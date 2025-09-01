English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'सुंदर हास्यामागे काय-काय सहन...'; प्रिया मराठेसाठी अंकिताची भावूक करणारी पोस्ट, म्हणाली, माझी वेडे...

Ankita Lokhande Post On Priya Marathe: अंकिता लोखंडे हिने प्रिया मराठेसाठी एक भावूक पोस्ट लिहली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 1, 2025, 04:39 PM IST
'सुंदर हास्यामागे काय-काय सहन...'; प्रिया मराठेसाठी अंकिताची भावूक करणारी पोस्ट, म्हणाली, माझी वेडे...
Ankita Lokhande Emotional Post After Priya Marathe Death

Ankita Lokhande Post On Priya Marathe: अभिनेत्री प्रिया मराठे हिच्या अकाली निधनाने संपूर्ण सिनेसृष्ट्रीला धक्का बसला आहे. प्रिया गेली कित्येक वर्ष कर्करोगाशी झुंजत होती. 31 ऑगस्टच्या पहाटे प्रियाचे निधन झाले. पवित्रा रिश्ता या हिंदी मालिकेतून ती घराघरात पोहोचली. याच मालिकेच्या सेटवर तिची अंकिता लोखंडे हिच्याशी मैत्री झाली. प्रियाच्या निधनानंतर अंकिता लोखंडे हिनेही भावूक पोस्ट केली आहे. 

अंकिता आणि प्रिया या दोघींची पवित्र रिश्ता मालिकेपासून घट्ट मैत्री आहे. दोघीही एकमेकींना वेडे अशी हाक मारायच्या. अंकिताने पोस्ट शेअर करत म्हटलं आहे की, पवित्र रिश्ता मालिकेतील माझी पहिली मैत्रीण होती. मी, प्रार्थना आणि प्रिया आम्हा तिघींची एक गँग होती. आम्ही तिघी नेहमी एकत्र असायचो. प्रिया, पॅट्स (प्रार्थना) आणि मी आम्ही तिघी एकमेकींना मराठीत प्रेमाने वेडे म्हणायचो. वेडे अशीच हाक मारायचो, असं अंकिताने म्हटलं आहे. 

प्रिया माझ्याबरोबर माझ्या चांगल्या दिवसांमध्ये होती आणि दुखःतही प्रियाने कधी माझी साथ सोडली नाही. जेव्हा मला तिची गरज भासली त्या प्रत्येक क्षणाला प्रिया माझ्याबरोबर होती. गणपती बाप्पाचे आगमन झाल्यावर ती नेहमी गौरीच्या आरतीला माझ्याकडे यायची. तिने आमच्या घरची आरती कधीही चुकवली नाही. आता यावर्षी प्रिया मी तुझ्यासाठी प्रार्थना करेन, माझी वेडे खरंच खूप आठवण येतेय तुझी, असंही अंकिताने म्हटलं आहे. 

प्रियाने गेल्या काही वर्षात खूप धीराने, खंबीरपणे या आजाराचा सामना केला. आज ती आपल्याबरोबर नाहीये. हे लिहिताना सुद्धा माझं मन भरून येतेय. माणूस आपल्या सुंदर हास्यामागे किती काय-काय सहन करत असतो हे कधीच कोणाला कळू शकत नाही याची जाणीव आता ती सोडून गेल्यावर होतेय, असं अंकिताने म्हटलं आहे. 

