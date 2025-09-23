PCOD सोबतचा संघर्ष; अमृता खानविलकर म्हणाली, '8 वर्षांपूर्वी PCOD झाला…'

Amruta Khanvilkar Gives Tips on PCOD : मराठी कलाविश्वातील ‘चंद्रमुखी’ म्हणून ओळखली जाणारी अभिनेत्री अमृता खानविलकर तिच्या अभिनयासोबतच फिटनेस आणि स्टाइलसाठीही ओळखली जाते. मराठीसह बॉलीवूड इंडस्ट्रीतही तिने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत असलेल्या अमृताने तिच्या फिटनेसवर विशेष लक्ष ठेवले असून, तिचा अभिनय, डान्स, स्टाइल आणि जीवनशैली याबद्दल नेहमीच चर्चाही राहिली आहे. अमृता आपल्या यूट्यूब चॅनेलच्या माध्यमातून चाहत्यांसोबत तिच्या लाइफस्टाइलशी संबंधित अनेक गोष्टी शेअर करते. नुकताच शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये तिने तिची दिनचर्या, PCOD नंतर कशी बदलली, तसेच उपवासाचे आरोग्यासाठी फायदे याबाबत माहिती दिली. अमृता म्हणते, 'उपवास करायचा की नाही याबद्दल अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो. त्यामुळे मी हा व्हिडिओ तुम्हा सर्वांबरोबर शेअर करतेय. फास्टिंगमुळे शरीराला कसा फायदा होतो, माझी दिनचर्या कशी आहे, आणि याचा मला कसा फायदा झाला याबद्दल सविस्तर माहिती मी देणार आहे.' तिने सांगितले की जवळपास 8 ते 10 वर्षांपूर्वी तिला PCOD झाल्यानंतर तिला संपूर्ण जीवनशैली बदलावी लागली. त्यात आहाराच्या वेळेत बदल करणे, योगा करणे आणि हळूहळू फास्टिंगचा समावेश करणे यांचा समावेश होता. अमृता पुढे म्हणते, 'रात्रीचं जेवण आणि सकाळचा नाश्ता यामध्ये किती अंतर ठेवलं जातं हे फार महत्वाचं असतं. माझ्या आहारतज्ज्ञांनी सांगितलं की, रात्रीचं जेवण 7 ते 7:30पर्यंत करायचं आहे आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 7 वाजल्यापर्यंत काहीही खाऊ नये. त्या दरम्यान मी पाणी, ग्रीन टी, ब्लॅक कॉफी, लेमन वॉटर किंवा चिया सीड्स घेत असते. सुरुवातीला १२ तास उपवास सुरू केला, आता जवळपास 16 तास उपवास करतो. महिन्यातून एकदा पूर्ण 24 तासांचा उपवास देखील करतो.' अमृता म्हणते, 'यामुळे माझ्या शरीराला आणि मनाला प्रचंड फायदा झाला. वजन नियंत्रित राहिलं, पचनसंस्था आरामात राहिली, आणि सतत जेवणाचा विचार मनात येत नाही. मी चाहत्यांना सांगते की सुरुवात 12 तासांच्या फास्टिंगपासून करावी. रात्री 7-8 पर्यंत जेवल्यानंतर सकाळी नाश्ता करावा. त्या दरम्यान पाणी, ग्रीन टी, ब्लॅक कॉफी, आवळा शॉट किंवा तूप-पाणी यांचा समावेश करा.' अमृता खानविलकरच्या या खुलाश्यानंतर चाहत्यांमध्ये तिच्या दिनचर्येबाबत उत्सुकता आणि प्रेरणा वाढली आहे. तिचा अनुभव अनेकांना फास्टिंग आणि हेल्दी जीवनशैलीसाठी मार्गदर्शन ठरू शकतो.
FAQ
अमृता खानविलकरने PCOD नंतर तिची दिनचर्या कशी बदलली?
जवळपास 8 वर्षांपूर्वी PCOD निदान झाल्यानंतर अमृता यांनी संपूर्ण जीवनशैली बदलली. तिने आहाराच्या वेळेत बदल केला, योगा सुरू केला आणि हळूहळू फास्टिंगचा समावेश केला. रात्रीचं जेवण लवकर घेणे, पाणी आणि हेल्दी ड्रिंक्सचा समावेश करणे ह्या बदलांमुळे तिला प्रचंड फायदा झाला.
अमृता खानविलकर फास्टिंग कसे करते?
अमृता रात्रीचं जेवण साधारण 6–6:30 वाजता करून नंतर जवळपास १६ तास काहीही खात नाही. सुरुवातीला १२ तासांचा उपवास करून तिने हळूहळू कालावधी वाढवला. या काळात ती पाणी, ग्रीन टी, ब्लॅक कॉफी, लेमन वॉटर किंवा चिया सीड्स पिते. महिन्यातून एकदा पूर्ण 24 तासांचा उपवास देखील करते.
फास्टिंगमुळे तिला काय फायदा झाला?
फास्टिंगमुळे अमृताचे वजन नियंत्रित राहिले, पचनसंस्था सुधारली, शरीर आणि मन शांत झाले, आणि सतत जेवणाचा विचार येत नाही. तिने सांगितले की सुरुवातीला १२ तासांचा फास्टिंग करून हळूहळू वाढवणे फायदेशीर ठरते आणि त्यादरम्यान हेल्दी ड्रिंक्स घेतल्यास आरोग्यास प्रचंड फायदा होतो.