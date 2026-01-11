English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • अमृता खानविलकरची पहिली नोकरी: काचा पुसणे आणि लेन्स विकणे, जाणून घ्या पहिला पगार किती होता?

अमृता खानविलकरची पहिली नोकरी: काचा पुसणे आणि लेन्स विकणे, जाणून घ्या पहिला पगार किती होता?

Amruta Khanvilkar First Salary : अभिनेत्री अमृता खानविलकरच्या सिनेसृष्टीतील दीर्घ करिअरचा भाग असलेल्या पहिल्या जॉब आणि पगाराची गोष्ट, तुम्हाला माहिती आहे का?

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 11, 2026, 08:32 AM IST
अमृता खानविलकरची पहिली नोकरी: काचा पुसणे आणि लेन्स विकणे, जाणून घ्या पहिला पगार किती होता?

अभिनेत्री अमृता खानविलकर गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत सक्रिय आहे. अभिनय, नृत्य, फॅशन आणि स्टेज परफॉर्मन्ससाठी ओळखली जाणारी अमृता आजच्या काळात अत्यंत लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिच्या अभिनयाच्या कौशल्याने तिने प्रेक्षकांच्या मनात एक विशेष स्थान निर्माण केलं आहे. तिला अभिनय क्षेत्रात स्वतःची ओळख मिळवण्यासाठी अनेक संघर्ष आणि मेहनतीचा सामना करावा लागला.

Add Zee News as a Preferred Source

अमृताचे बालपण पुण्यात गेले आणि तिथूनच तिने आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. लहानपणापासूनच तिला नृत्याची आवड होती. ती सध्या कथ्थक नृत्याचे शिक्षण घेत आहे, ज्यामुळे तिच्या नृत्यकलेला एक वेगळं वावडं मिळालं आहे. तिच्या अभिनय करिअरच्या सुरुवातीला, अभिनयासोबतच तिने नृत्य आणि स्टेज परफॉर्मन्समध्येही भाग घेतला होता, जो आजही तिच्या लोकप्रियतेचं कारण आहे.

अमृता खानविलकरचा अभिनय करिअर काहीसा वेगळा आणि संघर्षपूर्ण होता. अभिनयाच्या क्षेत्रात प्रवेश करण्याआधी तिने अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणी काम केलं. त्यातील एक महत्त्वाचा अनुभव म्हणजे तिने पुण्यात चश्म्याच्या दुकानात काम केलं. एका मुलाखतीत बोलताना अमृता म्हणाली, 'सुयोग ऑप्टिक्समध्ये काऊंटरवर मी लेन्स विकायचे. मी तिथे महिना दीड महिना काम केलं. माझा महिना पगार 500 रुपये होता.' याच संदर्भात ती पुढे म्हणाली, "त्या काकांनी पहिल्या दिवशी बक्षीस म्हणून 50 रुपये दिले होते. मी खूप खुश झाले होते. माझ्या कमाईचे 50 रुपये.'

अमृता तिच्या सुरुवातीच्या दिवसांबद्दल सांगताना म्हणाली, "माझा पहिला काम असं होतं की, काऊंटर पुसायचं, काच पुसायचं, असं सगळं केलंय मी. ते तेव्हाच्या त्या नोकरीचे साधे पण महत्वाचे काम होतं." तिथल्या अनुभवामुळे तिला खूप काही शिकायला मिळालं आणि या अनुभवाने तिच्या आयुष्यातील संघर्ष आणि मेहनतीचा मार्ग तयार केला.

त्यानंतर, अमृताने आपल्या करिअरमध्ये एक मोठं पाऊल टाकत पुण्यात मॉडेलिंग सुरू केलं. तिने साडीचे कॅटलॉग्ससाठी फोटोशूट केलं आणि त्या कामातून तिचं वर्कफ्रंट आणखी खुललं. ती म्हणते, "50 साड्या नेसल्या, फोटो काढले त्याचे मला तीन हजार रुपये मिळाले होते. आम्ही 24 तास शूट करत होतो. सकाळी 8 ला सुरू केलं होतं आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8 पर्यंत शूट केलं होतं." त्यावेळी मिळालेल्या पगारापासून तिला एक वेगळंच समाधान मिळालं, पण त्याचवेळी तिने शिकलं की कठोर मेहनत आणि समर्पण काय असतं.

अमृता खानविलकरने अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करण्याआधी अनेक रिअलिटी शोज आणि डान्स शोजमध्येही भाग घेतला होता. तिचं नाव नटरंगमधील 'वाजले की बारा' या प्रसिद्ध लावणीमुळे घराघरात पोहोचलं. त्यानंतर, चंद्रमुखी आणि 'कट्यार काळजात घुसली' या सिनेमांमध्येही तिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना प्रभावित केलं. विशेषतः नटरंग मधील तिचं लावणी नृत्य 'वाजले की बारा' प्रेक्षकांच्या मनावर ठळक ठरलं आणि अमृता घराघरात ओळखली गेली.

तिच्या अभिनयाच्या या प्रवासात 'राझी' सारख्या हिंदी चित्रपटातील भूमिकाही लक्षात घेतल्यास, तिच्या विविध भूमिकांनी तिच्या अभिनयाच्या गंडावर ठसा टाकला आहे. अमृता सांगते, 'या सर्व चित्रपटांनी मला एक अभिनेता म्हणून वेगळी ओळख दिली आहे आणि मी त्या प्रत्येक भूमिकेवर प्रेम करत निभावली आहे.'

सध्याच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झाल्यास, अमृता आता रंगभूमीवर पदार्पण करत आहे. तिने अभिनयाच्या या नव्या वाटचालीला 'लग्न पंचमी' या नाटकातून सुरूवात केली आहे. या नाटकात ती प्रसिद्ध अभिनेता स्वप्निल जोशीसोबत रंगमंचावर अभिनय करत आहे. 'रंगभूमीवर काम करताना तिथली थेट प्रतिक्रिया, प्रेक्षकांचा प्रतिसाद, आणि त्यांच्याशी झालेलं संवाद अनमोल असतो. हा अनुभव माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे,' असे अमृता म्हणते.

अमृता खानविलकरच्या करिअरचा प्रवास एक प्रेरणा देणारा आहे. काच पुसण्यापासून ते सिनेमांच्या स्टेजपर्यंतचा तिचा संघर्ष आणि मेहनत तिच्या यशामागे आहे. त्याचप्रमाणे, रंगभूमीवर तिचा पुढील प्रवास देखील दर्शवतो की मेहनत, समर्पण आणि आवड यांचा मिलाफ किती महत्त्वाचा आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
amruta khanvilkartrending newsactressMarathi Actress

इतर बातम्या

मुंबईतून चोरलेले 1650 स्मार्टफोन उत्तर प्रदेशामधून जप्त! या...

टेक