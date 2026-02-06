"जोपर्यंत माझ्यामध्ये संगीत....", अनु मलिक यांच्या 'त्या' वक्तव्याने भावूक झाला Zee Real Heroes Awards 2026 चा मंच

Anu Malik On Zee Real Heroes Awards 2026 Stage: हिंदी चित्रपटसुष्टीतील ज्येष्ठ आणि प्रसिद्ध संगीतकार अनुमलिक हे त्यांच्या गाण्यामुळे नेहमीच चर्चेत असतात. ते त्यांच्या रोखटोक स्वाभावासाठी ओळखले जातात. 'झी रिअल हिरोज अवॉर्ड्स 2026' या नुकत्याच पार पडलेल्या सोहळ्यात अनु मलिक यांनी त्यांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचे सत्य उघड केले. यावेळी त्यांनी वयाची 65 वर्षे पूर्ण केल्यानंतरही त्यांना आजही काम मागण्याची कोणतीही लाज वाटत नाही. असे जाहिरपणे सांगितले. त्यांच्या या वाक्याने सर्वांचेच मन जिंकले आहे.
मुंबईमध्ये पार पडलेल्या या दिमाखदार सोहळ्यात अनु मलिक यांना त्यांच्या चित्रपटसृष्टीतील प्रदीर्घ संगीत प्रवासासाठी सन्मानित करण्यात आले. हा सन्मान स्वीकारल्यानंतर तिथे उपस्थित असलेल्या इतरांशी संवाद साधताना ते भावूक झाले. यावेळी ते म्हणाले "लोक मला विचारतात की या वयातही तुम्ही इतके सक्रीय आहात? तेव्हा मी त्यांना एकच सांगतो, जोपर्यंत माझ्यामध्ये संगीत जिवंत आहे तोपर्यंत मी थांबणार नाही. जर मला कोणाकडे काम मागावे लागले, तर मी आजही मागे हटणार नाही. काम मागणे ही लाजिरवाणी गोष्ट नाही, तर रिकामे बसणे ही मोठी हार आहे."
अनु मलिक यांनी 90 च्या दशकात अनेक सुपरहिट गाणी या इंडस्ट्रीला दिली, जी आजही लोकांच्या मनात घर करून आहेत. या सोहळ्यात त्यांच्या सुरुवातीच्या काळातील संघर्षाची आठवण करुन देताना ते म्हणाले, "चित्रपटसृष्टीत टिकून राहण्यासाठी स्वतःला सिद्ध करावे लागते. नवीन पिढीच्या सिंगीतकारांसोबत स्पर्धा करताना स्वतःला अपडेटेड ठवेणे गरजेचे असते." तसेच त्यांनी या मंचावरून तरुण पिढीला एक मोलचा सल्ला दिला. ते म्हणाले की, "कधीही हार मानू नका. यश मिळवण्यासाठी तुम्हाला नम्र व्हावे लागते. मी आजही नवीन दिग्दर्शकांना भेटतो, त्यांना माझे संगीत ऐकवतो. जर तुम्हाला तुमच्या कलेवर विश्वास असेल, तर काम मागण्यात कसला संकोच?" असे काही प्रेरणादायी विचार त्यांनी मांडले.
सध्या सोशल मिडियावर अनु मलिक यांचे हे वक्तव्य प्रचंड व्हायरल होत आहे. अनेकांनी त्यांच्या या जिद्दीचे कौतुक केले आहे. '65 व्या वर्षीही कामासाठी असलेली त्यांची ही भूक खरोखरच कौतुकास्पद आहे', अशा प्रतिक्रिया नेटकरी देत आहेत. अनु मलिक यांनी त्यांच्या वक्तव्यातून हे सिद्ध केले की, कलाकार कधीच निवृत्त होत नाही. त्यांची कामाप्रती असलेली एकनिष्ठता आणि विनम्रतेने त्यांना आजही चित्रपटसृष्टीत मोठा टिकवून ठेवले आहे.