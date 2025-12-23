English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लेकीची काळजी करताना मराठी सुपरस्टार दिसला, Video viral

Ajinkya Deo taking care of his Special daughter: मराठी आणि बॉलिवूड कलाकार अजिंक्य देवचा खास व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 23, 2025, 03:33 PM IST
सोशल मीडियावर अनेकदा सेलिब्रिटींचे ग्लॅमर आणि स्टायलिश लाइफस्टाइल पाहायला मिळते. पण काही वेळा असे व्हिडिओ येतात, ज्यात प्रेक्षकांना कलाकारांची सोप्टी, माणूससुलभ बाजू पाहायला मिळते. तसाच एक खास व्हिडिओ आता मराठी आणि बॉलिवूड कलाकार अजिंक्य देव यांचा व्हायरल होत आहे, ज्यात त्यांच्या बाप–लेकंमधल्या नात्याचा एक हळवा आणि प्रेमळ क्षण कैद झाला आहे.

अजिंक्य देव यांची लेक तनया ही स्पेशल चाइल्ड आहे. त्यांच्या लाडक्या लेकीची काळजी अजिंक्य देव जिवापाड घेतात, आणि हे त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून दिसून येतं. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला व्हिडिओ या प्रेमळ नात्याचा उत्तम नमुना ठरतो आहे.

व्हायरल व्हिडिओत काय पाहायला मिळतं?

हा व्हिडिओ अजिंक्य देव आणि आरती देव यांनी सुरू केलेल्या स्पेशल शाळेत कैद झाला आहे. व्हिडिओत दिसतं की अजिंक्य देव तनयासोबत लिफ्टमधून बाहेर येताना, ती शूज घालत आहेत. त्यांच्या हाताळणीतील काळजी, प्रेम आणि मृदुता पाहून प्रेक्षक भावूक होत आहेत. ही घटना ख्रिसमस बेक सेल दरम्यानची आहे, ज्याचे उद्घाटन प्रसिद्ध अमित साटम यांनी केले. या दरम्यानचा हा छोटासा पण हळवा क्षण प्रेक्षकांना खूप आवडला आणि व्हिडिओला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. लाइक्स, कमेंट्स आणि शेअर्सच्या पावसाने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

अजिंक्य आणि आरती देव यांचा मोठा निर्णय

तनया स्पेशल चाइल्ड असल्याचे लक्षात आल्यावर अजिंक्य देव आणि त्यांचे कुटुंब हताश झाले नाहीत. अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथील विशेष शाळेचा अनुभव त्यांच्यासाठी प्रेरणादायी ठरला. या अनुभवावरून त्यांनी मुंबईतही अशीच स्पेशल शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. काही वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर ही शाळा आता यशस्वीरित्या उभी आहे आणि मुलांसाठी विशेष शिक्षण व सेवाभावी उपक्रम राबवत आहे.

अजिंक्य देव आणि आरती देव यांनी या शाळेत विविध क्रिएटिव्ह व शैक्षणिक उपक्रम राबवले आहेत. त्यात ख्रिसमस बेक सेल सारखे कार्यक्रमही सामील आहेत, जे मुलांच्या प्रतिभा आणि आत्मविश्वास वाढवण्यास मदत करतात.

फॅन्स आणि समाजाला प्रेरणा

अजिंक्य देव यांचा हा निर्णय आणि त्यांची लेकी तनयाविषयीची काळजी फॅन्स आणि समाजासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओतून दिसतं की अजिंक्य देव फक्त सेलिब्रिटी नाहीत, तर खऱ्या अर्थाने बाप आहेत, ज्यांना त्यांच्या मुलीची काळजी घेणे आणि तिच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.

या व्हिडिओने प्रेक्षकांच्या हृदयावर खोल छाप सोडली असून, अनेकांनी त्यावर भावनिक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. या व्हायरल क्षणातून प्रेक्षकांना कळते की सेलिब्रिटींच्या ग्लॅमरच्या पलीकडे त्यांच्यातही खऱ्या माणसाचे गुण आणि कुटुंबावरील प्रेम दिसते.

