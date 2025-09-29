English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ankita Lokhande Pregnancy : इन्स्टाग्रामवर केलेल्या एका पोस्टमध्ये अंकिताने त्यांच्या बाळावर भाष्य केलं असून, या पोस्टनंतर प्रेग्नंसीच्या चर्चांना पुन्हा हवा मिळाली आहे. 

अंकिता लोखंडेचा मोठा खुलासा; होणाऱ्या बाळाबद्दलची पोस्ट झाली व्हायरल

मराठी-हिंदी मनोरंजनविश्वात प्रेग्नंसीच्या चर्चा मोठ्या प्रमाणावर रंगताना दिसत आहेत. अनेक अभिनेत्री आपल्या खासगी आयुष्यातील हा आनंदाचा टप्पा साजरा करण्याच्या तयारीत आहेत. आता या यादीत लोकप्रिय अभिनेत्री अंकिता लोखंडे हिचंही नाव जोडले जात असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अंकिता प्रेग्नंट असल्याच्या बातम्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत होत्या. चाहत्यांमध्येही याबाबत उत्सुकता होती. याच पार्श्वभूमीवर अंकिताने स्वतःच तिच्या होणाऱ्या बाळाबाबत एका खास पोस्टमधून भाष्य केलं आहे. त्यामुळे प्रेग्नंसीच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आलं आहे. खरं तर, अंकिताने तिच्या जिवलग मित्र आणि निर्माता संदीप सिंहच्या वाढदिवसानिमित्त इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये तिने संदीपच्या गुणांचा उल्लेख करत त्याचं कौतुक केलं. त्याचबरोबर तिने आपल्या होणाऱ्या बाळाचा उल्लेखदेखील केला. अंकिता म्हणाली 'हॅपी बर्थडे संदीप. तुझ्यावर नेहमी देवाची कृपा राहो. तुला फोन करण्याचा प्रयत्न केला पण तो लागलाच नाही. तू खूपच उत्तम व्यक्ती आहेस. कालसाठी थँक्यू. माझी, विकीची आणि आमच्या होणाऱ्या बाळाची काळजी घेतल्याबद्दल मनापासून आभार.'

अंकिताच्या या एका वाक्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. “ती खरंच प्रेग्नंट आहे का?”, असा प्रश्न सर्वत्र विचारला जात आहे. चाहत्यांनी या पोस्टवर कमेंट्सचा वर्षाव करत शुभेच्छाही दिल्या आहेत. मात्र, अंकिता किंवा तिचा पती विकी जैन यांनी याबाबत अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही अंकिता आणि विकीने 2021 मध्ये विवाह केला होता. लग्नानंतर या जोडप्याने त्यांच्या नात्याची अनेक टप्प्यांवर परीक्षा दिली. काहीवेळा वादग्रस्त परिस्थितींना सामोरं जावं लागलं असलं तरी त्यांनी एकत्र राहून ते पार केलं. त्यांच्या लग्नाला आता चार वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळेच चाहत्यांना या जोडप्याकडून “गुड न्यूज”ची आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे.

FAQ 
अंकिता लोखंडेने खरंच प्रेग्नंसी कन्फर्म केली आहे का?
नाही, तिने फक्त इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये ‘होणाऱ्या बाळा’चा उल्लेख केला आहे. मात्र, तिने किंवा विकीने अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.

अंकिता लोखंडेने बाळाबाबत कधी आणि कुठे भाष्य केलं?
तिने तिच्या मित्र आणि निर्माता संदीप सिंहच्या वाढदिवसानिमित्त इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर केली, त्यात बाळाचा उल्लेख केला.

अंकिता आणि विकीचं लग्न कधी झालं?
अंकिता लोखंडे आणि विकी जैन यांनी 2021 मध्ये लग्न केलं असून, त्यांच्या वैवाहिक आयुष्याला चार वर्ष पूर्ण झाली आहेत.

