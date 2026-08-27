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अंकित बालियान हत्याकांड प्रकरणात नवा खुलासा, CCTV फुटेज आले समोर, दोन बाईकवर...

धक्कादायक प्रकार काल घडला, अंकित बालियान यांची 20 गोळ्या झाडून जिमच्या बाहेर हत्या करण्यात आली. आता या घटनेच्या वेळेची एक सीसीटीव्ही फुटेज समोर आली आहे. या त्यांना दोन दुचाकींवरून जाणाऱ्या चार तरुणांचे फुटेज सापडले आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 27, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:04 PM IST
अंकित बालियान हत्याकांड प्रकरणात नवा खुलासा, CCTV फुटेज आले समोर, दोन बाईकवर...
Image Credit: अंकित बालियान हत्याकांड प्रकरणातील CCTV फुटेज आले समोर ()

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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