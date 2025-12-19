English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अंकिता लोखंडेने साजरा केला 41 वा वाढदिवस, विक्की जैन अनुपस्थित, फोटोंची जोरदार चर्चा

टीव्हीची प्रसिद्ध अभिनेत्री अंकिता लोखंडेने नुकताच तिचा 41 वा वाढदिवस साजरा केला आहे. या वाढदिवसाचे फोटो तिने सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 19, 2025, 07:23 PM IST
Ankita Lokhande Birthday : लोकप्रिय अभिनेत्री अंकिता लोखंडे हिने नुकताच आपला 41 वा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला. या खास प्रसंगाचे अनेक फोटो आणि व्हिडीओ तिने सोशल मीडियावर शेअर केले असून, तिच्या वाढदिवसाच्या पार्टीतील धमाल आणि आनंद स्पष्टपणे पाहायला मिळत आहे. ‘पवित्र रिश्ता’ या मालिकेमुळे घराघरात पोहोचलेली अंकिता या सेलिब्रेशनमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

अंकिताने स्वतः फोटो पोस्ट करण्याबरोबरच, मित्र-मैत्रिणींनी शेअर केलेल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीजही री-शेअर केल्या आहेत. या स्टोरीजमध्ये रंगीबेरंगी फुगे, सुंदर केक, हसरे चेहरे आणि प्रेमाने भरलेला भव्य वाढदिवसाचा सोहळा पाहायला मिळतो. पार्टीचं वातावरण अत्यंत आनंदी आणि उत्साही असल्याचं या फोटो-व्हिडीओंमधून दिसून येत आहे.

सेलिब्रिटी मित्रांची हजेरी

या वाढदिवसाच्या पार्टीला अनेक ओळखीच्या सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली होती. यामध्ये ‘लाफ्टर शेफ्स’ फेम समर्थ जुरेल, दिव्या अग्रवाल, अपर्णा दीक्षित, मानशा बहल यांच्यासह अनेक कलाकारांचा समावेश होता. मित्र-मैत्रिणींसोबत अंकिताने वाढदिवसाचा मनमुराद आनंद घेतला.

19 डिसेंबर 2025 रोजी 41 वर्षांची झालेल्या अंकिताने या खास दिवशी ऑलिव्ह ग्रीन रंगाचा स्टायलिश ड्रेस परिधान केला होता. या ड्रेससोबत तिने काळ्या रंगाचं एलिगंट घड्याळ, उंच पोनीटेल हेअरस्टाइल आणि झुमके व चेनसह मिनिमलिस्टिक गोल्डन ज्वेलरी घातली होती. तिचा लूक चाहत्यांच्या विशेष पसंतीस उतरला आहे.

पती विक्की जैन पार्टीत अनुपस्थित

या सगळ्या आनंदात एक गोष्ट चाहत्यांच्या लक्षात आली, ती म्हणजे अंकिताचा पती विक्की जैन या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनमध्ये उपस्थित नव्हता. मात्र, जरी तो प्रत्यक्ष पार्टीत सहभागी होऊ शकला नसला, तरी त्याने सोशल मीडियावरून पत्नीवर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे.

‘बिग बॉस 17’ फेम विक्की जैन याने अंकितासाठी एक अत्यंत भावनिक पोस्ट शेअर केली. त्याने लिहिले, 'सगळ्यात जास्त प्रेम करणाऱ्या आणि काळजी घेणाऱ्या आत्म्याला वाढदिवसाच्या मनापासून शुभेच्छा. तुमच्या खोल प्रेमाची आणि आपुलकीची ताकद कदाचित मी नेहमी समजू शकलो नाही पण तीच गोष्ट आपल्याला एकत्र बांधून ठेवते.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

अंकिताच्या वाढदिवसाच्या फोटोंवर चाहत्यांकडून आणि सहकलाकारांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. तिचा आनंद, आत्मविश्वास आणि सकारात्मक ऊर्जा पुन्हा एकदा चाहत्यांच्या मनात घर करून गेली आहे.

FAQ

अंकिता लोखंडेने कोणता वाढदिवस साजरा केला आहे?

लोकप्रिय अभिनेत्री अंकिता लोखंडे हिने आपला 41 वा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला आहे.

अंकिता लोखंडेचा वाढदिवस कधी होता?

अंकिता लोखंडेचा वाढदिवस 19 डिसेंबर 2025 रोजी साजरा करण्यात आला.

अंकिताने वाढदिवसाचे फोटो कुठे शेअर केले आहेत?

अंकिताने तिच्या वाढदिवसाचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर, विशेषतः इन्स्टाग्रामवर शेअर केले आहेत.

