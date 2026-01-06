English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • पुन्हा ‘साडे माडे तीन’मधून अमृता खानविलकर Out? ‘कुरळे ब्रदर्स’च्या टीम मध्ये या अभिनेत्रीची एंट्री

‘कुरळे ब्रदर्स’ पुन्हा थिएटर गाजवायला येत असून ‘पुन्हा साडे माडे 3’चा पहिला टीझर रिलीज झाला आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 6, 2026, 07:13 AM IST
मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी 2026 हे वर्ष उत्साहवर्धक ठरताना दिसत आहे. वर्षाची सुरुवात हेमंत ढोमे दिग्दर्शित ‘क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ या चित्रपटाने दमदारपणे केली असून प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद या चित्रपटाला मिळत आहे. त्यानंतर आता जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी आणखी एक बहुप्रतिक्षित सिनेमा सज्ज झाला आहे. तब्बल 17 वर्षांनंतर लोकप्रिय कुरळे ब्रदर्स पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर परत येत असून ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ या चित्रपटाचा पहिला टीझर नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

‘साडे माडे तीन’ या चित्रपटाने आपल्या विनोदप्रधान कथा आणि लक्षवेधी व्यक्तिरेखांमुळे प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण केले होते. आता त्याच चित्रपटाचा सिक्वेल ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ या नावाने प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, टीझरमधूनच चित्रपटातील धमाल, गोंधळ आणि विनोदाची झलक पाहायला मिळत आहे.

या चित्रपटाची कथा अशा चार भावांभोवती फिरते, ज्यांच्या आयुष्यात स्त्रियांना कोणतेही स्थान नाही. मात्र त्यांच्या आयुष्यात अचानक एका स्त्रीची एंट्री झाली तर काय घडेल, हा रंजक प्रश्न टीझरमधून उपस्थित करण्यात आला आहे. कुरळे ब्रदर्सच्या आयुष्यात कामिनी नावाच्या तरुणीची एन्ट्री होते आणि तिच्यामुळे संपूर्ण आयुष्याचा समतोलच ढवळून निघतो.

कामिनी ही भूमिका अभिनेत्री रिंकू राजगुरू साकारत असून, या चित्रपटातून ती पहिल्यांदाच कुरळे ब्रदर्सच्या गँगमध्ये सामील झाली आहे. पहिल्या भागात अमृता खानविलकर, सुकन्या मोने आणि सुजाता जोशी या अभिनेत्री प्रमुख भूमिकांमध्ये झळकल्या होत्या. मात्र या सिक्वेलमध्ये त्यांच्याऐवजी रिंकू राजगुरूची निवड करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या टीझरमध्ये अमृता खानविलकरची कुठेही झलक पाहायला मिळत नाही, त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे.

टीझरमध्ये रतन, मदन, चंदन आणि बबन या चार भावांच्या आयुष्यात कामिनीच्या आगमनानंतर निर्माण होणारा गोंधळ, तारांबळ आणि विनोदाची धमाल स्पष्टपणे दिसून येते. शिस्तप्रिय आणि कठोर स्वभावाचा रतन, सतत विनोद करणारा मदन, निरागस स्वभावाचा चंदन आणि खट्याळ बबन या भिन्न स्वभावांच्या भावांमध्ये बिनधास्त आणि स्पष्टवक्ती कामिनीची एंट्री म्हणजे दुहेरी गोंधळ आणि दुहेरी मनोरंजन असेच चित्र टीझरमधून उभे राहते.

कामिनीच्या आगमनामुळे या चौघांच्या आयुष्यात नेमके कोणते बदल घडतील, त्यांच्या विचारसरणीत आणि नातेसंबंधांमध्ये काय उलथापालथ होईल, हे चित्रपट पाहिल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. रिंकू राजगुरू आणि या चार भावांमधील केमिस्ट्री चित्रपटाचा महत्त्वाचा आकर्षणबिंदू ठरणार असल्याचे संकेत टीझरमधून मिळतात.

चित्रपटाविषयी बोलताना रिंकू राजगुरू म्हणाली, ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’सारख्या प्रेक्षकांच्या मनात घर केलेल्या चित्रपटाच्या सिक्वेलचा भाग होणं हे माझ्यासाठी खूप खास आहे. अशोक सराफ, भरत जाधव, मकरंद अनासपुरे आणि सिद्धार्थ जाधव यांच्यासारख्या दिग्गज कलाकारांसोबत तसेच दिग्दर्शक अंकुश चौधरी यांच्यासोबत काम करताना मला खूप काही शिकायला मिळालं.'

‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अंकुश चौधरी यांनी केले असून, कथेची जबाबदारीही त्यांनीच सांभाळली आहे. चित्रपटात अशोक सराफ, भरत जाधव, मकरंद अनासपुरे, सिद्धार्थ जाधव, रिंकू राजगुरू, संकेत पाठक, संजय नार्वेकर आणि समृद्धी केळकर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.

हा बहुप्रतिक्षित विनोदी सिनेमा 30 जानेवारी 2026 रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार असून, जुन्या आठवणींना उजाळा देत नव्या पिढीला खळखळून हसवण्याची तयारी कुरळे ब्रदर्सने केली आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

