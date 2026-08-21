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'कच्चा बदाम गर्ल' दिसणार सीतेच्या भूमिकेत, सोशल मिडियावर अभिनेत्री ट्रोल! प्रत्युत्तर देत म्हणाली 'भुंकत राहा...'

 टीझर जेव्हा प्रदर्शित झाला तेव्हा अभिनेत्री अंजली अरोरा माता सीतेच्या भूमिकेत दिसल्यानंतर नेटकऱ्यांना धक्का बसला आणि सध्या सोशल मिडियावर या भूमिकेसाठी अभिनेत्रीला मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 21, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:39 PM IST
'कच्चा बदाम गर्ल' दिसणार सीतेच्या भूमिकेत, सोशल मिडियावर अभिनेत्री ट्रोल! प्रत्युत्तर देत म्हणाली 'भुंकत राहा...'
Image Credit: अंजली अरोरा महाकाव्य श्री रामायण कथा सिनेमात साकारणार सीतेची भूमिका (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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