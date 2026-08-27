/अंकित बालियान हत्याकांड प्रकरणात नवा खुलासा, CCTV फुटेज आले समोर, दोन बाईकवर...

Ankit Baliyan News : हरियाणाचा गायक अंकित बालियान यांची 20 गोळ्या झाडून जिमच्या बाहेर हत्या करण्यात आली. या घटनेने देशामध्ये सर्वांनाच धक्का बसला आहे, आता या घटनेनंतर या गायकाची हत्या का करण्यात आली यावर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. पोलीस शहरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत. आता या घटनेच्या संदर्भात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे आणि आता या घटनेच्या वेळेची एक सीसीटीव्ही फुटेज समोर आली आहे. या त्यांना दोन दुचाकींवरून जाणाऱ्या चार तरुणांचे फुटेज सापडले आहे. या चार जणांना संशयित मानून पोलिसांनी शोधमोहीम सुरू केली आहे. हरियाणवी गायक अंकित बलियानच्या हत्या प्रकरणाचे पैलू उलगडू लागले आहेत.
पोलिसांच्या सूत्रांनी माहिती दिली आहे की, शहरातील विविध ठिकाणी दोन दुचाकींवरून प्रवास करणाऱ्या चार तरुणांचे फुटेज पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. एक दुचाकी दिल्लीच्या दिशेने, तर दुसरी कर्नालच्या दिशेने जात असल्याचे दिसते. हेच तरुण मारेकरी आहेत हे पोलिसांनी अद्याप निश्चित केले नसले तरी, या प्रकरणी गंभीर तपास सुरू करण्यात आला आहे. ते कर्नाल आणि दिल्ली रोडमार्गे कुठे गेले? या मुद्द्याचा सखोल तपास सुरू आहे. पोलिंसांनी या प्रकरणाच्या संदर्भात असेही सांगितले आहे की, गुन्हेगार हे हत्येच्या उद्धेशाने आले होते, मृत्यूची खात्री करण्यासाठी त्यांनी चित्रीकरण करून तो व्हिडिओ त्यांना पाठवणाऱ्या व्यक्तीला पाठवला.
बुधवारी रात्री उशिरा शामलीतील एका जिमबाहेर पाच गोळ्या झाडून अंकितची हत्या केल्याची जबाबदारी 'गोगी गँग'ने स्वीकारली आहे. सोनीपतचा रहिवासी असलेला गँगचा सदस्य भोलू शाहपुरिया याने एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, मी, भोलू शाहपुरिया (सोनीपत), आज शामलीमध्ये अंकित बलियानच्या हत्येची संपूर्ण जबाबदारी घेतो. त्याने आमच्या शत्रूंना पाठिंबा दिला. त्याने आमच्या गोगी भावाच्या घटनेवर एक गाणे रचले. त्याने आमच्या शत्रूंना त्यांच्या गुन्हेगारी कारवायांमध्ये पाठिंबा दिला. आता त्याचा अंत झाला आहे. जो कोणी आमच्या शत्रूंना पाठिंबा देईल, त्याला याच नशिबाला सामोरे जावे लागेल. ही तर फक्त सुरुवात आहे; प्रत्येकाला याच नशिबाला सामोरे जावे लागेल.
हे ही वाचा
बुधवारी संध्याकाळी जिममधून परतल्यानंतर अंकित बलियानला ठार मारण्यासाठी आलेल्या चार गुन्हेगारांनी त्याला घेरले आणि त्याच्यावर गोळीबार केला. त्यानंतर, तिथून निघताना एका गुन्हेगाराने आपल्या फोनवर अंकित बलियानचे चित्रीकरण केले आणि तो फरार झाला. पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, घटनास्थळी एका गुन्हेगाराकडे फोन होता. पोलीस पाळत ठेवून आरोपींचा शोध घेत आहेत.