अनन्याने दोनदा नजर टाकली, पण आलिया भटने दुर्लक्षच केलं; फिल्मफेअरमध्ये नेमकं काय झालं?

Aalia Bhatt ignoring Ananya Pandey at FilmFare : आलिया भट–अनन्या पांडेचा व्हिडीओ व्हायरल; पाहून अनेकजण चकित  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 17, 2025, 05:14 PM IST
बॉलिवूडमधील आघाडीच्या अभिनेत्री आलिया भट आणि युवा अभिनेत्री अनन्या पांडे नुकत्याच पार पडलेल्या फिल्मफेअर ओटीटी पुरस्कार सोहळ्यात एकत्र सहभागी झाल्या होत्या. मात्र या कार्यक्रमातील एक छोटासा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, त्यातून अनेक तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. या व्हिडीओमध्ये आलिया भटने अनन्या पांडेकडे दुर्लक्ष केल्याचा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाल्याचं दिसत आहे.

कार्यक्रमात आलिया भट काळ्या रंगाच्या स्टायलिश ड्रेसमध्ये अत्यंत आत्मविश्वासपूर्ण आणि आकर्षक दिसत होती. रेड कार्पेटवरून आत प्रवेश करताच तिचं लक्ष अभिनेता विकी कौशलकडे गेलं. आलियाने विकीशी संवाद साधत त्याला मिठी मारली. त्याच वेळी विकीच्या शेजारी बसलेली अनन्या पांडे आलियाचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करताना दिसली. व्हिडीओमध्ये अनन्याने डोळ्यांनी इशारा करून आलियाकडे पाहिल्याचं स्पष्टपणे दिसतं, मात्र आलियाने त्या दिशेने पाहणं टाळल्याचं जाणवतं.

यानंतर आलिया आपल्या आसनावर जाऊन बसली. त्या वेळीही अनन्याने पुन्हा एकदा तिच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केल्याचं व्हायरल व्हिडीओमध्ये पाहायला मिळतं. मात्र आलियाने अनन्याकडे न पाहता मागे बसलेल्या तिच्या ओळखीच्या लोकांशी संवाद साधण्यास प्राधान्य दिलं. या प्रसंगानंतर अनन्याच्या चेहऱ्यावर क्षणिक नाराजी स्पष्टपणे उमटल्याचं अनेकांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे. अखेर अनन्या आलियाशी संवाद न साधता विकी कौशलशी बोलताना दिसली.

हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली. काहींनी आलिया कार्यक्रमातील गडबडीत असल्याने तिचं लक्ष अनन्याकडे गेलं नसेल, असं म्हणत तिची बाजू घेतली आहे. तर काहींनी हा प्रसंग मुद्दाम दुर्लक्षाचा असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. काही युजर्सनी मात्र हा केवळ क्षणिक गैरसमज असू शकतो, असंही मत मांडलं आहे.

दरम्यान, कामाच्या आघाडीवर बोलायचं झाल्यास, आलिया भट सध्या तिच्या आगामी ‘लव्ह अँड वॉर’ या चित्रपटाच्या तयारीत व्यस्त आहे. दुसरीकडे, अनन्या पांडे ‘तू मेरा मैं तेरी, मैं तेरा तू मेरी’ या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दोघीही त्यांच्या करिअरमधील महत्त्वाच्या टप्प्यावर असून, त्यांच्या प्रत्येक हालचालींकडे चाहत्यांचे बारकाईने लक्ष असते.

या व्हायरल व्हिडीओमुळे पुन्हा एकदा बॉलिवूडमधील सेलिब्रिटींच्या परस्पर नातेसंबंधांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. एका छोट्याशा क्षणातून निर्माण झालेल्या या चर्चेमुळे सोशल मीडियावर मात्र उत्सुकता आणि कुतूहल वाढलेले दिसत आहे.

