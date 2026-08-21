'कच्चा बदाम गर्ल' दिसणार सीतेच्या भूमिकेत, सोशल मिडियावर अभिनेत्री ट्रोल! प्रत्युत्तर देत म्हणाली 'भुंकत राहा...'

'कच्चा बदाम गर्ल' म्हणून ओळखली जाणारी अंजली अरोरा सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे, त्याचे कारण म्हणजेच तिने साकारलेली भूमिका. 'कच्चा बदाम गर्ल' म्हणजेच अंजली अरोरा ही तिच्या आगामी सिनेमामध्ये 'श्री रामायण कथा' या महाकाव्य चित्रपटात एक महत्त्वाच्या भूमिकेमध्ये दिसणार आहे. नुकताच या सिनेमाचा टिझर प्रदर्शित झाला आहे आणि सोशल मिडियावर अभिनेत्रीला मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे. टीझर जेव्हा प्रदर्शित झाला तेव्हा अभिनेत्री ही माता सीतेच्या भूमिकेत दिसल्यानंतर नेटकऱ्यांना धक्का बसला आणि सध्या सोशल मिडियावर या भूमिकेसाठी अभिनेत्रीला मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे.
सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत असताना आता अंजली अरोराने नेटकऱ्यांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. ट्रोलिंगवर अंजलीची पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. अभिनेत्रीने इन्स्टाग्रामवर एक नवीन व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. त्यामध्ये ती लंडनच्या रस्त्यांवर आरामात फिरताना दिसत आहे. एक ग्लॅमरस ड्रेस परिधान करून, ती स्टाईलमध्ये चालत कॅमेऱ्यासाठी पोज देत आहे. कॅप्शनमध्ये तिने लिहिले आहे, "लोकांना भुंकू द्या. मी पुढे जात राहीन." हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चर्चेचा विषय आहे आणि या व्हिडिओच्या कमेंट बॅाक्समध्ये नेटकरी यावर प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत.
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अभिनेत्री अंजली अरोराने दिलेल्या प्रतिक्रियेविरुद्ध दिसून येत आहे की सोशल मिडियावर होत असलेल्या टीकेचा तिला कोणताही परिणाम होत नाही आहे. तिचे लक्ष स्वतःवर आणि तिच्या कामावर केंद्रित आहे. या प्रतिक्रियेनंतर चाहत्यांनी सोशल मिडियावर अंजलीला पाठिंबा दर्शवला आहे. अभिनेत्री सोशल मिडियावर नेहमीच सक्रिय पाहायला मिळाली आहे, अभिनेत्रीने गुरुवारी नीम करोली बाबांच्या देवस्थानात आशीर्वाद घेतानाचे काही फोटो पोस्ट केले. अंजलीने हे फोटो कैंची धाममधून शेअर केले आहेत. कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, "आज मी कैंची धाम येथील नीम करोली बाबांचे दर्शन घेतले आणि त्यांचा आशीर्वाद घेतला. बाबांचा आशीर्वाद माझ्यावर सदैव राहो. जय श्री राम."
चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाल्यानंतर आणि लोकांकडून ट्रोलिंग झाल्यानंतर, अंजलीने नीम करोली बाबांचे आशीर्वाद आणि सकारात्मकता घेण्यासाठी त्यांची भेट घेतली. तिच्या ताज्या पोस्टवरून असे दिसते की, द्वेष करणाऱ्यांविरुद्ध लढण्याची ताकद अंजलीला मिळाली आहे. बाबांना भेटल्यानंतर, 'मला काही फरक पडत नाही' असे म्हणत तिने लोकांना प्रत्युत्तर दिले.