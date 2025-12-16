English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Dhurandhar Movie SPY Trend: अंकिता वालावलकर, जी 'कोकण हार्टेड गर्ल' म्हणून ओळखली जाते, तिने 'धुरंधर' पाहिला आणि चित्रपटाबद्दल प्रशंसा करत एक व्हायरल ट्रेंडवर तीव्र संताप व्यक्त केला

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 16, 2025, 09:13 PM IST
'व्यूज मिळतील, पण लाज वाटायला हवी...', 'धुरंधर' पाहून अंकिता वालावलकर भडकली, सोशल मीडियावर तिच्या तीव्र प्रतिक्रियांचे खुलासे!

सध्या संपूर्ण देशात अभिनेता रणवीर सिंग अभिनित 'धुरंधर' चित्रपटाने धुमाकूळ घातला आहे. 5 डिसेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने रणवीर, अक्षय खन्ना, संजय दत्त यासारख्या दमदार कलाकारांच्या अभिनयामुळे बॉक्स ऑफिसवर मोठा ठरला आहे. हिंदीसह, मराठी सिनेसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी देखील या स्पाय-थ्रिलरचा स्तुत्य शब्दांत गौरव केला आहे.

'कोकण हार्टेड गर्ल' म्हणून ओळखली जाणारी अंकिता वालावलकर हिने देखील 'धुरंधर' चित्रपट पाहिला आणि त्याचं कौतुक केलं. तिने अक्षय खन्नाच्या अरेबिक गाण्यावरील व्हायरल एन्ट्रीचा व्हिडीओ शेअर करत एक खास पोस्ट लिहिली. अंकिता म्हणाली, 'माझा विश्वास ठेवा... 'धुरंधर' पाहणे म्हणजे Worth Every Minute! चित्रपट पाहताना तुम्हाला अजिबात कंटाळा येणार नाही, कारण यातील प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचं आहे.'

चित्रपटाची लोकप्रियता आणि त्याच्या उत्कृष्टतेमुळे अनेक लोक त्याच्या वाहवाही करत आहेत. पण याच चित्रपटाशी संबंधित एक व्हायरल ट्रेंड सध्या सोशल मीडियावर गाजतोय, ज्यामुळे अंकिता वालावलकर नाराज झाली आहे.

'Day 1 As a Spy' ट्रेंडवर अंकिता वालावलकरचा संताप

'धुरंधर' चित्रपटाची क्रेझ वाढताना, सोशल मीडियावर अनेक ट्रेंड सुरू झाले आहेत. यातील एक महत्त्वाचा ट्रेंड म्हणजे 'Day 1 As a Spy', ज्यामध्ये इन्फ्लूएन्सर आपल्याला सीक्रेट एजन्ट दाखवत पाकिस्तानात मिशनसाठी गेल्याचं सांगतात. मात्र, त्यांचे साधे जीवनसमान क्रियाकलाप जसे की, पाय लागल्यावर पाया पडणे, गायीला नमस्कार करणे, किंवा ट्राफिक पोलिसांना साहेब-मामा म्हणून संबोधणे यामुळे ते पहिल्याच दिवशी पकडले जातात.

अंकिता वालावलकरला हा ट्रेंड अजिबात समजला नाही आणि तिने अशा प्रकारच्या रील्स बनवणाऱ्यांना कडवट शब्दांत झापलं. अंकिता सोशल मीडियावर म्हणाली, 'Spy बनवण्यावर मस्करी करणे हे विनोद नाही, तर अज्ञान आहे. त्यांचं आयुष्य कंटेंट नाही, तो दररोजचा धोका आहे. थोड्या views साठी देशासाठी आयुष्य पणाला लावणाऱ्यांची थट्टा करणं हे IQ नाही, हे संवेदनशून्यपणाचं प्रदर्शन आहे.'

अंकिताने पुढे सांगितलं, 'Spy बनायला फक्त attitude नाही, तर मेंदू, धैर्य आणि त्याग लागतो. तुमच्या reels मुळे चित्रपट promote होतील, पण त्यामागे असलेली देशसेवा आणि देशासाठी जगणाऱ्यांची किंमत कमी होतेय हे लक्षात ठेवा.' अंकिताच्या या विचारांमुळे तिच्या व्हिडीओवर अनेकांनी कमेंट्स करून तिच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे. अंकिताने म्हणालं, 'Views मिळतील तुम्हाला, पण लाज उरायला हवी.'

अंकिताच्या या प्रतिक्रिया भारतातील सैनिकांच्या कष्ट आणि त्यागाला योग्य मान्यता देण्याची गरज दर्शवितात. ती आपल्या व्हिडीओमध्ये सांगते की, देशासाठी स्वतःची ओळख विसरून लढणाऱ्या सैनिकांचं आयुष्य हे आपल्यासाठी अत्यंत मोठं आहे, आणि आपल्याला त्याचं महत्व कधीही कमी समजता येणार नाही. अंकिता वालावलकरचा हा व्हिडीओ आणि तिच्या भावना आजच्या काळात एक महत्त्वाचा संदेश देत आहेत की, सोशल मीडियावर होणाऱ्या अशा प्रकारच्या मजाकांना थांबवणे आवश्यक आहे, आणि त्या बदल्यात आम्हाला भारतीय सैनिकांची कदर करायला हवी.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

