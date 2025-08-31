English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
स्टेजवर असं काय घडलं की अभिनेत्रीने रडत रडत इंडस्ट्रीच सोडली? म्हणाली, 'मला वाटलं तिथे काहीतरी...'

Actress Viral Video: अभिनेत्री या व्हायरल व्हिडीओमध्ये हसताना दिसत आहे. यावरुन तिच्यावर टीका झाल्यानंतर तिने घडलेल्या प्रकाराबद्दल स्पष्टीकरण दिलंय. ती काय म्हणालीये जाणून घेऊयात.

Aug 31, 2025
स्टेजवर असं काय घडलं की अभिनेत्रीने रडत रडत इंडस्ट्रीच सोडली? म्हणाली, 'मला वाटलं तिथे काहीतरी...'
अभिनेत्रीने रडत रडत सांगितला घटनाक्रम

Actress Viral Video: हरियाणवी संगीत व्हिडिओंमध्ये काम करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या अभिनेत्रीसोबत अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या अभिनेत्रीचं नाव अंजली राघव असं असून तिने लखनौमध्ये नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या तिच्या 'सैया सेवा करे' या गाण्याच्या प्रमोशनसाठी आयोजित एका सार्वजनिक कार्यक्रमात तिच्यासोबत घडलेल्या धक्कादायक प्रकाराबद्दल भाष्य केलं आहे. भोजपुरी अभिनेता पवन सिंगने अंजली राघवच्या कंबरेला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. अंजली राघवने या कृतीचा निषेध केला आहे. घडलेल्या प्रकाराचा अंजली राघवला एवढा धक्का बसला आहे की तिने आता घोषणा केली की ती यापुढे ती भोजपुरी इंडस्ट्रीत काम करणार नाही.

कानाखाली का मारली नाही?

स्टेजवरील तो व्हिडिओ व्हायरल झाल्यापासून आपण काळजीत आहोत, असा दावा अंजलीने केला आहे. अंजलीने सतत मला लोकांकडून संदेश येत आहेत. अंजलीने स्टेजवरच या कृत्याला उत्तर का दिले नाही किंवा त्याला तिथेच कानाखाली का मारली नाही? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. हा प्रकार घडला तेव्हा संताप व्यक्त करण्याऐवजी ती हसताना का दिसतेय असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

अशाप्रकारे कोणी स्पर्श केल्यास...

शनिवारी, अंजलीने या साऱ्या प्रकरणासंदर्भात व्यक्त होताना काही व्हिडिओ शेअर केले आहेत. ज्यामध्ये पवनने स्टेजवर संमतीशिवाय तिला स्पर्श केल्याचा उल्लेख करत अभिनेत्याला फटकारलं आहे.  "मी मागील दोन दिवसांपासून फार त्रासलेले आहे. मला अनेकांचे मेसेज येत आहेत. जे काही लखनऊमध्ये घडलं त्यानंतर मी तेव्हाच काही का बोलले नाही. तेव्हाच कानाखाली का लगावली नाही असं विचारलं जातंय. काही लोक माझीच चूक असल्याचं म्हणत आहेत. 'ही तर हसत आहे. हिला मजा येत आहे' असं लोक म्हणत आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी अशाप्रकारे कोणी स्पर्श केल्यास कोणाला आनंद होईल?" असा सवाल अंजलीने केला आहे.

...म्हणून मी हसले

पुढे, अंजलीने स्पष्ट केले की, "लखनऊमध्ये मी स्टेजवर लोकांशी बोलत असताना पवनने माझ्या कंबरेकडे बोट दाखवले आणि तिथे काहीतरी अडकले आहे अशी टिप्पणी केली. साडी नवीन असल्याने साडीच्या तळाशी असलेला टॅग दिसत असेल किंवा ब्लाउजचा टॅग देखील लटकत असेल असे मला वाटले. मी पवनच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत श्रोत्यांशी बोलत होते. पवन जर टॅगच दाखवत असेल तर तो नंतर त्या टॅगचं काय करायचं ते नंतर पाहू असा विचार करून मी हसले."

पुन्हा त्याने सांगितलं की...

अंजली पुढे म्हणाली, "त्याने पुन्हा सांगितलं की तिथे काहीतरी लागलं आहे. मला वाटलं तिथे काहीतरी लागलं असल्याने तो असं बोलतोय असं वाटलं. मी नंतर टीम मेंबरला विचारलं की काही लागलं आहे का? त्यावर त्यांनी काहीही लागलेलं नाही असं सांगितलं. त्यावेळी मला रडू आलं. मात्र तेव्हा त्याला काय बोलावं हे मला सुचलं नाही."

पवन सिंगला झापलं

अंजलीला वाटले होते की ती या प्रकरणावर मंचावरुनच भाष्य करेल. परंतु पवनने रील बनवून कार्यक्रम सोडला. दुसऱ्या दिवशी घरी आल्यावर तिला कळले की हा विषय फार खूप मोठा झाला आहे. नंतर अंजलीने सांगितलं की, पवन सिंगची पीआर टीम खूप मजबूत आहे हे तिला कळवण्यात आले होते. काहीही पोस्ट करु नकोस किंवा लिहू नये असा सल्ला मला देण्यात आला होता, असं अंजलीने सांगितलं. तू काहीही केलं तरी गोष्टी तुझ्याविरोधात जाऊ शकतात आणि प्रकरण वाढू शकते, असं अंजलीने सांगितलं. म्हणूनच तिने परिस्थिती टाळण्याचा निर्णय घेतला, एक-दोन दिवसात ही चर्चा मरेल अशी अपेक्षा होती, परंतु त्याऐवजी हे प्रकरण वाढतच गेले.

ही गोष्ट हरियाणामध्ये घडली असती तर...

"कोणत्याही मुलीला तिच्या परवानगीशिवाय स्पर्श करण्याचं मी समर्थन करत नाही. ही गोष्ट फार चुकीची आहे. अशापद्धतीने चोरटा स्पर्श करणं फार चुकीचं आहे. मी लखनऊमध्ये होते. हेच हरियाणामध्ये घडलं असतं तर तिथे लोकांनीच उत्तर दिलं असतं," असंही अंजली पुढे म्हणाली.

भोजपुरी इंडस्ट्री सोडली

"मी भोजपुरी इंडस्ट्रीमध्ये यापुढे कधीही काम करणार नाही. कलाकार असल्याने नवीन गोष्टी करण्याची मनात फार इच्छा आहे. मात्र मी माझं कुटुंब आणि हरियाणामध्ये समाधानी आहे," असं अंजलीने म्हटलं आहे.

