Naman Tula Song: नाकात नथ अन् नऊवारी! महाराष्ट्र दिनी अमृता फडणवीसांचं नवं गाणं रिलीज, काही तासात लाखो व्ह्यूज

Amruta Fadnavis Naman Tula Song: महाराष्ट्र दिनानिमित्त मराठमोळ्या लूकमध्ये अमृता फडणवीस यांनी 'नमन तुला' हे गाणे प्रदर्शित केले. या गाण्यात  रितेश देशमुखही आहे. हे गाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांनाच्या कामाला नमन करण्यासाठी बनवलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: May 1, 2026, 03:26 PM IST
Amruta Fadnavis New Song: महाराष्ट्र दिनाच्या शुभ दिनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याची पत्नी अमृता फडणवीस यांनी ‘नमन तुला’ हे नवीन गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आणले आहे.  बऱ्याच काळानंतर त्यांनी प्रेक्षकांसाठी गाणं सादर केलं आहे. महाराष्ट्राच्या परंपरा, इतिहास आणि अभिमानाला वंदन करणारा हा एक प्रभावी गौरवगीत म्हणून या गाण्याची चर्चा आहे. रिलीजच्या काही तासातच या गाण्याला 1 लाखांहून अधिक लोकांनी बघितलं आहे.  टी-सीरीजच्या बॅनरखाली प्रकाशित झालेल्या या गाण्याला अनु मलिक यांचं संगीत लाभलं आहे. खास गोष्ट म्हणजे रितेश देशमुख या गाण्यात आहे. गाण्यात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कार्याला आणि स्वराज्याच्या इतिहासाला आदरांजली वाहण्यात आली आहे. त्यांच्या कामाचा गौरव करण्यात आला आहे. 

‘पोवाडा’ शैलीची झलक 

या गीतात पारंपरिक ‘पोवाडा’ शैलीची झलक आणि आधुनिक संगीताचा संगम अनुभवायला मिळतो. चैतन्य कुलकर्णी यांनी लिहिलेल्या ओळी महाराष्ट्रातील गड-किल्ले आणि शूर मावळ्यांच्या पराक्रमाची आठवण करून देतात.

गाण्याचं कोण आहे दिग्दर्शक? 

दिग्दर्शक शक्ती हसीजा यांनी या गाण्याला सिनेमॅटिक टच दिला आहे, तर कोरियोग्राफर पवन बॉब यांनी नृत्याद्वारे शक्ती आणि सोज्वळता यांचा सुंदर मिलाफ साकारला आहे.

 

अमृता फडणवीसांचं नऊवारी लूक चर्चेत 

विशेष म्हणजे, नचिकेत बर्वे यांनी डिझाइन केलेल्या पारंपरिक नऊवारी साडीत अमृता फडणवीस अत्यंत प्रभावी दिसतात. त्यांच्या सादरीकरणात कधी नर्तकी, तर कधी योद्ध्याचा भाव जाणवतो, ज्यामुळे संपूर्ण व्हिडिओ अधिक दमदार वाटतो बनतो.

 

काय म्हणाल्या अमृता फडणवीस?

या निमित्ताने अमृता फडणवीस म्हणाल्या की, महाराष्ट्र दिवस हा फक्त एक दिवस नसून एक भावना आहे. ‘नमन तुला’च्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या मातीतल्या अभिमानाला आणि शिवरायांच्या वारशाला नमन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

काय म्हणला रितेश?

रितेश देशमुख यांनीही या गाण्याबद्दल भावना व्यक्त करत सांगितले की, हे गाणं ऐकताना अंगावर शहारे येतात आणि शिवाजी महाराजांविषयी असलेली कृतज्ञता यात सुंदरपणे व्यक्त झाली आहे.

 

लाखोंमध्ये व्ह्यूज! 

‘नमन तुला’ हे गाणं केवळ संगीत नाही, तर महाराष्ट्राच्या शौर्यगाथेचा उत्सव आहे. हे गाणं विविध म्युझिक प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असून, त्याचा व्हिडीओ टी-सीरीजच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला बघायला मिळेल. या गाण्याला रिलीज झाल्यापासून अवघ्या काही तासात लाखोंमध्ये व्ह्यूज मिळाले आहेत. 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

