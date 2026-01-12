English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
घटस्फोटाच्या वेळेस अभिनेत्रीवर अफेअरची अफवा; अंकिता लोखंडे भडकली

प्रसिद्ध अभिनेत्री माही विज हिचा घटस्फोटानंतर चर्चांचा वाद; यावर अंकिता लोखंडे भडकल्या.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 12, 2026, 09:34 AM IST
छोट्या पडद्यावरील प्रसिद्ध अभिनेत्री माही विज हिचा अभिनेता जय भानुशालीसोबत नुकताच घटस्फोट झाला आहे. या घटस्फोटाच्या बातमीनंतर सोशल मीडियावर तात्काळ चर्चांना उधाण आले आणि काही ट्रोलर्सने माही विजचे नाव तिच्या बेस्ट फ्रेंड नदीम नाज यांच्याशी जोडण्यास सुरुवात केली. नदीम नाज हा माहीचा जवळचा मित्र असून, अनेक वर्षांपासून माहीच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यात उपस्थित आहे.

काही दिवसांपूर्वीच माही विजने नदीम नाजच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केली होती. त्या पोस्टमध्ये तिने स्पष्ट केले की, “नदीम हा माझा बेस्ट फ्रेंड आहे.” या साध्या पोस्टमुळे नेटकरी अफवांचा भडका उडवत गेले आणि माही आणि नदीम यांच्याबद्दल चुकीच्या समजुती पसरवण्यात आल्या. सोशल मीडियावर अनेकांनी या पोस्टवर आधार घेत माही विज आणि नदीम नाज यांच्याबद्दल अफवा पसरवल्या, ज्यामुळे अभिनेत्रीच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी गैरसमज निर्माण झाले.

यावर प्रतिक्रिया देताना माही विजची मैत्रीण, अभिनेत्री अंकिता लोखंडे चांगलीच संतप्त झाली आहे. ११ जानेवारी रोजी तिने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर पोस्ट करत या अफवांविषयी स्पष्ट मत मांडले. तिने सांगितले की,

“माही आणि नदीम यांच्याबद्दल पसरवली जाणारी माहिती चुकीची आहे. नदीम माही आणि जय यांच्या आयुष्यात नेहमीच एका वडिलासारखा राहिला आहे.”

अंकिताने ट्रोलर्सवर नाराजी व्यक्त करत पुढे म्हटले की,

“काहीही माहिती नसतानाही एखाद्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्याचा आदर केला पाहिजे. माही आणि जय यांच्या को-पॅरेंटिंगचे कौतुक करायला हवे, कारण त्यांना एक मुलगी आहे आणि त्यांनी ती व्यवस्थित संगोपन केली आहे.”

सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचे प्रमाण वाढत असताना, अंकिता लोखंडेने स्पष्ट केले की माही विजच्या नावावर अफवा पसरवणे पूर्णपणे चुकीचे आहे आणि अशा अफवांवर लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. तिने प्रेक्षकांना आवाहन केले की, दुसऱ्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप न करता फक्त खरी माहितीवर विश्वास ठेवावा.

अंकिताचे या पोस्टमुळे अनेक चाहते आणि समर्थक नाराज ट्रोलर्सवर संताप व्यक्त करत आहेत. माही विज आणि जय भानुशाली यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल चुकीची अफवा पसरवल्याने सोशल मीडियावर चर्चांचा एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. तथापि, अंकिता लोखंडेच्या स्पष्ट विधानामुळे प्रेक्षकांना खरी माहिती समजण्यास मदत झाली आहे आणि अफवा पसरवणाऱ्यांना गंभीर संदेश मिळाला आहे की कोणत्याही खाजगी बाबींवर न बोलणे योग्य आहे.

ही घटना छोट्या पडद्यावरील सेलिब्रिटी जीवनाच्या संवेदनशीलतेला पुन्हा अधोरेखित करते आणि दर्शवते की सोशल मीडियावर अफवा पसरवणे आणि वैयक्तिक आयुष्यावर टीका करणे किती धोकादायक ठरू शकते. तसेच, हे देखील लक्षात येते की खरे मित्र आणि मैत्रिणी अशा प्रसंगी उभे राहतात आणि चुकीच्या अफवांपासून संरक्षण करतात.

एकंदरीत, माही विजचा घटस्फोट, नदीम नाजसोबत अफवांचा प्रकरण आणि अंकिता लोखंडेची प्रतिक्रिया हे सर्व घटक सोशल मीडियावर मोठ्या चर्चेचा विषय ठरले आहेत. हे प्रकरण छोटे पडद्यावरील सेलिब्रिटींच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी सार्वजनिक चर्चेचे गंभीर परिणाम दर्शवते आणि ट्रोलिंगच्या मर्यादांची आठवण करून देते.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

