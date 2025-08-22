'कर्माचे फळ मिळते', राजेश खन्ना यांची संपत्ती बळकावणाऱ्यांबाबत अनिता अडवाणी काय म्हणाल्या?

Anita Advani : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील पहिले सुपरस्टार म्हणून ओळखले जाणारे राजेश खन्ना यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल नवनवीन खुलासे सतत समोर येत असतात. अशातच आता अलीकडेच त्यांच्यासोबत जवळपास 12 वर्षे राहिलेल्या आणि स्वतःला त्यांची पत्नी म्हणून ओळख देणाऱ्या अनिता अडवाणी यांनी पुन्हा एकदा धक्कादायक दावे केले आहेत.
‘रील मीट रिअल’ या मुलाखतीत अनिता अडवाणी म्हणाल्या की, 'डिंपल कपाडिया यांनी 1982 मध्ये राजेश खन्ना यांना सोडून दिलं होतं आणि त्यानंतर जवळपास 30 वर्षे त्यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नव्हता. तोपर्यंत त्यांनी सगळं गमावलं होतं. सगळे त्यांना सोडून गेले होते. घटस्फोटही झाला नाही त्यामुळे ते मधोमध अडकून पडले होते'.
यावेळी पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, इतकी वर्षे त्यांच्यासोबत राहूनही शेवटी त्यांच्या हातात काहीच उरलं नाही. काही चर्चाही झाल्या पण शेवटी जेव्हा ते शुद्धीत नव्हते तेव्हा सगळं असं काहीसं झालं की परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर गेली. अगदी त्यांच्याही. मात्र, अखेरीस संपूर्ण संपत्ती कुटुंबालाच मिळाली. ही मोठी कहाणी आहे असं त्यांनी सांगितलं. सध्या या संदर्भात त्यांची कायदेशीर लढाई सुरु असून हा खटला अजूनही मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
पैसा, लोभ आणि फसवणूक यावर भाष्य करताना अनिता म्हणाल्या, 'कोणीही या जगातून काही घेऊन जात नाही. मग इतका लोभ का? प्रत्येक नातं सन्मानाचं असतं आणि प्रत्येकाला त्याच्या हक्काचं मिळालं पाहिजे. कर्माचं फळ आपोआप मिळतं. स्वतःला कितीही हुशार समजा पण कर्मापासून सुटका नाही असं त्या म्हणाल्या.
यासोबत त्यांनी मुलाखतीत जेव्हा इतर पुरुष तिला नंतर आवडू लागले तेव्हाही ती दुसऱ्या कोणालाही स्वीकारू शकत नव्हती. त्या म्हणाल्या मी दुसऱ्या पुरुषाने मला स्पर्श करणे देखील स्वीकारू शकत नव्हती. ते माझ्यासाठी मानसिक अडथळा बनले होते.
