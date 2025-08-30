Video : स्टेजवर पवन सिंहचं अश्लील कृत्य, अंजलीने सोडलं मौन, घेतला मोठा निर्णय

Anjali Raghav On Pawan Singh: भोजपुरीचा लोकप्रिय गायक व अभिनेता पवन सिंह पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. नुकताच लखनऊमध्ये झालेल्या एका प्रमोशनल इव्हेंटचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यामध्ये तो त्याच्या सहकलाकार अंजली राघव हिच्या कंबरेला स्टेजवर उघडपणे स्पर्श करताना दिसत आहे. या प्रसंगामुळे अंजली अस्वस्थ झाली. या घटनेनंतर पवन सिंहवर सोशल मीडियावर प्रचंड टीका होत आहे.
आता या संपूर्ण प्रकरणावर अंजली राघवने मौन सोडत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार, या अनुभवामुळे तिने ठाम निर्णय घेतला असून भविष्यात ती कधीही भोजपुरी इंडस्ट्रीत काम करणार नाही.
अंजलीने तिच्या इन्स्टाग्रामवर दोन व्हिडिओ पोस्ट करत मन मोकळं केलं. तिने सांगितले, 'लखनऊमध्ये जे घडलं त्याबद्दल मला खूप मेसेज येत होते. लोक विचारत होते की मी काही का बोलले नाही. थप्पड का मारली नाही. काहींनी तर मी मजा घेत होते असंही म्हटलं. पण प्रेक्षकांसमोर मला कुणी चुकीच्या पद्धतीने टच करेल तर मला काय आनंद होईल? मला कसली मजा येईल? असं तिने म्हटलं आहे.
अंजलीने स्पष्ट केले की गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान तिला काहीच अडचण आली नव्हती. त्यामुळे तिने इव्हेंटसाठी होकार दिला. 'स्टेजवर मी प्रेक्षकांशी बोलत होते, तेव्हा पवन सिंह म्हणाले की ‘इकडे काहीतरी लागलंय’. काही वेळ आधी माझ्या साडीत टॅग लागलेलं होतं, म्हणून मला वाटलं की कदाचित ब्लाउजला टॅग असेल. त्यामुळे मी हसून तो विषय टाळला. पण नंतर मला कळलं की तसं काहीच नव्हतं. तेव्हा मला खूप वाईट वाटलं. राग आला आणि रडूही आलं.
अंजली म्हणाली की, 'लखनऊमध्ये तेवढ्या मोठ्या संख्येने लोक पवन सिंहचे चाहते होते. त्याला देवासारखा मान देत होते. अशा परिस्थितीत मी काही बोलले असते तर लोकांनी माझं ऐकले असतं का? म्हणून मी गप्प राहिले. नंतर मला कुणीतरी फोनवर सांगितलं की पवन सिंहची पीआर टीम खूप स्टॉग आहे. त्यामुळे काहीही पोस्ट करू नको अन्यथा तुझ्याविरुद्ध नकारात्मक गोष्टी पसरवल्या जातील. हे ऐकून मी दोन दिवस गप्प राहिले. पण प्रकरण अधिकच वाढत गेलं. त्याच्याकडून मात्र कुठलाही प्रतिसाद आला नाही. मग मला वाटलं की आता सत्य सांगणं गरजेचं आहे.