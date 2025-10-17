'दुसरं लग्न माझी सर्वात मोठी चूक, तिला मी फसवलं', अन्नू कपूरचा भावनिक खुलासा

Annu Kapoor On His Marriage : बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते अन्नू कपूर हे त्यांच्या उत्कृष्ट अभिनयामुळे आणि खास व्यक्तिमत्त्वामुळे ओळखले जातात. मात्र, त्यांच्या व्यावसायिक आयुष्याइतकेच त्यांचे वैयक्तिक आयुष्यही चर्चेचा विषय राहिले आहे. अन्नू कपूर यांनी तीन लग्न केली असली तरी त्यांच्या दुसऱ्या लग्नाची कहाणी अतिशय गुंतागुंतीची आणि भावनिक आहे. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी आपल्या वैवाहिक आयुष्याबद्दल आणि केलेल्या चुका याबद्दल आपले मन मोकळे केले आहे.
अन्नू कपूर यांनी पहिलं लग्न अनुपमा कपूर यांच्यासोबत केलं होतं. परंतु, हे लग्न एका वर्षातच तुटलं आणि 1992 मध्ये दोघांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर 1995 मध्ये त्यांनी अभिनेत्री अरुणिता मुखर्जी हिच्याशी लग्न केलं. या नात्यातून त्यांना एक मुलगी झाली. मात्र, अन्नू पुन्हा आपल्या पहिल्या पत्नीच्या संपर्कात आले आणि त्यांच्या आयुष्यात नवी गुंतागुंत निर्माण झाली.
पत्रकार शुभंकर मिश्रा यांना दिलेल्या मुलाखतीत अन्नू कपूर यांनी सांगितले की, 'प्रेम हे देवाने दिलेलं सर्वात मोठं वरदान आहे. प्रेमाशिवाय आयुष्याला अर्थ नाही. प्रत्येक स्त्रीचा आदर केला पाहिजे. मला नव्हतं माहित की माझ्या खऱ्या जोडीदाराशी माझी अशी भेट होईल. आम्ही भेटलो, वेगळे झालो आणि पुन्हा एकत्र आलो. आम्ही एकमेकांचे खरे जोडीदार आहोत'.
'मी एका खोलीत राहत होतो तेव्हा ती 14-15 वर्षांची होती आणि मला ती खूप आवडली. 31 मार्चच्या संध्याकाळी 5 वाजता मी तिला भेटलो आणि 5.35 ला लग्नासाठी प्रपोज केलं. फक्त 17 दिवसांत आम्ही लग्न केलं. ती अमेरिकेत वाढलेली, आई-वडिलांची एकुलती एक मुलगी होती. त्यांच्या दबावामुळे आमचं नातं टिकू शकलं नाही. पण मला तिच्याविषयी कधीच तक्रार नव्हती असं ते म्हणाले.
त्यानंतर अन्नू कपूर यांनी पुन्हा एकदा लग्न केलं. मात्र, आज त्यांना त्या निर्णयाचं दु:ख आहे. त्यांनी कबूल केलं की, 'माझं दुसरं लग्न ही माझ्या आयुष्यातली सर्वात मोठी चूक होती. मी त्या स्त्रीला फसवलं आणि त्या अपराधाची जाणीव माझ्या चितेसोबत जाईल. त्या क्षणी मी स्वतःला हरवलं होतं. जेव्हा त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीला त्यांच्या पहिल्या बायकोबद्दल कळलं तेव्हा तिची प्रतिक्रिया अतिशय तीव्र होती.
अन्नू कपूर म्हणाले की, 'तिने माझ्या कानाखाली मारली आणि घटस्फोटाची मागणी केली. ती माझी चूक होती आणि त्या अपराधातून मी कधीच मुक्त होऊ शकत नाही. आजही मी कोणत्याही स्त्रीला दुःखी पाहू शकत नाही' असं अन्नू कपूर म्हणाले.
अन्नू कपूर यांनी आपल्या जीवनातील चढउतारांविषयी बोलताना सांगितलं की, चुका प्रत्येकाकडून होतात पण त्या मान्य करण्याचं धैर्य ठेवणं सर्वांत महत्त्वाचं असतं. त्यांच्या या स्पष्ट आणि प्रामाणिक कबुलीजबाबामुळे चाहत्यांमध्ये आणि बॉलिवूड वर्तुळात चर्चेला पुन्हा उधाण आलं आहे.
