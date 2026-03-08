English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • अंकिता लोखंडेचा पती विकी जैनची 6 महिन्यांतच दुसरी सर्जरी; नेमकं काय झालं? कारण समोर

अंकिता लोखंडेचा पती विकी जैनची 6 महिन्यांतच दुसरी सर्जरी; नेमकं काय झालं? कारण समोर

Vicky jain goes under surgery : सहा महिन्यांत अंकिता लोखंडेच्या पतीवर दुसऱ्यांदा सर्जरी, याआधीही झाली होती शस्त्रक्रिया; प्रकृतीबाबत अपडेट्स मिळाले.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 8, 2026, 09:12 AM IST
अंकिता लोखंडेचा पती विकी जैनची 6 महिन्यांतच दुसरी सर्जरी; नेमकं काय झालं? कारण समोर

टीव्ही मालिकेतील लोकप्रिय अभिनेत्री अंकिता लोखंडे, जिने ‘पवित्र रिश्ता’ मालिकेतून घराघरात लोकप्रियता मिळवली, तिचा पती आणि बिझनेसमन विकी जैन सध्या प्रकृतीच्या कारणास्तव चर्चेत आला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत विकीवर दुसऱ्यांदा शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून, त्यानंतर त्याने चाहत्यांना प्रकृतीबाबत अपडेट्स दिले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे प्रकृतीची माहिती

सोशल मीडियावर विकीने हातावर बँडेज असलेली एक फोटो पोस्ट केली आहे. पोस्टमध्ये त्याने लिहिले: “सर्जरी झाली आहे. आता ठीक होण्याची वेळ आहे आणि हेसुद्धा दाखवण्याची वेळ आली आहे की मी सतत अपघातांचा शिकार होणारा नाही.” काही महिन्यांपूर्वीच विकीच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली होती. शस्त्रक्रियेदरम्यान त्याच्या हातावर तब्बल 45 टाके पडले होते कारण हातात काचेचे तुकडे रुतलेले होते. जवळपास आठवडा तो रुग्णालयात राहिला आणि त्याची पूर्ण काळजी पत्नी अंकिताने घेतली होती.

होळी पार्टी रद्द

दरवर्षी विकी आणि अंकिता रंगपंचमी निमित्त जंगी पार्टी आयोजित करतात आणि टीव्ही इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकारांना आमंत्रित करतात. परंतु यंदा विकीच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव होळीची पारंपरिक पार्टी झाली नाही, ज्यामुळे चाहत्यांमध्येही चर्चा रंगली आहे.

वैयक्तिक जीवन आणि प्रेमकथा

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतशी ब्रेकअप झाल्यानंतर अंकिताने 2019 मध्ये विकी जैनला डेट करायला सुरुवात केली. विकी हा मूळचा बिलासपूरचा असून मोठा व्यावसायिक आहे. काही वर्षे डेटिंग केल्यानंतर 2021 मध्ये दोघांनी धूमधडाक्यात लग्न केले. अंकिता आणि विकीने ‘स्मार्ट जोडी’ आणि ‘बिग बॉस 17’ यांसारख्या शोजमध्ये भाग घेतला असून, त्यांच्या जोडीची लोकप्रियता टीव्ही आणि सोशल मीडियावर कायम आहे.

चाहत्यांची प्रतिक्रिया

विकीने पोस्ट केलेल्या फोटोवर चाहत्यांनी त्याच्या आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. अनेकांनी लवकर बरे होण्याच्या शुभेच्छा दिल्या असून, काहींनी त्यांच्या जोडीच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेबाबतही विचारणा केली आहे. सोशल मीडियावर ही पोस्ट मोठ्या प्रमाणावर शेअर केली जात आहे आणि चाहत्यांनी कमेंट्समध्ये त्याला पाठिंबा दर्शवला आहे.

अपघात आणि शस्त्रक्रियेचे तपशील

काही महिन्यांपूर्वी विकीच्या हाताला मोठी दुखापत झाली होती, ज्यामध्ये हातात काचेचे तुकडे रुतले होते. यामुळे त्याच्यावर तब्बल 45 टाके पडले आणि ही शस्त्रक्रिया वेळेत करण्यात आली. आता दुसऱ्यांदा शस्त्रक्रिये नंतर विकी लवकर बरे होण्यावर लक्ष केंद्रीत करत आहे. डॉक्टरांच्या अहवालानुसार, त्याची प्रकृती सध्या स्थिर आहे आणि पुढील काही आठवड्यांत तो पूर्ण बरा होईल अशी अपेक्षा आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Ankita Lokhandevicky jainCelebrity Health UpdateTV Actor NewsBollywood News

इतर बातम्या

अंकिता लोखंडेचा पती विकी जैनची 6 महिन्यांतच दुसरी सर्जरी; न...

मनोरंजन