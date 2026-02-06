English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
  • जोपर्यंत माझ्यामध्ये संगीत...., अनु मलिक यांच्या त्या वक्तव्याने भावूक झाला Zee Real Heroes Awards 2026 चा मंच

Annu Malik: बॉलिवूडचे प्रसिद्ध ज्येष्ठ संगीतकार अनु मलिक यांना नुकत्याच पार पडलेल्या 'झी रिअल हिरोज अवॉर्ड्स २०२६' सोहळ्यात त्यांच्या चित्रपटसृष्टीतील संपूर्ण संगीत प्रवासासाठी सन्मानित करण्यात आले. हा सन्मान स्वीकारताच ते भावूक झाले आणि असे काही वक्तव्य केले ज्याने उपस्थित सर्व कलाकार, प्रेक्षकांचे मन जिंकले.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 6, 2026, 05:51 PM IST
Anu Malik On Zee Real Heroes Awards 2026 Stage: हिंदी चित्रपटसुष्टीतील ज्येष्ठ आणि प्रसिद्ध संगीतकार अनुमलिक हे त्यांच्या गाण्यामुळे नेहमीच चर्चेत असतात. ते त्यांच्या रोखटोक स्वाभावासाठी ओळखले जातात. 'झी रिअल हिरोज अवॉर्ड्स 2026' या नुकत्याच पार पडलेल्या सोहळ्यात अनु मलिक यांनी त्यांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचे सत्य उघड केले. यावेळी त्यांनी वयाची 65 वर्षे पूर्ण केल्यानंतरही त्यांना आजही काम मागण्याची कोणतीही लाज वाटत नाही. असे जाहिरपणे सांगितले. त्यांच्या या वाक्याने सर्वांचेच मन जिंकले आहे. 

"...रिकामे बसणे ही मोठी हार आहे." - संगीतकार अनु मलिक 

मुंबईमध्ये पार पडलेल्या या दिमाखदार सोहळ्यात अनु मलिक यांना त्यांच्या चित्रपटसृष्टीतील प्रदीर्घ संगीत प्रवासासाठी सन्मानित करण्यात आले. हा सन्मान स्वीकारल्यानंतर तिथे उपस्थित असलेल्या इतरांशी संवाद साधताना ते भावूक झाले.  यावेळी ते म्हणाले "लोक मला विचारतात की या वयातही तुम्ही इतके सक्रीय आहात? तेव्हा मी त्यांना एकच सांगतो, जोपर्यंत माझ्यामध्ये संगीत जिवंत आहे तोपर्यंत मी थांबणार नाही. जर मला कोणाकडे काम मागावे लागले, तर मी आजही मागे हटणार नाही. काम मागणे ही लाजिरवाणी गोष्ट नाही, तर रिकामे बसणे ही मोठी हार आहे."

तरुण पिढीला दिला मोलचा सल्ला

अनु मलिक यांनी 90 च्या दशकात अनेक सुपरहिट गाणी या इंडस्ट्रीला दिली, जी आजही लोकांच्या मनात घर करून आहेत. या सोहळ्यात त्यांच्या सुरुवातीच्या काळातील संघर्षाची आठवण करुन देताना ते म्हणाले, "चित्रपटसृष्टीत टिकून राहण्यासाठी स्वतःला सिद्ध करावे लागते. नवीन पिढीच्या सिंगीतकारांसोबत स्पर्धा करताना स्वतःला अपडेटेड ठवेणे गरजेचे असते." तसेच त्यांनी या मंचावरून तरुण पिढीला एक मोलचा सल्ला दिला. ते म्हणाले की, "कधीही हार मानू नका. यश मिळवण्यासाठी तुम्हाला नम्र व्हावे लागते. मी आजही नवीन दिग्दर्शकांना भेटतो, त्यांना माझे संगीत ऐकवतो. जर तुम्हाला तुमच्या कलेवर विश्वास असेल, तर काम मागण्यात कसला संकोच?" असे काही प्रेरणादायी विचार त्यांनी मांडले. 

 

अनु मलिक यांच्या जद्दीचे सोशल मिडियावर कौतुक 

सध्या सोशल मिडियावर अनु मलिक यांचे हे वक्तव्य प्रचंड व्हायरल होत आहे. अनेकांनी त्यांच्या या जिद्दीचे कौतुक केले आहे. '65 व्या वर्षीही कामासाठी असलेली त्यांची ही भूक खरोखरच कौतुकास्पद आहे', अशा प्रतिक्रिया नेटकरी देत आहेत. अनु मलिक यांनी त्यांच्या वक्तव्यातून हे सिद्ध केले की, कलाकार कधीच निवृत्त होत नाही. त्यांची कामाप्रती असलेली एकनिष्ठता आणि विनम्रतेने त्यांना आजही चित्रपटसृष्टीत मोठा टिकवून ठेवले आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

bollywoodmusic industryZee Real Heroes Awards 2026Anu Malik speechbollywood hero

