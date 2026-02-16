English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राजेश खन्नांशी लग्न केल्याचा अनिता अडवाणींचा दावा; ‘आशीर्वाद’ बंगल्यावरून अक्षय कुमारसोबत वाद ! नेमकं काय प्रकरण ?

Anita Advani On being married to Rajesh Khanna : अनिता अडवाणी यांनी राजेश खन्नांशी गुप्त विवाह केल्याचे म्हटले होते. बंगल्याच्या हक्काच्या मुद्द्यावरून त्यांचा जावई अक्षय कुमार यांच्याशी मतभेद झाले होते.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 16, 2026, 01:11 PM IST
बॉलिवूडचे पहिले सुपरस्टार म्हणून ओळखले जाणारे Rajesh Khanna यांचे आयुष्य जितके यशस्वी होते, तितकेच ते वादग्रस्तही ठरले. त्यांच्या कारकिर्दीप्रमाणेच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचीही नेहमीच चर्चा होत आली. आता अभिनेत्री Anita Advani यांनी पुन्हा एकदा खन्ना यांच्यासोबतच्या नात्याविषयी आणि त्यांच्या निधनानंतर आलेल्या संघर्षांबद्दल सविस्तर भाष्य केले आहे.

पत्रकार Vicky Lalwani यांना दिलेल्या मुलाखतीत अनिता अडवाणी यांनी सांगितले की, त्या आणि राजेश खन्ना अनेक वर्षे एकत्र राहत होते. त्यांच्या मते, दोघांमध्ये केवळ मैत्री नव्हती तर प्रेमसंबंध होते. त्यांनी असा दावाही केला की, त्यांनी गुपचूप लग्न केले होते. मात्र, चित्रपटसृष्टीत याबद्दल कोणीही उघडपणे बोलले नाही. 'मीडिया आधीच लिहित होता की मी त्यांच्यासोबत राहत आहे, पण आमच्या नात्याला कधीच अधिकृत मान्यता मिळाली नाही,' असे त्या म्हणाल्या.

राजेश खन्ना यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या आयुष्यात मोठे बदल झाले, असे अनिता अडवाणी यांनी सांगितले. विशेषत: ‘आशीर्वाद’ या प्रसिद्ध बंगल्याच्या संदर्भात वाद निर्माण झाला. 2013 मध्ये त्यांनी Dimple Kapadia, Twinkle Khanna आणि Akshay Kumar यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यांना बंगल्याबाहेर काढण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. मात्र, त्या स्पष्टपणे म्हणाल्या की ही लढाई पैशांसाठी नाही. 'मला बंगला परत हवा आहे असे नाही, पण मला सन्मानाने जगायचे आहे. ही लढाई माझ्या प्रतिष्ठेसाठी आहे,' असे त्यांनी सांगितले.

मृत्युपत्राबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या मते, त्यांना कधीही राजेश खन्ना यांच्या इच्छापत्राची प्रत दाखवण्यात आली नाही. त्यामुळेच त्यांना कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागला. त्यांनी असा आरोपही केला की, त्यांना राजेश खन्नांच्या अंत्यसंस्कारालाही उपस्थित राहू दिले गेले नाही. कुटुंबीयांनी बाउन्सर्स ठेवून त्यांना आत जाण्यापासून रोखले, असे त्या म्हणाल्या.

राजेश खन्ना यांनी 1973 मध्ये डिंपल कपाडिया यांच्याशी विवाह केला होता. 1982 मध्ये ते वेगळे झाले, मात्र त्यांनी अधिकृत घटस्फोट घेतला नव्हता. आयुष्याच्या शेवटच्या काळात डिंपल पुन्हा त्यांच्या सोबत राहू लागल्या होत्या. 18 जुलै 2012 रोजी वयाच्या 69 व्या वर्षी राजेश खन्ना यांचे निधन झाले आणि संपूर्ण देशभरातून त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

अनिता अडवाणी यांच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांनी Shalimar या चित्रपटात नर्तकीची भूमिका साकारली होती. त्यानंतर त्या ‘दासी’, ‘चोरनी’, ‘आओ प्यार करें’ आणि ‘साजिश’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये झळकल्या. 2013 मध्ये त्यांनी Bigg Boss 7 मध्येही सहभाग घेतला होता. मात्र, त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित वादांमुळे त्या अधिक चर्चेत राहिल्या.

दरम्यान, अनिता अडवाणी यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की त्यांना कोणत्याही प्रकारचा वाद नको असून फक्त सन्मानाचे जीवन जगण्याची संधी हवी आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा राजेश खन्ना यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावरील चर्चांना उधाण आले आहे.

