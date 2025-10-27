अमृता फडणवीसांचं नवं गाणं प्रदर्शित; ऐक्य आणि सर्वधर्मसमभावाचा अनोखा संदेश!

दिवाळीचा सण म्हणजे प्रकाश, आनंद आणि सकारात्मकतेचं प्रतीक. अशा या सणासुदीच्या काळात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी, बँकर, सामाजिक कार्यकर्त्या आणि सुरेल गायिका अमृता फडणवीस यांनी आपल्या चाहत्यांसाठी एक खास संगीत भेट दिली आहे. त्यांचं नवं गाणं ‘कोई बोले राम राम कोई खुदाए’ नुकतंच प्रदर्शित झालं असून, प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर त्याने अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. हे गाणं टी-सीरिजच्या बॅनरखाली प्रदर्शित करण्यात आलं असून, गाण्याचं संगीत दिग्दर्शन कामोद सुभाष यांनी केलं आहे. अमृता फडणवीस यांच्या आवाजातील भावपूर्णता, गाण्याचे अर्थपूर्ण बोल आणि संगीताची गोड लय या सर्वांचा संगम एक अद्भुत अनुभव देतो. या गाण्यातून त्यांनी समाजाला सर्वधर्मसमभाव, ऐक्य आणि प्रेमाचा संदेश दिला आहे.
गाण्याचं नावच सांगतं 'कोई बोले राम राम, कोई खुदाए' म्हणजेच प्रत्येक जण वेगळ्या श्रद्धेने देवाला संबोधतो, पण शेवटी देव एकच आहे, प्रेम एकच आहे आणि मानवता सर्वोच्च आहे. हा संदेश या गाण्याच्या माध्यमातून दिला गेला आहे. प्रदर्शित झाल्यानंतर काही तासांतच या गाण्याला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून, प्रेक्षकांनी या गाण्याचं प्रचंड कौतुक केलं आहे. नेटिझन्सनी सोशल मीडियावर कमेंट्स करत लिहिलं 'आवाजात भक्ती आहे, भावनांमध्ये एकतेचा संदेश आहे.' काहींनी तर या गाण्याला 'या काळात आवश्यक असलेला प्रेम आणि सौहार्दाचा संदेश' असंही म्हटलं आहे.
या गाण्याच्या व्हिडिओमध्ये अमृता फडणवीस अतिशय देखण्या आणि पारंपरिक रूपात दिसत आहेत. त्यांनी या गाण्यासाठी लाल रंगाचा आकर्षक पंजाबी ड्रेस परिधान केला असून, त्यांचा ग्रेस आणि आत्मविश्वासपूर्ण लूक प्रेक्षकांना भुरळ घालतोय. व्हिडिओचं चित्रीकरण अत्यंत कलात्मक पद्धतीने करण्यात आलं आहे, ज्यात दिवाळीचा झगमगाट, सणासुदीचं वातावरण आणि अध्यात्मिक रंगत स्पष्टपणे दिसते.
अमृता फडणवीस या फक्त बँकर आणि राजकीय व्यक्तिमत्त्वाची पत्नी नाहीत, तर स्वतःचं स्वतंत्र कलात्मक अस्तित्व निर्माण करणाऱ्या महिला आहेत. त्या अनेक सामाजिक कार्यात सक्रियपणे सहभागी होतात आणि आपल्या गायनाद्वारे समाजात सकारात्मकता आणि प्रेरणा पसरवतात. त्यांनी याआधी सादर केलेली अनेक गाणी प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेली आहेत. विशेषतः त्यांचं ‘शिव तांडव स्तोत्र’, ‘Alag Mera Yeh Rang Hai’, आणि ‘I Love Mumbai’ सारखी गाणी प्रचंड लोकप्रिय ठरली होती. त्यांचा आवाज भक्ती, देशभक्ती आणि समाजातील एकतेचा संदेश देण्यासाठी नेहमीच वापरला जातो.
‘कोई बोले राम राम कोई खुदाए’ हे गाणं म्हणजे केवळ एक संगीत रचना नाही, तर समाजात सौहार्द, प्रेम आणि परस्पर आदराचा संदेश देणारं एक सुंदर माध्यम आहे. आजच्या काळात धर्म, विचारसरणी आणि मतभेदांच्या गर्दीत हे गाणं लोकांना पुन्हा एकदा “आपण सारे एक आहोत' हे स्मरण करून देतं. अमृता फडणवीस यांच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर त्यांचे भरभरून कौतुक केले आहे. काहींनी लिहिलं 'तुमचा आवाज म्हणजे सकारात्मकतेचा प्रवाह,” तर काहींनी म्हटलं 'हे गाणं फक्त ऐकण्यासाठी नाही, तर अनुभवण्यासाठी आहे.'
दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर आलेलं हे गाणं आज अनेकांच्या मनात प्रकाश पेरत आहे. संगीताच्या माध्यमातून समाजात एकतेचा, प्रेमाचा आणि मानवतेचा संदेश देणं हीच अमृता फडणवीस यांची खरी ओळख बनली आहे.
FAQ
अमृता फडणवीस यांचं नवं गाणं ‘कोई बोले राम राम कोई खुदाए’ कशाबद्दल आहे?
हे गाणं सर्वधर्मसमभाव, एकता आणि मानवतेचा संदेश देणारं आहे. यात “प्रत्येक धर्म वेगळा असला तरी प्रेम आणि श्रद्धा एकच आहे” हा विचार मांडण्यात आला आहे.
या गाण्याचं संगीत आणि निर्मिती कोणी केली आहे?
हे गाणं टी-सीरिजच्या बॅनरखाली प्रदर्शित करण्यात आलं असून, याचं संगीत दिग्दर्शन कामोद सुभाष यांनी केलं आहे.
अमृता फडणवीस यांच्या या गाण्याला प्रेक्षकांचा कसा प्रतिसाद मिळतोय?
गाणं प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रिय ठरलं आहे. काही तासांतच लाखोंच्या घरात व्ह्यूज मिळाले असून, चाहत्यांकडून “एकतेचा सुंदर संदेश देणारं गाणं” म्हणून भरभरून कौतुक मिळत आहे.