  अमिताभ बच्चन यांनी नाकारलेल्या चित्रपटामुळे घडला हा सुपरस्टार; भाभीसोबतची जोडी ठरली हिट

अमिताभ बच्चन यांनी नाकारलेल्या चित्रपटामुळे घडला हा सुपरस्टार; भाभीसोबतची जोडी ठरली हिट

अमिताभ बच्चन यांनी नाकारलेल्या या चित्रपटातून हा अभिनेता रातोरात बनला सुपरस्टार. आज साजरा करतोय 69 वा वाढदिवस. ओळखलं का?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 24, 2025, 10:11 AM IST
अमिताभ बच्चन यांनी नाकारलेल्या चित्रपटामुळे घडला हा सुपरस्टार; भाभीसोबतची जोडी ठरली हिट

Birthday Special: बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकारांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं आहे. मात्र, काही कलाकार असेही आहेत ज्यांची एखादी भूमिका इतकी गाजली की पुढे त्याच नावाने त्यांची ओळख बनली. अशीच एक भूमिका म्हणजे ‘मिस्टर इंडिया’. आजही हा शब्द उच्चारताच ज्यांचा चेहरा डोळ्यांसमोर येतो, ते म्हणजे सदाबहार अभिनेता अनिल कपूर. विशेष म्हणजे, ही सुपरहिट भूमिका मिळण्यामागे अमिताभ बच्चन यांनी नाकारलेला एक चित्रपट कारणीभूत ठरला होता.

आज 24 डिसेंबर रोजी अनिल कपूर आपला 69 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. या खास निमित्ताने त्यांच्या चित्रपटसृष्टीतील प्रवासाकडे एक नजर टाकूयात.

अभिनयाची सुरुवात

अनिल कपूर हे प्रसिद्ध निर्माता सुरिंदर कपूर यांचे पुत्र असून त्यांचे थोरले बंधू बोनी कपूर हेही बॉलिवूडमधील नामवंत निर्माता आहेत. चित्रपटसृष्टीचं वातावरण घरातच असल्याने अनिल कपूर यांचा कल अभिनयाकडे वळला.

1979 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘हमारे तुम्हारे’ या चित्रपटातून त्यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. मात्र, या चित्रपटामुळे त्यांना अपेक्षित ओळख मिळाली नाही. यानंतर त्यांनी तेलुगू चित्रपट ‘वंश वृक्षम’ आणि कन्नड चित्रपट ‘पल्लवी अनुपल्लवी’ मध्ये काम करत अभिनयाचा अनुभव वाढवला.

पहिलं यश आणि ओळख

अनिल कपूर यांच्या करिअरला खरी दिशा मिळाली ती ‘वो 7 दिन’ आणि ‘मेरी जंग’ या चित्रपटांमुळे. या दोन चित्रपटांनी त्यांना बॉलिवूडमध्ये ओळख मिळवून दिली. मात्र, त्यांना खऱ्या अर्थाने स्टार बनवणारा चित्रपट ठरला तो म्हणजे ‘मिस्टर इंडिया’.

‘मिस्टर इंडिया’ हा चित्रपट आधी अमिताभ बच्चन यांना ऑफर करण्यात आला होता. या चित्रपटात नायक बराच वेळ पडद्यावर दिसत नाही तर केवळ त्याचा आवाज ऐकू येतो. निर्मात्यांना दमदार आवाज असलेला अभिनेता हवा होता. मात्र, अमिताभ बच्चन यांनी अशी भूमिका करण्यास नकार दिला, कारण त्यांना पडद्यावर न दिसणारी भूमिका करायची नव्हती.

अमिताभ बच्चन यांच्या नकारानंतर निर्माता बोनी कपूर यांनी हा चित्रपट आपल्या धाकट्या भावाला म्हणजेच अनिल कपूर यांना देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अनिल कपूरसाठी करिअर टर्निंग पॉइंट ठरला.

ब्लॉकबस्टर यश आणि सुपरहिट जोडी

‘मिस्टर इंडिया’ बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त यशस्वी ठरला आणि अनिल कपूर रातोरात स्टार बनले. या चित्रपटात त्यांच्या भाभी श्रीदेवी यांनी प्रमुख भूमिका साकारली होती. अनिल कपूर आणि श्रीदेवी यांची जोडी प्रेक्षकांना इतकी आवडली की पुढे त्यांनी ‘जुदाई’, ‘लाडला’, ‘कर्मा’ आणि ‘रूप की रानी चोरों का राजा’ यांसारख्या अनेक गाजलेल्या चित्रपटांत एकत्र काम केलं.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

