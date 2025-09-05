कुरळे ब्रदर्स घेऊन येताहेत हास्याचा डबल धमाका! या दिवशी प्रदर्शित होणार ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’

Punha Ekda Saade Maade Teen: मराठी चित्रपटसृष्टीतील अविस्मरणीय ठरलेल्या ‘साडे माडे तीन’ या चित्रपटाचा पहिला भाग प्रेक्षकांच्या मनात आजही ताजा आहे. कुरळे ब्रदर्सची भन्नाट केमिस्ट्री, त्यांचे एकमेकांवरील प्रेम आणि पोट धरून हसायला लावणारे किस्से, या सगळ्यामुळे हा चित्रपट महाराष्ट्राला भावला. आता त्याच चित्रपटाचा दुसरा भाग ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ लवकरच प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. येत्या 14 नोव्हेंबर रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार असून प्रेक्षकांची उत्सुकता आता प्रचंड शिगेला पोहोचली आहे.
नुकत्याच झळकलेल्या नवीन पोस्टरमध्ये अशोक सराफ, भरत जाधव, मकरंद अनासपुरे हे कुरळे ब्रदर्स त्यांच्या नेहमीच्या अवखळ अंदाजात दिसत आहेत. त्यांच्यासोबत सिद्धार्थ जाधवही आहे. या सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरचे खट्याळ भाव, त्यांचा भन्नाट लूक पाहून पुन्हा एकदा हास्याचा महापूर येणार हे स्पष्ट जाणवतं. या धमाल चौकडीत रिंकू राजगुरूचाही ताजातवाना अंदाज प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
दिग्दर्शक अंकुश चौधरी म्हणाला की, 'या वेळची जबाबदारी जास्त मोठी होती. पहिल्या भागामुळे प्रेक्षकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. मात्र कलाकार, निर्माते, पटकथा आणि संवाद लेखक संदीप दंडवते आणि तंत्रज्ञ यांच्या प्रचंड मेहनतीमुळे आम्ही त्या अपेक्षांना न्याय देऊ शकलो आहोत. हा चित्रपट एक कौटुंबिक मनोरंजनाचे परिपूर्ण पॅकेज आहे असं तो म्हणाला.
अंकुश चौधरी यांची कथा, संदीप दंडवते यांची पटकथा आणि संवाद लाभलेल्या या चित्रपटात अशोक सराफ, भरत जाधव, मकरंद अनासपुरे, सिद्धार्थ जाधव, रिंकू राजगुरू, संकेत पाठक, संजय नार्वेकर, समृद्धी केळकर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. या चित्रपटाचे छायाचित्रण प्रसिद्ध छायाचित्रकार संजय जाधव यांनी केले असून येत्या 14 नोव्हेंबर रोजी ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
FAQ
1. ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार आहे?
‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ हा चित्रपट 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी भारतभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
2. ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ हा चित्रपट कोणता आहे आणि त्याचा मूळ ‘साडे माडे तीन’शी कसा संबंध आहे?
‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ हा 2007 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या मराठी चित्रपट ‘साडे माडे तीन’चा सिक्वेल आहे. मूळ चित्रपट हा 1958 च्या हिंदी चित्रपट ‘चलती का नाम गाडी’चा रिमेक होता, ज्यामध्ये कुरळे बंधूंची – रतन दादा (अशोक सराफ), मदन (मकरंद अनासपुरे), आणि चंदन (भरत जाधव) – गॅरेजमधील धमाल आणि त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य यावर आधारित विनोदी कथा होती. सिक्वेलमध्येही याच कुरळे बंधूंची कहाणी पुढे जाते, पण नवीन कथानक, आधुनिक ट्विस्ट, आणि नव्या कलाकारांसह. हा चित्रपट कौटुंबिक मनोरंजन आणि विनोद यांचे परिपूर्ण पॅकेज असल्याचे दिग्दर्शक अंकुश चौधरी यांनी सांगितले आहे.
3. ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ चित्रपटाची कथा काय आहे?
‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ ची कथा कुरळे बंधू – रतन दादा (अशोक सराफ), मदन (मकरंद अनासपुरे), आणि चंदन (भरत जाधव) – यांच्याभोवती फिरते. मूळ चित्रपटात रतन दादा स्त्रियांना विरोध करत होता, कारण त्याचा पहिला प्रेमभंग झाला होता. सिक्वेलमध्येही त्यांच्या गॅरेजमधील धमाल आणि कौटुंबिक नात्यांमधील विनोदी प्रसंग केंद्रस्थानी असतील