English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • नायक चित्रपटाचा सिक्वेल काढणार अनिल कपूर: रिलीजला 25 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निर्मात्याकडून हक्क विकत घेतले, लवकरच काम सुरु होण्याची शक्यता

नायक चित्रपटाचा सिक्वेल काढणार अनिल कपूर: रिलीजला 25 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निर्मात्याकडून हक्क विकत घेतले, लवकरच काम सुरु होण्याची शक्यता

Nayak 2 sequel : अनिल कपूर नायक चित्रपटाचा सिक्वेल बनवण्याच्या तयारीत आहेत. 25 वर्षांनंतर, त्यांनी या चित्रपटाचे हक्क निर्मात्याकडून विकत घेतले आहेत. सिक्वेलची घोषणा लवकरच होईल आणि काम सुरू करण्याची शक्यता आहे. नायक हा २००१ मध्ये प्रदर्शित झाला होता आणि त्याच्या प्रभावशाली कथानकामुळे तो एक कल्ट हिट ठरला होता.    

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 4, 2026, 01:27 PM IST
नायक चित्रपटाचा सिक्वेल काढणार अनिल कपूर: रिलीजला 25 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निर्मात्याकडून हक्क विकत घेतले, लवकरच काम सुरु होण्याची शक्यता

2001 मध्ये प्रदर्शित झालेला अनिल कपूर, राणी मुखर्जी आणि अमरीश पुरी अभिनीत नायक चित्रपट सुपरहिट ठरला होता. त्याच्या विलक्षण कथानकामुळे आणि दमदार अभिनयामुळे, हा चित्रपट आजही भारतीय सिनेमा इतिहासातील एक कल्ट हिट म्हणून ओळखला जातो. आता या चित्रपटाला प्रदर्शित झाल्याला २५ वर्षे पूर्ण झाली असून, अनिल कपूर याच चित्रपटाचा सिक्वेल तयार करण्याच्या तयारीत आहेत. अनिल कपूर यांनी नुकतेच नायक चित्रपटाचे हक्क चित्रपटाचे निर्माते ए.एम. रत्नम यांच्याकडून विकत घेतले आहेत, आणि त्यावर लवकरच काम सुरू होईल, अशी शक्यता आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

बॉलिवूड हंगामाच्या एका रिपोर्टमध्ये सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे की, 2001 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या नायक चित्रपटाचे हक्क तेव्हा निर्माता दीपक मुकुट यांच्याकडे होते. दीपक मुकुट हे सनम तेरी कसम सारख्या हिट चित्रपटांचे निर्माते आहेत. तथापि, अनिल कपूर यांनी काही दिवसांपूर्वी या चित्रपटाचे हक्क विकत घेतले आहेत. त्यामुळे नायकच्या सिक्वेलचे निर्माण अनिल कपूर यांच्या नेतृत्वात होणार आहे, हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे.

सूत्रांनुसार, नायक हा चित्रपट अनिल कपूर यांच्या हृदयाच्या खूप जवळ आहे, आणि त्यांना तो पुन्हा प्रेक्षकांसमोर आणायचा आहे. चित्रपटाच्या सिक्वेलचा विचार अनिल कपूर यांना दीर्घकाळ मनात होता. २००१ मध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याला प्रचंड प्रेम मिळाले आणि त्याचे मोठे यश झाले. त्यामुळे सिक्वेल तयार करण्याच्या विचाराने त्यांना खूप आनंद होतो आहे. अनिल कपूर यांनी सांगितले की, नायकच्या कथानकात सिक्वेलची खूपच शक्यता आहे, कारण त्या कथेतील समाजव्यवस्था आणि राजकारणाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करत राहणे महत्त्वाचे आहे.

नायक चित्रपट शंकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली 2001 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटात अनिल कपूर मुख्य भूमिकेत होते, तर राणी मुखर्जी, पूजा बत्रा, अमरीश पुरी, आणि परेश रावल यांच्याही महत्त्वपूर्ण भूमिका होत्या. चित्रपटाचे कथानक शंकर यांच्या दक्षिण भारतीय चित्रपट मुधलवनवर आधारित होते, आणि हा शंकर यांचा दिग्दर्शित एकमेव हिंदी चित्रपट होता. शंकर यांनी शिवाजी- द बॉस, आय, आणि रोबोट 2.0 यांसारखे सुपरहिट चित्रपट तयार केले आहेत. त्याचप्रमाणे, नायकच्या कथेत राजकारणाच्या यथार्थ चित्रणामुळे त्याला प्रेक्षकांच्या मनात कायमचा ठसा बसला आहे.

2013 पासून नायकच्या सिक्वेलसंदर्भातील चर्चा सुरू झाल्या होत्या. त्यावेळी काही बातम्यांमध्ये असे सांगितले गेले होते की, अनिल कपूर नायकचा सिक्वेल तयार करत आहेत, ज्याचे शीर्षक नायक रिटर्न्स असे असू शकते. मात्र, त्या वेळी निर्मात्यांकडून या विषयावर कोणतीही अधिकृत घोषणा केली गेली नाही. नंतर २०१७ मध्ये पुन्हा एकदा नायकच्या सिक्वेलच्या चर्चेला उधाण आले होते. त्या वेळी सांगितले गेले की, नायकच्या सिक्वेलचे स्क्रीनप्ले व्ही. विजयेंद्र प्रसाद यांनी तयार केले असून, त्याचे पोस्ट प्रोडक्शन सुरू करण्यात आले आहे, पण चित्रपटाचे शूटिंग अजून सुरू झालं नव्हतं.

पण आता, 25 वर्षांनंतर अनिल कपूर यांनी स्वतः नायकच्या सिक्वेलचे हक्क विकत घेतल्यामुळे या प्रोजेक्टला रियलिटी रूप मिळाले आहे. सूत्रांनुसार, अनिल कपूर आणि त्यांच्या टीमने सिक्वेलची तयारी सुरू केली आहे आणि लवकरच या प्रोजेक्टला चांगला गती मिळू शकते. नायकच्या सिक्वेलची मोठ्या अपेक्षांनी प्रेक्षकांनी स्वागत केले आहे, कारण २००१ मध्ये या चित्रपटाने खूप मोठं यश मिळवलं होतं. प्रेक्षक अजूनही या चित्रपटाच्या गाजलेल्या संवाद, आणि अनिल कपूर यांच्या दमदार अभिनयाला विसरले नाहीत.

आता, या सिक्वेलच्या माध्यमातून अनिल कपूर एक नवीन दृषटिकोन आणि रोमांचक कथा प्रेक्षकांसमोर आणण्याचा विचार करत आहेत. नायक हा एक असा चित्रपट होता ज्याने राजकारण, समाज आणि भ्रष्टाचारावर चांगल्या पद्धतीने प्रकाश टाकला होता, आणि याच कारणामुळे त्याला आजही खास स्थान प्राप्त आहे. यामध्ये अनिल कपूर यांनी एक सामान्य माणूस बनून भ्रष्टाचारी राजकारण्यांविरुद्ध आवाज उठवला होता, आणि हा संदेश आजही लोकांच्या मनावर ठसा सोडतो.

अनिल कपूर यांच्या या नवीन प्रोजेक्टसाठी प्रेक्षकांमध्ये खूपच उत्सुकता आहे आणि लवकरच या सिक्वेलचे अधिकृत खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
bollywood celebs call their wife by this namebollywood celebs called their wife nick namebollywood celebs save their wife name in phoneVicky KaushalAmitabh Bachchan

इतर बातम्या

मुस्तफिजूर रहमानला सोडल्यानंतर KKR च्या पर्समध्ये येणार 9.2...

स्पोर्ट्स