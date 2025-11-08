English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'कुछ कुछ होता है'मधील अंजलि 27 वर्षांनंतर कशी दिसते? फोटो पाहून बसणार नाही विश्वास, पाहा फोटो

'कुछ कुछ होता है'मध्ये अंजलीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री 27 वर्षांनंतर दिसतेय खूपच बोल्ड. फोटो पाहून बसेल धक्का.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 8, 2025, 10:21 PM IST
Bollywood Actress: करण जोहरच्या ‘कुछ कुछ होता है’ या सुपरहिट चित्रपटाची आठवण आजही प्रेक्षक विसरलेले नाहीत. 1998 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला होता. शाहरुख खान, काजोल आणि राणी मुखर्जी यांच्या प्रेमकथेनं चाहत्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. पण या चित्रपटात अजून एक छोटं पात्र होतं ज्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आणि ती होती ‘लहान अंजली’. हे पात्र साकारलं होतं बालकलाकार सना सईद हिने.

त्या काळात तिच्या निरागस चेहऱ्यानं आणि गोड अभिनयानं सगळ्यांची मने जिंकली होती. पण आज तीच सना सईद पूर्णपणे बदलली आहे. तिच्या नव्या फोटोंनी सोशल मीडियावर खळबळ माजवली आहे.

 सना सईदचा ग्लॅमरस अंदाज

‘कुछ कुछ होता है’मधली ती गोड, निरागस अंजली आता स्टायलिश अभिनेत्री बनली आहे. सना सोशल मीडियावर खूपच सक्रिय असून तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर ती सातत्याने आपले फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत असते. तिच्या नव्या फोटोंमध्ये तिचा आधुनिक आणि बोल्ड लुक पाहून चाहते थक्क झाले आहेत.

36 वर्षांची सना आजही फिटनेस आणि फॅशनच्या बाबतीत अनेकांना टक्कर देते. तथापि तिच्या करिअरचा प्रवास फारसा गाजला नाही. तिला काही हिंदी चित्रपट आणि काही रिअॅलिटी शोमध्ये झळकण्याची संधी मिळाली पण ‘कुछ कुछ होता है’सारखी लोकप्रियता तिला पुन्हा मिळाली नाही.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 हॉलीवूड साउंड डिझायनरशी लग्न

2023 मध्ये सना सईदने आपल्या लॉन्ग-टाईम बॉयफ्रेंड सबा वॉनरसोबत लग्न केलं. साबा हे हॉलीवूडमधील प्रसिद्ध साउंड डिझायनर असून लॉस एंजेलिसमध्ये राहतात. सना नेहमीच त्यांच्यासोबतचे रोमँटिक फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असते. दोघांच्या लग्नाचे फोटो त्या वेळी व्हायरल झाले होते आणि चाहत्यांनी त्यांना शुभेच्छांचा दिल्या होत्या. सना सध्या मुंबई आणि लॉस एंजेलिसदरम्यान वेळ घालवते आणि अभिनयासोबत डिजिटल कंटेंट क्रिएशनमध्येही सक्रिय आहे.

बालकलाकार म्हणून सुरू झालेला सना सईदचा प्रवास आज ग्लॅमरस अभिनेत्री आणि सोशल मीडिया स्टारपर्यंत पोहोचला आहे. तिने आपल्या मेहनतीने आणि आत्मविश्वासाने स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. जरी तिला मोठी स्टारडम मिळाली नसली तरी चाहत्यांच्या मनात ‘लहान अंजली’चं स्थान आजही कायम आहे.

FAQ

1. ‘कुछ कुछ होता है’ चित्रपटात सना सईदने कोणती भूमिका साकारली होती?

सना सईदने चित्रपटात ‘लहान अंजली’ म्हणजेच शाहरुख खान (राहुल) आणि राणी मुखर्जी (टीना) यांच्या मुलीची भूमिका साकारली होती.

2. ‘कुछ कुछ होता है’ हा चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला होता?

 हा चित्रपट 1998 साली प्रदर्शित झाला आणि बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरला.

3. सना सईद सध्या काय करते?

सना सईद सध्या अभिनेत्री आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर म्हणून कार्यरत आहे. ती डिजिटल कंटेंट क्रिएशनमध्येही सक्रिय आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

