अमृताने लग्नात परिधान केलेल्या त्या खास घागऱ्याची किंमत भन्नाट; दशकभरापूर्वीचा दर ऐकून आश्चर्यचकित व्हाल!

अभिनेत्री अमृता खानविलकर ही झी मराठीतील आघाडीच्या आणि सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्रींमध्ये गणली जाते. मराठी चित्रपट, मालिका, रिअॅलिटी शो आणि हिंदी चित्रपटसृष्टी सर्व माध्यमांतून तिने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अभिनयाचा गाढा अभ्यास, नृत्यातील अप्रतिम लय आणि प्रत्येक भूमिकेत दिसणारी तिची समर्पित मेहनत यामुळे अमृता अनेकांच्या मनातील ‘फेव्हरेट’ अभिनेत्री बनली आहे.
अभिनयाइतकाच तिचा फॅशन सेन्स आणि स्टाईल स्टेटमेंटही प्रचंड चर्चेत राहतात. तिच्या फोटोशूटपासून ते रेड कार्पेट इव्हेंट्सपर्यंत, अमृताचे प्रत्येक लूक चाहत्यांसाठी फॅशन प्रेरणा ठरतात. नृत्यातील तिच्या लावण्यपूर्ण अदांनी तर प्रेक्षक कायम मोहित झालेले असतात. त्यामुळेच सोशल मीडियावर अमृताचा चाहतावर्ग दिवसेंदिवस वाढतो आहे. तिच्या प्रत्येक पोस्टवर भरभरून प्रतिसाद मिळताना दिसतो.
हिरोईन म्हटली की फॅशन हे तिचं प्रतिबिंब असतं. विशेषतः लग्नसमारंभांमध्ये अभिनेत्री नेहमीच महागडे, आकर्षक आणि नवीन ट्रेंड सेट करणारे कपडे परिधान करताना दिसतात. नववधूचा पेहराव हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. त्यातच Amrita Khanvilkar च्या लग्नातील घागऱ्याची किंमत ऐकली की कोणालाही आश्चर्याचा धक्का बसतो. तुम्हाला माहिती आहे का, अमृताने तिच्या लग्नात नेमका किती महागडा लहंगा घातला होता? अमृताने स्वतः एका मुलाखतीत उघड केलं होतं की तिच्या ब्रायडल घागऱ्याची किंमत होती तब्बल तीन लाख रुपये! दहा वर्षांपूर्वी लग्नसोहळ्यात एखाद्या अभिनेत्रीने इतक्या महागड्या घागऱ्यात प्रवेश करणं ही मोठी गोष्ट मानली जात असे. आज जरी शालू, लहंगा आणि ब्रायडल वेअर लाखोंपर्यंत पोहोचले असले तरी त्या काळी तीन लाखांची ब्रायडल आउटफिट ही निश्चितच चर्चा होण्यासारखी बाब होती.
अभिनेत्री अमृता खानविलकर आणि अभिनेता हिमांशू मल्होत्रा यांची प्रेमकहाणीही तितकीच रंजक आहे. 2004 मध्ये एका रिअॅलिटी शोमध्ये दोघांची पहिली ओळख झाली. त्यानंतर काही काळातच मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले. काही वर्षांच्या डेटिंगनंतर दोघांनी लग्नगाठ बांधली. आज त्यांच्या लग्नाला दशकाहून अधिक काळ झाला असला, तरीही हे जोडपं आजही तितक्याच प्रेमाने एकमेकांसोबत दिसतं. विविध इव्हेंट्समध्ये, अवॉर्ड शोमध्ये किंवा वैयक्तिक प्रसंगी दोघेही नेहमी एकमेकांना साथ देताना दिसतात.
अमृता मुंबईत तिच्या कामानिमित्त राहते, तर हिमांशू दिल्लीमध्ये. म्हणजेच ते लग्नानंतर लाँग-डिस्टन्स रिलेशनशिपमध्ये राहतात. मात्र अंतर असूनही त्यांच्या नात्यातील जवळीक, समजूतदारपणा आणि एकमेकांना दिलेला पाठिंबा हे दोघांचं नातं अधिक मजबूत बनवतात. महत्त्वाच्या कामांसाठी, फिल्म प्रमोशनसाठी किंवा वैयक्तिक क्षणांसाठी ते दोघेही वेळ काढून एकमेकांसोबत असतात ही त्यांची नातीतील सर्वात मोठी जमेची बाजू.
अमृताने अनेक मराठी चित्रपट, वेबसीरिज, रिअॅलिटी शो आणि बॉलीवूड प्रोजेक्ट्समध्ये काम केले आहे. ती शेवटची धर्मरक्षक महावीर छत्रपती संभाजी महाराज या चित्रपटात झळकली होती. तसेच विविध हिंदी प्रोजेक्ट्समधून ती सातत्याने काम करत आहे. नृत्य, अभिनय, फॅशन या सगळ्यांमधील तिची प्रगती तिच्या मेहनतीचा आणि कौशल्याचा पुरावा आहे.
