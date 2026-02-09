सवतीला भेटण्यासाठी सेटवर पोचली Amrita Singh; करीनाकडून माफीची अपेक्षा ! नेमकं काय घडलं ?

80 च्या दशकातील एक सुंदर आणि अभिनयावर आपला ठसा ठेवणारी अभिनेत्री म्हणजे अमृता सिंह. त्यांनी आपली कारकिर्द 1983 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या "बेताब" चित्रपटातून सुरू केली. त्यानंतर, "मर्द", "चमेली की शादी", "खुदगर्ज" सारख्या अनेक सुपरहिट चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारत प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केले. त्या काळी त्यांच्या अभिनयाची खूप मागणी होती आणि त्या एकीकडे यशस्वी अभिनेत्री होत्या, तर दुसरीकडे त्यांनी चित्रपट सृष्टीपासून काही काळ दूर रहाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आज, 9 फेब्रुवारी हा दिवस अमृता सिंहचा वाढदिवस म्हणून साजरा केला जात आहे. या खास दिवशी त्यांच्या कारकिर्दीचा आणि जीवनातील महत्त्वाच्या क्षणांचा पुनरावलोकन केला जात आहे.
अमृता सिंह आणि सैफ अली खान यांचे नाते अनेक वर्षे चर्चेचे केंद्र बनले आहे. त्यांचे प्रेमळ जीवन, लग्न आणि त्यानंतरचे घटस्फोट याबद्दल लोकांमध्ये खूप चर्चेचे विषय होते. त्यांचे नाते कसे होते आणि ते कसे बदलले, हे खूप लोकांना माहित आहे. मात्र, एक गोष्ट जी कमी लोकांना माहीत आहे, ती म्हणजे अमृता सिंह आणि करिना कपूर खान यांची भेट.
२००१ मध्ये करण जोहर याच्या सुपरहिट चित्रपट "कभी खुशी कभी गम" च्या शूटिंगदरम्यान ही घटना घडली. करीनाने त्याच्या "कॉफी विथ करण" शोमध्ये याबद्दल खुलासा केला. ती म्हणाली,
"सारा अली खान माझी खूप मोठी चाहती होती. तिला माझे 'पू' हे पात्र खूप आवडायचे. चित्रपटाच्या ट्रायल दरम्यान, ती तिच्या आई अमृतासोबत मला भेटायला आली. सारा खूप लाजरी होती आणि ती अमृताच्या मागे लपली होती. मला सारा सोबत फोटो काढायचा होता, आणि त्या फोटोला अमृताने होकार दिला."
या चर्चेवरून एक गोष्ट समोर आली की, करिना आणि अमृता यांचे नातं एकमेकांप्रती आदर आणि सौम्यपणाचे होते. करीनाच्या समर्पणानेच अमृताच्या मुलीच्या (सारा अली खान) अभिनयाच्या प्रेमाची ओळख दिली.
जरी अमृता सिंह आणि करिना कपूर यांची भेट एकदाच घडली असली तरी, करीनाचे सैफ अली खानच्या मुलांसोबत सारा आणि इब्राहिम चांगले नाते आहे. करीनाला अनेकदा सैफच्या मुलांसोबत असलेल्या फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असते. हेच दाखवते की, दोघांमध्ये आदर आणि सौम्यपणा असतानाही ते एक कुटुंब म्हणून एकमेकांचे पाठीशी उभे राहतात.
अमृता सिंहच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, करिना कपूर आणि अमृता सिंह यांचे नातं, जे एका वेगळ्या कुटुंबाच्या सदस्यांसोबत असते, तिथे प्रेम, सहकार्य आणि समजदारी असलेली एक अनोखी भूमिका आहे.
अमृता सिंहने अभिनयाची सुरुवात मोठ्या प्रमाणावर केली होती, परंतु आता ती चित्रपटांपासून खूप काळ दूर गेली आहे. तिच्या अभिनयाचा आरंभ बेताब या चित्रपटाने झाला आणि तिच्या पुढील कामांमध्ये लोकांनी तिचे कौतुक केले. चित्रपटांची वेगवेगळी भूमिकांची निवड आणि विविध प्रकारच्या कथेतील सहकार्याने अमृताने आपल्या अभिनयाचा ठसा प्रेक्षकांवर सोडला.
अमृता सिंह एक खुदगर्ज, चमेली की शादी, मर्द सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसली. त्यातील प्रत्येक चित्रपटाने तिच्या अभिनयाच्या क्षेत्रात अनोख्या गोडीची भर घातली.
जरी अमृता आणि सैफ अली खान यांचा विवाह संपुष्टात गेला, तरी दोघांचे कुटुंब एकमेकांच्या सहकार्याने पुढे चालत आहे. सैफ आणि करिना यांच्या संपूर्ण कुटुंबात जो समज, प्रेम आणि सहकार्य दिसून येतो, त्याने एका सकारात्मक कुटुंबाच्या आदर्शाचे उदाहरण मांडले आहे.
अमृता सिंहच्या वाढदिवसाच्या या खास दिवशी, तिच्या कारकिर्दीच्या यशाची आणि वैयक्तिक जीवनातील पळापळांबद्दलच्या आठवणींनी अनेकांना प्रेझेंट केलेल्या त्या मागील संघर्षाच्या कथा पुन्हा एकदा आठवल्या जात आहेत.