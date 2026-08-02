'मला वाचवा!'... दिव्या भारतीचा 'तो' शेवटचा डायलॉग; दुसऱ्याच दिवशी झाली अभिनेत्रीची दुर्दैवी मृत्यू

Anees Bazmee On Divya Bharti: 1994 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'लाडला' हा चित्रपट आजही अनिल कपूर, श्रीदेवी आणि रवीना टंडन यांच्या दमदार अभिनयासाठी ओळखला जातो. मात्र या सुपरहिट चित्रपटामागे एक अतिशय वेदनादायी कथा दडलेली आहे. अभिनेत्री दिव्या भारतीच्या अकाली निधनामुळे या चित्रपटाचे जवळपास पूर्ण झालेले चित्रीकरण पुन्हा नव्याने करावे लागले होते. दिग्दर्शक आणि लेखक अनीस बज्मी यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत या घटनेची आठवण सांगताना अनेक धक्कादायक खुलासे केले.
अनीस बज्मी यांनी सांगितले की, 'लाडला' चित्रपटासाठी सुरुवातीला श्रीदेवी नव्हे, तर दिव्या भारतीची निवड करण्यात आली होती. तिच्यासोबत चित्रपटाचे तब्बल 90 ते 95 टक्के चित्रीकरण पूर्ण झाले होते. चित्रपटाचा क्लायमॅक्स शूट करण्याची तयारी सुरू असतानाच 5 एप्रिल 1993 रोजी एक धक्कादायक घटना घडली. वयाच्या अवघ्या 19व्या वर्षी दिव्या भारतीचा तिच्या मुंबईतील अपार्टमेंटच्या बाल्कनीतून पडून मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण चित्रपटसृष्टी हादरली होती.
दिव्याच्या निधनानंतर संपूर्ण युनिटवर दुःखाचा डोंगर कोसळल्याचे बज्मी यांनी सांगितले. निर्मात्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते, तर एका लोकप्रिय अभिनेत्रीला गमावल्याचे दुःख वेगळेच होते. त्यांच्या मते, जवळपास दोन महिने चित्रपटाचे काम पूर्णपणे ठप्प होते. त्यानंतर निर्मात्यांनी चित्रपट पुन्हा सुरुवातीपासून बनवण्याचा निर्णय घेतला आणि संपूर्ण चित्रीकरण नव्याने करण्यात आले.
दिव्या भारतीसोबतचा शेवटचा शूटिंगचा दिवस आठवताना अनीस बज्मी भावूक झाले. त्यांनी सांगितले की, दिव्याच्या निधनाच्या आदल्या दिवशी चेन्नईमध्ये एका महत्त्वाच्या दृश्याचे चित्रीकरण सुरू होते. त्या दृश्यात काही मुखवटा घातलेले लोक तिचे अपहरण करून तिला ओढत नेतात आणि ती कॅमेऱ्याच्या फ्रेममधून हळूहळू दूर जाताना दिसते.
बज्मी म्हणाले, "दुसऱ्याच दिवशी सकाळी तिच्या निधनाची बातमी आली. तो क्षण आजही विसरणे अशक्य आहे. त्या संवादाची आठवण आजही अंगावर शहारे आणते."
दिव्या भारतीच्या निधनाचा परिणाम केवळ 'लाडला'पुरता मर्यादित राहिला नाही. अनीस बज्मी यांनी सांगितले की, त्यांना 'लाडला' सोबतच 'अंगरक्षक' या चित्रपटाचेही काही भाग पुन्हा शूट करावे लागले. त्यामुळे निर्मात्यांवर मोठा आर्थिक आणि मानसिक ताण आला होता.
दिव्याच्या निधनानंतर 'लाडला'साठी श्रीदेवींशी संपर्क साधण्यात आला. मात्र त्यांनी यापूर्वी या चित्रपटाच्या तमिळ 'मन्नान' आणि तेलुगू 'घराना मोगुडू' या आवृत्तींमध्ये काम करण्यास नकार दिला होता. तरीही अनीस बज्मी यांनी हार मानली नाही. त्यांनी हिंदी आवृत्तीच्या पटकथेत अनेक महत्त्वाचे बदल केले आणि पात्र अधिक प्रभावी बनवले.
नवीन पटकथेचे सादरीकरण केल्यानंतर श्रीदेवी या कथेत आणि त्यांच्या भूमिकेत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे प्रभावित झाल्या. त्यांनी तात्काळ चित्रपटासाठी होकार दिला. श्रीदेवीच्या दमदार अभिनयामुळे 'लाडला'ला वेगळीच उंची मिळाली आणि प्रदर्शित झाल्यानंतर हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर मोठा सुपरहिट ठरला. आजही हा चित्रपट हिंदी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय चित्रपटांपैकी एक मानला जातो.
अल्पावधीतच स्टारडम मिळवणाऱ्या दिव्या भारतीने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळे स्थान निर्माण केले होते. तिच्या अचानक झालेल्या निधनाचे गूढ आणि तिच्याशी संबंधित अनेक आठवणी आजही चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरतात. अनीस बज्मी यांनी सांगितलेली 'मला वाचवा!' ही आठवणही त्यापैकीच एक असून, ती आजही अनेकांच्या मनाला चटका लावणारी आहे.