे. गोविंदा सेटवर उशिरा आल्याने संतापलेल्या अमरीश पुरी यांनी त्याच्या कानशिलात लगावली होती असा दावा आहे. 'दो कैदी' (Do Qaidi) चित्रपटाच्या सेटवर हे सर्व घडलं होतं. गोविंदा तब्बल 9 तास उशिरा आल्याने अमरीश पुरी संतापले होते आणि त्यातूनच त्यांनी कानाखाली लावली असा किस्सा आहे. मात्र यात कितपत तथ्य आहे याबाबत ना कधी अमरीश पुरा यांनी सांगितलं, ना कधी गोविंदाने भाष्य केलं.
दरम्यान अमरीश पुरी राजीव पुरी यांनी यावर आपली बाजू मांडली आहे. राजीव यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं आहे की, त्यांचे वडील अशा प्रकारे वागले असतील यावर त्यांचा विश्वास नाही. त्यांना माहित असलेल्या वडिलांच्या स्वभावाशी ही घटना सुसंगत वाटत नाही आणि ही घटना प्रत्यक्षात घडली असावी यावर आपला विश्वास नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विकी लालवानी यांच्या पॉडकास्टवर बोलताना राजीव पुरी म्हणाले, "मला नाही वाटत की ते खरं आहे. ते अशा प्रकारे आपला संयम गमावणारे व्यक्ती नव्हते. एखादी व्यक्ती त्यांना दोन-तीन वेळा किंवा त्याहून अधिक वेळा त्रास देईल तेव्हाच ते कदाचित आपला आवाज चढवत असत. पण त्याव्यतिरिक्त, त्यांनी कधी कोणाला थप्पड मारली असेल असे मला वाटत नाही".
"ती गोष्ट खरी नाही. मी त्याबद्दल ऐकले आहे आणि वाचलेही आहे, पण त्याबद्दल विचार करावा इतकी ती गोष्ट महत्त्वाची नाही. कारण मला माहित आहे की डॅडींनी कधीच तसे काही केले नसते," असं ते म्हणाले.
"त्या घटनेमुळे कदाचित गोविंदा यांनी भविष्यात डॅडींसोबत काम केले नसावे. त्यांना कदाचित जाणीव झाली असेल की ते उशिरा आले होते आणि उशिरा येणे योग्य नाही. त्यामुळेच कदाचित त्यांनी काम केले नसावे. मला नाही वाटत की अशा गोष्टींमुळे त्यांना कोणाबद्दल काही आक्षेप होता," असंही त्यांनी सांगितलं.
अमरीश पुरी आणि गोविंदा यांनी 1989 मधील 'दो कैदी' या चित्रपटात एकत्र काम केले होते आणि हा त्यांचा एकत्र असलेला शेवटचा चित्रपट ठरला. अजय कश्यप दिग्दर्शित या चित्रपटात या दोन कलाकारांव्यतिरिक्त संजय दत्त, फराह, नीलम कोठारी, गुलशन ग्रोव्हर आणि सुरेश ओबेरॉय यांच्याही भूमिका होत्या.