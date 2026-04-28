English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • मनोरंजन
  1 मे रोजी येणार अमृता फडणवीसांचं नवीन गाणं, बॉलिवूडचा सुप्रसिद्ध संगीतकाराने दिलं संगीत

1 मे रोजी येणार अमृता फडणवीसांचं नवीन गाणं, बॉलिवूडचा सुप्रसिद्ध संगीतकाराने दिलं संगीत

Amruta Fadnavis New Song : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी गायिका अमृता फडणवीस यांचं नवं गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. 1 मे 'महाराष्ट्र दिन' या दिवसाचं औचित्य साधत 'नमन तुला' हे गाणं प्रदर्शित होणार आहे. पाहा या गाण्याचं टिझर. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 28, 2026, 07:39 PM IST
1 मे रोजी येणार अमृता फडणवीसांचं नवीन गाणं, बॉलिवूडचा सुप्रसिद्ध संगीतकाराने दिलं संगीत

1 मे रोजी 'महाराष्ट्र दिन' साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी आणि गायिका अमृता फडणवीस यांचं गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या गाण्याचं टिझर नुतकंच सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आलं आहे. 'नमन तुला' असं या गाण्याचे बोल आहेत. अमृता फडणवीस यांनी आपल्या इंस्टाग्रामवर अकाऊंटवर गाण्याच टिझर आऊट केलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

1 मे रोजी 'महाराष्ट्र दिन' साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी आणि गायिका अमृता फडणवीस यांचं गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या गाण्याचं टिझर नुतकंच सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आलं आहे. 'नमन तुला' असं या गाण्याचे बोल आहेत.  1 मे रोजी महाराष्ट्र दिन उत्साहाने साजरा केला जातो. छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत. महाराष्ट्राला स्वराज मिळवून देणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना या गाण्यातून आदरांजली वाहिली आहे. या गाण्याचा टिझर आऊट झाला असून 1 मे रोजी गाणं प्रदर्शित होणार आहे. 

"जिथे मातीमध्येही शौर्य आहे… तिथेच उभा आहे आमचा राजा नमन तुला!" असे या गाण्याचे बोल आहेत. या गाण्याचे शिर्षक आहे की, 'नमन तुला'. हे गाणे टी-सीरीज यांनी प्रस्तुत केलं असून प्रसिद्ध संगीतकार अनु मलिक यांनी संगीतबद्ध केले आहे. तसेच या गाण्यात चैतन्य कुलकर्णी आणि शक्ती हसिजा यांचाही सहभाग आहे. 

'नमन तुला' मध्ये नेमकं काय?

'नमन तुला' या गाण्याची पहिली झलक पाहायला मिळत आहे. या टिझरमध्ये मागे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा दिसत आहे. गायिका अमृता फडणवीस मराठमोळ्या पेहरावात दिसत आहे. हात जोडून त्यांना छत्रपती शिवरायांना म्हटलं आहे की, 'नमन तुला'. 

अमृता फडणवीस यांची 2026 मधील गाणी 

'शंभू रे' हे गाणं महाशिवरात्रीनिमित्त 15 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रदर्शित झालेले महादेवाला समर्पित भजन अमृता फडणवीस यांचे गाणे आले. तसेच 'किसी की मुस्कुराहटों पे' जानेवारी 2026 मध्ये प्रदर्शित झालेले एक गाणे आहे. अमृता फडणवीस यांना गाण्याची आवड होती. त्यांनी Axis Bank मधील नोकरी सांभाळत आपली गाण्याची आवड जपली. आता त्यांनी पूर्णपणे गाण्याकडे लक्ष देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

...Read More

Tags:
Amruta FadnavisNaman Tulasong

