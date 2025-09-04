अमृता खानविलकरकडून ‘लालबागच्या राजाला’ खास भेट

गणेशोत्सव म्हटला की संपूर्ण वातावरण आनंदमय आणि उत्साहपूर्ण होतं. या सणाचं वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक घरात आणि प्रत्येक मनामध्ये दडलेला बाप्पाचा उत्सव. सामान्य लोकांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत प्रत्येकजण मोठ्या श्रद्धा भावनेने गणेशोत्सव साजरा करतो. मुंबईतील प्रसिद्ध आणि नवसाला पावणारा म्हणून ओळखला जाणारा लालबागचा राजा हा गणपती दरवर्षी लाखो भक्तांसाठी श्रद्धास्थान ठरतो. पहिल्याच दिवसापासून लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत असते आणि या भाविकांमध्ये अनेक सेलिब्रिटींचाही समावेश असतो. यंदाही या परंपरेला अनुसरून मराठमोळी अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिने लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतले. पारंपरिक साडी नेसून आणि आकर्षक लूकमध्ये अमृता राजाच्या दरबारात हजर झाली. बाप्पाच्या चरणी तिने एक खास वस्तू अर्पण करून आपली श्रद्धा व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, अमृताने चांदीच्या दुर्वा अर्पण करत लालबागच्या राजाला अनोखं दान दिलं. ही दुर्मिळ आणि खास अर्पणाची परंपरा अनेकांना भावली. सोशल मीडियावर अमृताचा लालबागच्या राजाच्या दर्शनाचा व्हिडीओ सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे. तिच्या पारंपरिक लूकपासून ते बाप्पाला अर्पण केलेल्या खास वस्तूपर्यंत सर्व गोष्टींची चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे.
अमृता खानविलकर ही मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. ‘चंद्रमुखी’ या चित्रपटामुळे ती घराघरात पोहोचली आणि तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. मराठीसोबतच तिने हिंदी चित्रपटसृष्टीतही आपली छाप सोडली आहे. बॉलिवूडमध्येही तिने अनेक महत्त्वपूर्ण चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारल्या आहेत. सोशल मीडियावरही अमृता तितकीच सक्रिय आहे. तिचा मोठा चाहता वर्ग असून ती नेहमीच आपल्या फॅन्सना वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्याबद्दल अपडेट्स देत असते. लालबागच्या राजाच्या दर्शनावेळी अमृताने दाखवलेली श्रद्धा आणि केलेले खास अर्पण तिच्या चाहत्यांना भावले असून, नेटकरी तिच्या व्हिडीओवर आणि फोटोंवर भरभरून प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत.
अमृता खानविलकरने लालबागच्या राजाच्या चरणी काय अर्पण केले?
अमृताने बाप्पाच्या चरणी चांदीच्या दुर्वा अर्पण केल्या.
अमृता खानविलकर लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला कशा लूकमध्ये गेली होती?
अमृताने साडी नेसून पारंपरिक लूक केला होता.
अमृता खानविलकरला मोठी लोकप्रियता कोणत्या चित्रपटामुळे मिळाली?
अमृताला ‘चंद्रमुखी’ या चित्रपटामुळे प्रचंड लोकप्रियता मिळाली.