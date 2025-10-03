अंकिता वालावलकरची दसऱ्याच्या दिवशी खास घोषणा! 'मी आणि कुणाल...' असं तिने सांगितलं

सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि ‘बिग बॉस मराठी’ फेम अभिनेत्री अंकिता वालावलकर गेल्या काही वर्षांपासून चाहत्यांच्या भेटीस नेहमी सक्रिय असते. चाहत्यांना तिच्या व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक आयुष्याबाबत अपडेट्स देणे हे तिच्या सोशल मीडिया वर्तनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. दसऱ्याच्या शुभमुहुर्तावर अंकिताने चाहत्यांसोबत एक खास गुडन्यूज शेअर केली आहे. तिने तिच्या आणि पती कुणाल भगत यांच्याद्वारे सुरू केलेल्या नवीन प्रोडक्शन हाऊसची माहिती दिली. अंकिता आणि कुणालने मिळून आपली निर्मिती कंपनी सुरू केली असून, त्याचे नाव त्यांनी ‘मड आय स्टुडिओज (Mud Eye Studios)’ ठेवले आहे. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये अंकिताने सांगितले, "प्रत्येक मोठ्या स्वप्नाला लागतो शुभारंभाचा क्षण आणि तो क्षण आम्हाला मिळतोय आज, दसऱ्याच्या या मंगलदिनी मी आणि कुणाल आमचं स्वतःचं प्रोडक्शन हाऊस सुरू करत आहोत. दोन क्रिएटिव्ह डोकी एकत्र आल्या की भन्नाट काहीतरी घडणार हे नक्की!' अंकिताने प्रोडक्शन हाऊसच्या नावाचा अर्थही चाहत्यांसमोर स्पष्ट केला. तिने सांगितले, 'Mud (माती) – माती म्हणजे मूळ, आधार, नैसर्गिकता आणि क्रिएटिव्हिटीचा उगम. Eye (डोळा) – डोळा म्हणजे दृष्टी, दृष्टिकोन, निरीक्षण आणि कला पाहण्याची नजर." या नावात कंपनीची दृष्टी आणि क्रिएटिव्हिटी प्रतिबिंबित होते, असेही तिने नमूद केले. अंकिताच्या या घोषणेनंतर चाहत्यांनी सोशल मीडियावर तिला भरभरून शुभेच्छा दिल्या आहेत. अनेकांनी त्यांना या नव्या प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या तर काहींनी त्यांच्या आगामी प्रोजेक्टसाठी उत्सुकता व्यक्त केली. वास्तविक, अंकिता आणि कुणालने फेब्रुवारी महिन्यात लग्नगाठ बांधली होती. कुणाल पेशाने गायक-संगीतकार आहे आणि दोघांचे सामूहिक क्रिएटिव्ह वर्तन त्यांच्या चाहत्यांसाठी नेहमीच आकर्षणाचे केंद्र राहिले आहे. ‘मड आय स्टुडिओज’च्या माध्यमातून अंकिता आणि कुणाल मनोरंजन क्षेत्रात नवीन प्रोजेक्ट्स घेऊन येणार आहेत. चाहत्यांना त्यांच्या या क्रिएटिव्ह प्रवासाचे अद्ययावत अपडेट्स पाहायला मिळणार आहेत, आणि त्यांच्या साहसपूर्ण नव्या इनिंगने इंडस्ट्रीत वेगवेगळ्या प्रकारची चर्चा उभ्या राहण्याची शक्यता आहे. अंकिताच्या या नवीन प्रवासामुळे चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला असून, सोशल मीडियावर तिच्या पोस्टवर लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव सुरू आहे. दसऱ्याच्या शुभमुहुर्तावर सुरू झालेला हा प्रवास अभिनेत्री आणि तिच्या पतीसाठी एक नवीन अध्याय ठरणार आहे.
