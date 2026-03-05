अनुराग डोभालच्या व्हिडिओवर अंकिता वालावलकरची प्रतिक्रिया: 'फॉलो करा, पण समजून घ्या'

मुंबई – लोकप्रिय युट्युबर आणि बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभालने सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओत त्याने सांगितले की, त्याने आंतरजातीय लग्न केल्यामुळे कुटुंबाकडून मानसिक छळ सहन करावा लागला आणि पत्नीनंही त्याची साथ सोडली. या परिस्थितीमुळे तो सध्या डिप्रेशनचा सामना करत आहे आणि त्याने व्हिडिओत म्हटले की, 'माझ्या जीवाला काही झालं तर कुटुंब जबाबदार असेल.' या व्हिडिओनंतर चाहत्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून अनेकांनी त्याच्या मानसिक आरोग्यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सोशल मीडियावर कायम सक्रिय असणारी अभिनेत्री अंकिता वालावलकरने अनुराग डोभालचा हा व्हिडिओ शेअर करत वास्तववादी आणि विचारप्रवर्तक पोस्ट दिली. तिने इंस्टाग्रामवर लिहिले, 'मी नेहमी सांगते, सोशल मीडियावर पाहिलं की कोणी खूप आनंदी आणि परफेक्ट आयुष्य जगतंय, तरी त्यात स्वतःचं आयुष्य गुंतवू नका. आम्ही सगळेच आपली एडिट केलेली लाईफ दाखवतो. छान क्षण, हसरे फोटो, ट्रॅव्हल, सेलिब्रेशन दिसतात, पण त्या मागचे रडणं, ताण, संघर्ष, मतभेद स्क्रीनवर क्वचितच दिसतात.'
अंकिताने या पोस्टमध्ये स्पष्ट केलं की, सोशल मीडियावर दाखवलेलं जीवन हे वास्तविकतेचं प्रतिबिंब नसतं. लोक फक्त छान क्षण आणि आनंदाचे फोटो शेअर करतात, पण ताण, मानसिक तणाव, संघर्ष किंवा वैयक्तिक समस्यांचा दाखला क्वचितच येतो. त्यामुळे, लोकांना फक्त त्या दृश्यावरून प्रेरणा घेणं चुकीचं ठरू शकतं.
अंकिताने पुढे सांगितले, 'आम्हालाही समस्या असतात कधी आर्थिक ताण, कधी वैयक्तिक प्रश्न, कधी मानसिक थकवा. फरक इतकाच, की आम्ही ते सर्व कॅमेऱ्यावर दाखवत नाही. इन्फ्लुएंसरला फॉलो करा, प्रेरणा घ्या, पण आंधळेपणाने नाही. स्वतःची विचारशक्ती जपा आणि स्वतःच्या आयुष्याला, नात्यांना व ध्येयांना प्राधान्य द्या. इतरांचं आयुष्य पाहण्यात वेळ घालवण्याऐवजी स्वतःचं आयुष्य घडवण्यात वेळ गुंतवा. कारण शेवटी तुमचं वास्तवच सर्वात महत्त्वाचं आहे.'
अंकिता आपल्या पोस्टमध्ये चाहत्यांना मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्यास, स्वतःच्या आयुष्याची जबाबदारी स्वीकारण्यास आणि इतरांच्या आयुष्यात अंधाधुंद गुंतून न पडण्यास संदेश देत आहे.
अनुरागच्या व्हिडिओत त्याने म्हटले, 'मी डिप्रेशनमध्ये आहे आणि माझ्या मृत्यूसाठी माझे पालक जबाबदार असतील. माझ्याकडे करण्यासारखं काही उरलेलं नाही. मला काहीही समजत नाही. या व्हिडिओनंतर, मी कदाचित गायब होईन.' यामुळे चाहत्यांमध्ये मोठा धक्का बसला आहे. अंकिता वालावलकरच्या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर लोकांनी मानसिक आरोग्य, स्वतःच्या आयुष्याची जबाबदारी आणि इतरांच्या आयुष्यात अंधाधुंद गुंतण्याविषयी विचार करायला सुरुवात केली आहे. तिने फॉलोअर्सना योग्य मार्गदर्शन देत, प्रेरणा घेण्याची आणि सतर्क राहण्याची गरज पटवली आहे.