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'घरी जाऊन बायकोवर...', 'शिवला दाबू नका' हे पापाराझीचे शब्द ऐकताच संतापली अभिनेत्री; कॅमेरासमोरच... Video Viral

सामान्यपणे पापाराझी आणि सेलिब्रिटींचा चांगला बॉण्ड असतो. मात्र नुकत्याच घडलेल्या एका प्रकरणामध्ये पापाराझीने केलेल्या कमेंटवरुन अभिनेत्रीने संतापून रिप्लाय दिल्याचं दिसून आलं. नेमकं घडलं काय पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 08, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:59 PM IST
'घरी जाऊन बायकोवर...', 'शिवला दाबू नका' हे पापाराझीचे शब्द ऐकताच संतापली अभिनेत्री; कॅमेरासमोरच... Video Viral
Image Credit: मागे-पुढे न पाहता तिने ऑन कॅमेरा हे विधान केलं (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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