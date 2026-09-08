'घरी जाऊन बायकोवर...', 'शिवला दाबू नका' हे पापाराझीचे शब्द ऐकताच संतापली अभिनेत्री; कॅमेरासमोरच... Video Viral

स्टार किड्सला लॉन्च करणारा दिग्दर्शक अशी ओळख असलेल्या करण जोहरच्या 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करणारी अभिनेत्री सध्या वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आहे. 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' चित्रपटामध्ये रणवीर सिंगच्या बहिणीची म्हणजेच गायत्री ही भूमिका साकारणारी अभिनेत्री अंजली आनंद सोशल मीडियावर पापाराझीसोबतच्या चर्चेमुळे व्हायरल झालीये. तिचा या पापाराझी शाब्दिक खटका नेमका कशामुळे उडला. तो तिला काय बोलला आणि तिने काय उत्तर दिलं पाहूयात...
एका कार्यक्रमानंतर अंजली बिग बॉस फेम शिव ठाकरेसोबत दिसली. अंजली शिवसोबत कारमध्ये बसत होती. त्यावेळी तिने शिवला कारमध्ये मधल्या सीटवर बसायला सांगितले. तसेच तिने शिवला हे सांगताना, गंमतीने, मी तुझ्यापेक्षा उंच आहे," असंही म्हटलं. मात्र, या दोघांमधील मैत्रीपूर्ण संवादाचे चित्रीकरण करणाऱ्या एका पापाराझीने अंजलीसंदर्भात खोचक टीप्पणी केली. "मॅडम, शिवला दाबू नका" (मॅडम दबा मत देना शिव को') असं तो पापाराझी म्हणाला.
मात्र पापाराझीने केलेलं हे विधान अंजलीला खटकलं. तिने तिथल्या तिथेच त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले. "बॉडी-शेमिंग करायची असेल तर घरी जाऊन बायकोवर कर," असं अंजली रागातच म्हणाली. अंजलीने वापरलेल्या शब्दांवरुन ती पापाराझीवर चिडल्याचं स्पष्ट होत होतं. संतापलेल्या अंजली ड्रायव्हरला कार पुढे नेण्यास सांगितलं.
Instant Karma with Anjali Anand!!— Rohit (@Iam_Rohit_G) September 6, 2026
Recently after an event, Anjali Anand and Shiv Thakare was seen together!!
Anjali Anand told Shiv to sit in the middle seat as she is taller than him!!
Paparazzi who was covering them said to Anjali Anand "Madam daba mat dena Shiv ko"
Anjali… pic.twitter.com/rSwGXTEXOe
विशेष म्हणजे, शिवला मधल्या सीटवर बसण्यास सांगताना अंजलीने त्याच्या उंचीबद्दल विधान केलं होतं. परंतु जेव्हा पापाराझीने तिच्या वजनावर भाष्य करणारी टिप्पणी केली, तेव्हा मात्र ती खूप संतापली.
अंजली अनेकदा तिला बॉडी-शेम करणाऱ्या ट्रोलर्सला सडेतोड उत्तर देते. 'धमाल 4' मध्ये झळकलेल्या अंजलीवर 'कंटेंट क्रिएटर' सौम्या दुबेने टीका केली होती. सौम्याने, अंजली एका बाजूला 'बॉडी पॉझिटिव्हिटी'ला प्रोत्साहन देत असल्याचं सांगते आणि दुसरीकडे 'धमाल 4' सारख्या चित्रपटात काम करते. या चित्रपटात अंजलीच्या वजनावर विनोद करण्यात आलेले याकडे सौम्याला लक्ष वेधायचं होतं. त्यानंतर अंजलीने ही भूमिका का स्वीकारली हे स्पष्ट करताना, "जोपर्यंत मी स्वतःला लोकांसमोर सादर करत नाही आणि माझ्या कलेतून काय करू शकते हे दाखवत नाही, तोपर्यंत माझ्यासाठी कोणीही भूमिका लिहिणार नाही. त्यामुळे हो, घर चालवण्यासाठी आणि पोटापाण्यासाठी मला काही कटू निर्णय घ्यावे लागतात. मला मिळणारे प्रोजेक्ट्स मी स्वीकारते," असं म्हटलं होतं.