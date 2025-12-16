English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अमृताचा मोठा धमाका! 2025च्या अखेरीस बॉलिवूडच्या दिग्गज अभिनेत्यासोबत करणार स्क्रीन शेअर

Amruta Khanvilkar : 2025  संपत असताना अमृता खानिवलकरने चाहत्यांना एकामागोमाग एक सरप्राईज दिली आहेत. नव्या वर्षात तिचं रंगभूमीवर पदार्पण होणार असून, वर्षाअखेरीस ती नेटफ्लिक्सच्या नव्या वेबसीरिजमध्ये मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 16, 2025, 01:19 PM IST
अमृताचा मोठा धमाका! 2025च्या अखेरीस बॉलिवूडच्या दिग्गज अभिनेत्यासोबत करणार स्क्रीन शेअर

मराठी कलाविश्वातील आघाडीची अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाणारी अमृता खानविलकर हिने आपल्या दमदार अभिनय, प्रभावी नृत्य आणि वेगवेगळ्या धाटणीच्या भूमिका यांमुळे रसिकांच्या मनात एक वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. चित्रपट, दूरदर्शन, वेबसीरिज आणि स्टेज शो अशा सर्व माध्यमांमध्ये अमृताने सातत्याने स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. मराठी मनोरंजनसृष्टीत नाव कमावल्यावर तिने हिंदी इंडस्ट्रीतही यशस्वी वाटचाल करत आपली ओळख अधिक व्यापक केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अमृताच्या कारकिर्दीचा विचार केला तर तिने आतापर्यंत अनेक आव्हानात्मक भूमिका साकारत स्वतःला सतत नव्याने सादर केलं आहे. गंभीर, ग्लॅमरस, नकारात्मक तसेच सशक्त स्त्री व्यक्तिरेखा, प्रत्येक भूमिकेत अमृताने प्रेक्षकांची दाद मिळवली आहे. त्यामुळेच तिच्या प्रत्येक नव्या प्रोजेक्टकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलेलं असतं. अलीकडेच अमृताने ‘लग्नपंचमी’ या नाटकातून रंगभूमीवर पदार्पण करणार असल्याची घोषणा केली होती. अनेक वर्षांपासून प्रेक्षक अमृताला स्टेजवर पाहण्यासाठी उत्सुक होते. तिच्या या घोषणेमुळे रंगभूमीप्रेमींमध्येही आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं. रंगभूमीवर काम करणं ही कलाकारासाठी वेगळीच कसोटी असते आणि अमृता ही कसोटी कशी पार करते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

दरम्यान, रंगभूमीच्या घोषणेनंतर आता अमृताने 2025च्या अखेरीस चाहत्यांसाठी आणखी एक मोठं सरप्राईज दिलं आहे. अमृता लवकरच एका हिंदी वेबसीरिजमध्ये मुख्य भूमिकेत झळकणार असून, ही वेबसीरिज थेट ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे. विशेष म्हणजे या सीरिजमध्ये तिच्यासोबत बॉलिवूडचा लोकप्रिय अभिनेता इमरान हाश्मी प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहे. ‘तस्करी’ असं या वेबसीरिजचं नाव असून, ही कथा गुन्हेगारी विश्व, अंडरवर्ल्ड आणि तस्करीच्या काळ्या धंद्याभोवती फिरणारी असल्याचं समजत आहे. या सीरिजच्या निमित्ताने अमृता खानविलकर आणि इमरान हाश्मी यांची जोडी पहिल्यांदाच एकत्र स्क्रीन शेअर करताना प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळेच या नव्या ऑनस्क्रीन जोडीबद्दल प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

2025 हे वर्ष अमृता खानविलकरसाठी अत्यंत महत्त्वाचं आणि निर्णायक ठरत असल्याचं चित्र आहे. एकीकडे नव्या वर्षात रंगभूमीवर पदार्पण, तर दुसरीकडे वर्ष संपत असताना नेटफ्लिक्सवरील मोठ्या हिंदी वेबसीरिजमध्ये मुख्य भूमिका , अशा दुहेरी यशामुळे अमृताच्या कारकिर्दीला नवा आयाम मिळताना दिसतो आहे.

दरम्यान, अमृताने नुकताच ‘तस्करी’ या वेबसीरिजचा अधिकृत टीझर सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. 'तस्करीच्या दुनियेत तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे,' अशा शब्दांत तिने हा टीझर शेअर करत चाहत्यांची उत्सुकता अधिकच वाढवली आहे. टीझरमध्ये अमृताचा गंभीर लूक, तिच्या डोळ्यांतील आत्मविश्वास आणि कथानकाचा गडद माहोल पाहता तिची भूमिका सशक्त आणि महत्त्वाची असणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

या वेबसीरिजमध्ये अमृता नेमकी कोणती भूमिका साकारणार, तिचा इमरान हाश्मीसोबतचा संबंध काय असेल, तसेच ‘तस्करी’च्या या गुन्हेगारी विश्वात तिची व्यक्तिरेखा कोणत्या वळणावर कथेला नेणार, याबाबत सध्या निर्मात्यांकडून गुप्तता पाळली जात आहे. मात्र टीझरनंतर प्रेक्षकांमध्ये वेगवेगळे तर्क लावले जात असून, या सीरिजकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. एकूणच, मराठी रंगभूमीपासून ते आंतरराष्ट्रीय ओटीटी प्लॅटफॉर्मपर्यंत अमृता खानविलकरची ही वाटचाल तिच्या करिअरमधील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. अभिनयाच्या विविध माध्यमांत स्वतःला सिद्ध करत अमृता 2025च्या अखेरीस प्रेक्षकांना काय नवं दाखवणार, याकडे संपूर्ण मनोरंजनविश्वाचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
amruta khanvilkartrending newsactressMarathi Actresswedding lehenga price

इतर बातम्या

लग्नासाठी निघालेल्या कुटुंबाचा करुण अंत; समृद्धीवरील '...

महाराष्ट्र बातम्या