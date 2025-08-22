English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'कर्माचे फळ मिळते', राजेश खन्ना यांची संपत्ती बळकावणाऱ्यांबाबत अनिता अडवाणी काय म्हणाल्या?

Anita Advani :  अनिता अडवाणी यांनी एका दिलेल्या मुलाखतीत राजेश खन्ना यांच्याबद्दल आणि संपत्तीबाबत अनेक खुलासे केले आहेत.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 22, 2025, 03:11 PM IST
Anita Advani : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील पहिले सुपरस्टार म्हणून ओळखले जाणारे राजेश खन्ना यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल नवनवीन खुलासे सतत समोर येत असतात. अशातच आता अलीकडेच त्यांच्यासोबत जवळपास 12 वर्षे राहिलेल्या आणि स्वतःला त्यांची पत्नी म्हणून ओळख देणाऱ्या अनिता अडवाणी यांनी पुन्हा एकदा धक्कादायक दावे केले आहेत.

‘रील मीट रिअल’ या मुलाखतीत अनिता अडवाणी म्हणाल्या की, 'डिंपल कपाडिया यांनी 1982 मध्ये राजेश खन्ना यांना सोडून दिलं होतं आणि त्यानंतर जवळपास 30 वर्षे त्यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नव्हता. तोपर्यंत त्यांनी सगळं गमावलं होतं. सगळे त्यांना सोडून गेले होते. घटस्फोटही झाला नाही त्यामुळे ते मधोमध अडकून पडले होते'.

कुटुंबाला मिळाली संपूर्ण संपत्ती

यावेळी पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, इतकी वर्षे त्यांच्यासोबत राहूनही शेवटी त्यांच्या हातात काहीच उरलं नाही. काही चर्चाही झाल्या पण शेवटी जेव्हा ते शुद्धीत नव्हते तेव्हा सगळं असं काहीसं झालं की परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर गेली. अगदी त्यांच्याही. मात्र, अखेरीस संपूर्ण संपत्ती कुटुंबालाच मिळाली. ही मोठी कहाणी आहे असं त्यांनी सांगितलं. सध्या या संदर्भात त्यांची कायदेशीर लढाई सुरु असून हा खटला अजूनही मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

पैसा, लोभ आणि फसवणूक यावर भाष्य करताना अनिता म्हणाल्या, 'कोणीही या जगातून काही घेऊन जात नाही. मग इतका लोभ का? प्रत्येक नातं सन्मानाचं असतं आणि प्रत्येकाला त्याच्या हक्काचं मिळालं पाहिजे. कर्माचं फळ आपोआप मिळतं. स्वतःला कितीही हुशार समजा पण कर्मापासून सुटका नाही असं त्या म्हणाल्या. 

दुसऱ्या पुरुषाचा स्पर्शही...

यासोबत त्यांनी मुलाखतीत जेव्हा इतर पुरुष तिला नंतर आवडू लागले तेव्हाही ती दुसऱ्या कोणालाही स्वीकारू शकत नव्हती. त्या म्हणाल्या मी दुसऱ्या पुरुषाने मला स्पर्श करणे देखील स्वीकारू शकत नव्हती. ते माझ्यासाठी मानसिक अडथळा बनले होते. 

FAQ

1. अनिता अडवाणी यांनी राजेश खन्ना यांच्याबाबत कोणता धक्कादायक दावा केला आहे?

अनिता अडवाणी यांनी ‘रील मीट रिअल’ आणि ‘मेरी सहेली’ या मुलाखतींमध्ये दावा केला की, त्या राजेश खन्ना यांच्यासोबत जवळपास 12 वर्षे राहिल्या आणि त्यांनी खाजगीरित्या त्यांच्याशी लग्न केले होते. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या घरी असलेल्या छोट्या मंदिरात राजेश खन्ना यांनी त्यांना मंगळसूत्र आणि सिंदूर लावून, “आजपासून तू माझी जबाबदारी आहे,” असे सांगितले.

2. अनिता अडवाणी​ यांनी राजेश खन्ना यांच्या कुटुंबाबाबत काय सांगितले?

अनीताने दावा केला की, डिंपल कपाडिया यांनी 1982 मध्ये राजेश खन्ना यांना सोडले आणि त्यानंतर 30 वर्षे त्यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नव्हता. त्या म्हणाल्या की, राजेश खन्ना यांना सर्वांनी सोडले होते, आणि ते घटस्फोटाशिवाय मधोमध अडकून पडले होते. तरीही, त्यांची संपूर्ण संपत्ती त्यांच्या कुटुंबाला मिळाली.

3. अनिता अडवाणी यांच्या मते, राजेश खन्ना यांच्या अंतिम काळात काय घडले?

अनिता यांनी सांगितले की, राजेश खन्ना यांच्या अंतिम काळात, जेव्हा ते शुद्धीत नव्हते, तेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर गेली. त्यांनी संपत्तीच्या वाटणीसंदर्भात चर्चा झाल्याचे सांगितले, परंतु शेवटी त्यांना काहीच मिळाले नाही, आणि संपूर्ण संपत्ती कुटुंबाला मिळाली.

